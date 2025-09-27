Η έκθεση της εικαστικού Τούλας Λιασή «Where Have You Been?/ Πού ήσουν;», αφιερωμένη στους αγνοούμενους της Κύπρου, παρουσιάζεται από τις 2 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα στο πλαίσιο των Ημερών Κύπρου 2025, σε επιμέλεια της Κατερίνας Λουί Νικήτα.

Η έκθεση οργανώνεται από το Σπίτι της Κύπρου | Κέντρο Πολιτισμού της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και το Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Το «Where Have You Been? / Πού ήσουν;» είναι ένα εικαστικό πρότζεκτ εμπνευσμένο από την προσωπική ιστορία της Κύπριας καλλιτέχνιδας Τούλας Λιασή που ζει και εργάζεται στη Χάγη για σχεδόν 45 χρόνια. Ο μοναδικός αδελφός της, ο οποίος υπήρξε αγνοούμενος κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, βρέθηκε μετά από σαράντα χρόνια σε ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο DNA.

Αυτή η συντριπτική, συναισθηματική εμπειρία αποτέλεσε το έναυσμα για μια πληθώρα ιδεών για τη δημιουργία μιας σειράς έργων που θα αναδείκνυαν το πρόβλημα των αγνοουμένων στην Κύπρο. Δημιουργώντας αυτό το πρότζεκτ, η καλλιτέχνις επιδιώκει να υιοθετήσει εικαστικούς τρόπους για να εξετάσει τραγικά γεγονότα και οδυνηρές καταστάσεις, αλλά και να δείξει πώς η τέχνη έχει τη δύναμη να ασχολείται με επώδυνα ερωτήματα, να ξετυλίγει ανθρώπινα συναισθήματα και ταυτόχρονα να πραγματεύεται θέματα ιστορίας, μνήμης και πολιτικής.

Η καλλιτέχνις δηλώνει εμφατικά ότι «κανονικά, όταν εντοπιστούν τα λείψανα των αγνοουμένων, ταυτοποιηθούν και ενταφιαστούν, οι συγγενείς τους μπορούν να κλείσουν μια μακρά περίοδο αγωνίας και αβεβαιότητας. Για μένα, μετά το τηλεφώνημα που έλαβα από την Επιτροπή Αγνοουμένων, ότι ο αδελφός μου βρέθηκε σε έναν ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκε, η υπόθεση δεν έκλεισε. Αντιθέτως, μόλις είχε αρχίσει. Ήθελα να μάθω τα πάντα. Ήθελα να έρθω όσο το δυνατόν πιο κοντά του. Μέχρι και την τελευταία του στιγμή».

Η Τούλα Λιασή γεννήθηκε στην Αγία Τριάδα της Καρπασίας το 1957, όπου και έζησε μέχρι το 1975. Άρχισε τις σπουδές της στο σχέδιο και τη ζωγραφική στη Σχολή Βελουδάκη στην Αθήνα (1975-1980). Συνέχισε στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Χάγη της Ολλανδίας (1980-1984) και αργότερα σπούδασε Καλές Τέχνες στην Εκπαίδευση στην Ακαδημία Willem de Kooning στο Ρότερνταμ (2004-2006) και στο Piet Zwart Institute (μεταπτυχιακό) στο Ρότερνταμ (2013-2015). Η Τούλα Λιασή έχει κάνει ατομικές εκθέσεις στην Ολλανδία, την Ελλάδα και την Κύπρο και συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Από το 1980 ζει και εργάζεται στη Χάγη της Ολλανδίας ως καλλιτέχνις και εκπαιδευτικός τέχνης.

Η έκθεση είχε παρουσιαστεί αρχικά στον εκθεσιακό χώρο ΑΝΝΑ@KV2, στη Χάγη της Ολλανδίας το 2018 και στο NiMAC, στη Λευκωσία το 2019.