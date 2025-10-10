Ο δημιουργός του «Ντετέκτιβ Κλουζ» Γίργκεν Μπανσέρους θα βρίσκεται το σαββατοκύριακο στην Κύπρο για το 10ο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας (Nicosia Book Fest 2015).

Μετά από οκτώ χρόνια και την παρουσία του στο 2ο Φεστιβάλ, ο παγκοσμίου φήμης Γερμανός συγγραφέας και καλός φίλος του Nicosia Book Fest επιστρέφει στο νησί για να συναντήσει από κοντά τους μικρούς φίλους του διάσημου ντετέκτιβ. Θα συζητήσει μαζί τους, θα υπογράψει βιβλία και θα φωτογραφηθεί με όλους όσοι θέλουν να κρατήσουν αυτή τη μαγική συνάντηση στη μνήμη τους.

Μαζί του, ο Κλουζ επιστρέφει γεμάτος νέες περιπέτειες, γκάφες και… υποθέσεις για λύση. Έλα να τον βοηθήσεις – ποιος ξέρει, ίσως γίνεις ο επόμενος βοηθός του. Είναι ο πιο διάσημος μικρός ντετέκτιβ του κόσμου και εδώ και χρόνια ο αγαπημένος ήρωας εκατομμυρίων παιδιών που μαζί του λύνουν συναρπαστικά αστυνομικά μυστήρια.

Παράλληλα, η θεατρική ομάδα Piccolo θα ζωντανεύει μια από τις συναρπαστικές περιπέτειες του Κλουζ μέσα από ένα διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, λύνοντας γρίφους, βοηθώντας στις έρευνες και μπαίνοντας στον ρόλο του ντετέκτιβ- γιατί κάθε υπόθεση θέλει έξυπνους βοηθούς.

Η διαδραστική εκδήλωση φιλοξενείται το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 11.15π.μ. στην Παιδική Σκηνή του Nicosia Book Fest (Πάρκο Ακρόπολης).

Στιγμιότυπο από την προηγούμενη παρουσία του Γ. Μπανσέρους στο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας, τον Μάιο του 2017.

Ο Γίργκεν Μπανσέρους γεννήθηκε το 1949 στο Ρέμσαϊντ και ήθελε να γίνει πιανίστας. Στο μεταξύ όμως άρχισε να γράφει πολύ επιτυχημένα παιδικά κι εφηβικά βιβλία. Δε στενοχωριέται λοιπόν καθόλου που δεν τα κατάφερε να γίνει πιανίστας. Ζει με τη γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά στην περιοχή της Ρουρ. Η σειρά του «Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ» έχει μεταφρασθεί σε 21 γλώσσες και έχει πουλήσει πάνω από 1.500.000 αντίτυπα. Το 2010 τιμήθηκε για το έργο του με το βραβείο Annette-von-Droste-Hulshoff.

Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 11.15μ.μ. Πάρκο Ακρόπολης. Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις ώρες λειτουργίας του Φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.