Με ένα νέο προνόμιο, τη δυνατότητα αγοράς βιβλίων εμπλουτίζεται η Κάρτα Πολιτισμού Νέων (ΚΠΝ).

Αυτό ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού σημειώνοντας ότι η ΚΠΝ συνεχίζει να στηρίζει τη νεολαία «ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες της λογοτεχνίας και της γνώσης και ενισχύει έμπρακτα τη φιλαναγνωσία».

Από σήμερα, παράλληλα με το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίων εισόδου σε συναυλίες, θέατρα, κινηματογραφικές προβολές, φεστιβάλ, εικαστικές εκθέσεις, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, οι νέοι μεταξύ των ηλικιών 18-21 μπορούν να αγοράσουν βιβλία της επιλογής τους από όλα τα βιβλιοπωλεία της Κύπρου, αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό το ποσό των €220 που τους προσφέρεται μέσα από τη προπληρωμένη ΚΠΝ.

Ο θεσμός της ΚΠΝ, που καθιερώθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, εμπλουτίζεται με αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Η ένταξη του βιβλίου δίνει τη δυνατότητα στους νέους να «ταξιδέψουν» μέσα από τις σελίδες των βιβλίων, να έρθουν πιο κοντά στη φιλαναγνωσία και τον Πολιτισμό, χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους. Με την αναβάθμιση αυτή στηρίζονται επίσης έμπρακτα οι Κύπριοι εκδότες, συγγραφείς και βιβλιοπώλες.

Η Κυβέρνηση επενδύει στην πολιτιστική καλλιέργεια των νέων δαπανώντας μέχρι σήμερα το ποσό των €1.750.000 για εφαρμογή του θεσμού της Κάρτας Πολιτισμού Νέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ταυτόχρονα, μέσω του θεσμού, ενισχύεται και η ντόπια καλλιτεχνική παραγωγή, αφού ήδη 9241 νέοι έχουν αποκτήσει την Κάρτα και την αξιοποιούν συμμετέχοντας στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

