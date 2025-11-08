Η Ολομέλεια της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών εξέλεξε τον Μάριο Ιωάννου Ηλία ως Τακτικό Μέλος στον τομέα της Μουσικής Σύνθεσης.

Η εκλογή αυτή αναγνωρίζει το πολυδιάστατο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό έργο του, το οποίο περιλαμβάνει συμφωνικές συνθέσεις, χορωδιακά έργα, επετειακές δημιουργίες και πολυμεσικές παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί διεθνώς από κορυφαίους οργανισμούς, όπως η Ραδιοφωνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, η Συμφωνική Ορχήστρα του Μπάντεν-Μπάντεν και Φράιμπουργκ, η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων και η Εθνική Ορχήστρα της Κίνας.

Στις 15 Δεκεμβρίου, κατά την επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ολομέλειας της Κυπριακής Ακαδημίας η επίσημη αναγγελία του τίτλου του ως Τακτικού Μέλους.

Ο Μάριος Ηλία είναι ο μοναδικός Κύπριος καλλιτέχνης που έχει τιμηθεί και από τα δύο ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας, τόσο με το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Κυπριακής Ακαδημίας, όσο και με το Βραβείο «Σπύρου Μοτσενίγου» της Ακαδημίας Αθηνών.

Σε μια άλλη σημαντική διάκριση ο καλλιτέχνης από την Πάφο εξελέγη Αντικοσμήτορας της Τάξης των Τεχνών στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών με έδρα το Σάλτσμπουργκ.

Τακτικό μέλος της Ακαδημίας από το 2018 και έως σήμερα επικεφαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης της Τάξης των Τεχνών, ο Μ. Ηλία θα εκπροσωπήσει πλέον την Τάξη μαζί με την Πρύτανη του Πανεπιστημίου «Μοτσαρτέουμ» του Σάλτσμπουργκ, στη νέα Σύγκλητο της Ακαδημίας, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα στις 24 Νοεμβρίου 2025 για πενταετή θητεία.

Ο Μάριος Ηλία είναι το νεότερο μέλος της Συγκλήτου στην ιστορία της Ακαδημίας, η οποία αριθμεί περισσότερα από 2.000 μέλη, μεταξύ των οποίων βραβευμένοι με Νόμπελ, διακεκριμένοι καλλιτέχνες και επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Στο μεταξύ, από τις 8 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, ο Μάριος Ηλία θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, μετά από διορισμό της Υφυπουργού Πολιτισμού σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την αξιολόγηση των τελικών προτάσεων σχετικά με την ανάδειξη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Παράλληλα, το νέο έργο του Μάριου Ιωάννου Ηλία «Ωδή στο Φως» έκανε πρεμιέρα στο λιμάνι της δανικής πόλης Νέστβεντ, κατόπιν ανάθεσης του οργανισμού «Næstved 2032 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» και του Φεστιβάλ Φωτός της πόλης.

Η παρουσίαση συνέπεσε με μια περίοδο ιδιαίτερου συμβολισμού, καθώς η Δανία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό απόηχο.