Στην Ελένη Κεφάλα απονέμεται το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και στον Κυριάκο Μαργαρίτη το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για εκδόσεις του έτους 2024, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος/ Νουβέλας απονέμεται στον Ανδρέα Μαλόρη, ενώ το Κρατικό Βραβείο Νέου Λογοτέχνη στον Αλέξανδρο Χρονίδη. Το Κρατικό Βραβείο Μελέτης (Μονογραφίας)/Δοκιμίου θα λάβει ο Παντελής Βουτουρής.

Το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για Μικρά Παιδιά απονέμεται στη Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή, το αντίστοιχο για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους στην Άννα Κουππάνου, ενώ το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης στη Χρύσω Χαραλάμπους.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν από την Υφυπουργό Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, σε ειδική τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου, ώρα 8μ.μ., στο Θέατρο Παλλάς. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Στιγμιότυπο από την περσινή τελετή.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2024:

Ποίηση :

Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απονομή του Κρατικού Βραβείου Ποίησης για εκδόσεις 2024 στην Ελένη Κεφάλα για το έργο της «Direct orient: ποιήματα» (Εκδόσεις Περισπωμένη).

Σκεπτικό: Μέσω έντονης διακειμενικότητας, δραματικότητας, προφορικότητας και απεύθυνσης, η Ελένη Κεφάλα δημιουργεί μια ποιητική σύνθεση που ενώνει το παρελθόν με το παρόν, την ποίηση με το αρχαίο δράμα, και που μας ταξιδεύει σε τοποθεσίες, ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα. Καταφέρνει με τρόπο εντυπωσιακό και συγκινητικό να συνδέσει την ποιητική αφήγηση με τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο, τη μουσική και την οπτική ποίηση. Με έντονο το στοιχείο της επιτέλεσης, το Direct Orient ενίοτε θυμίζει «θέατρο της επινόησης», μέσα από μια σύγχρονη ποιητική γλώσσα που συνδιαλέγεται με τον πεζό λόγο, το δημοτικό τραγούδι και το οπτικό στοιχείο. Η ποιητική συλλογή της Ε. Κεφάλα είναι ένα πρωτότυπο και ευφάνταστο αφήγημα, δομημένο σε προσεκτικά επιμελημένες ψηφίδες και αξίζει να αναγνωσθεί από το συνδημιουργικό κοινό, ακόμα και να επεξεργαστεί με δραματικό τρόπο. Η Ε. Κεφάλα εναλλάσσει την ποιητική με την πεζή φόρμα και η λυρική της ποίηση είναι βαθιά εμβαπτισμένη στην παράδοση και στην αρχαιογνωσία. Γυναίκες διαφορετικών εποχών συνδιαλέγονται και συνομιλούν, μια συνομιλία τόσο αναγεννησιακή όσο και μετρημένη, πληθωρική και ελεγχόμενη μαζί.

Κατάλογος επικρατέστερων έργων (αλφαβητικά) :

Αριθμομνήμων, Θεοδώρου Μιχάλης, (Εκδόσεις Θράκα)

Η έβδομη σφραγίδα, Θεοχάρους Ελένη (Εκδόσεις Ερατώ)

Λυκόσκυλα, Καϊμακλιώτη Αγγέλα (Εκδόσεις Βακχικόν)

Direct orient: ποιήματα, Κεφάλα Ελένη (Εκδόσεις Περισπωμένη)

Τώρα, Κουζάλης Πάμπος (Εκδόσεις Σμίλη)

Τρία προσωπικά ποιήματα, Μολέσκης Γιώργος (Εκδόσεις Βακχικόν)

Μυθιστόρημα :

Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απονομή του Κρατικού Βραβείου Μυθιστορήματος για εκδόσεις 2024 στον Κυριάκο Μαργαρίτη για το έργο του «Συμβάν 74» (Εκδόσεις Ίκαρος).

Σκεπτικό: Κατά τον Εliot, ένα από τα κυριότερα μελήματα της σύγχρονης λογοτεχνίας είναι το πώς να δώσει μορφή και αξία στο ‘τεράστιο πανόραμα ματαιότητας και αναρχίας που είναι η σύγχρονη ιστορία’. Θα μπορούσε κανείς να πει πως ένα από τα κύρια ερωτήματα που θέτει το βιβλίο του Κυριάκου Μαργαρίτη, το τρίτο από τα 33 βιβλία που προγραμματίζει, είναι το πώς αυτός, ως Ελληνοκύπριος, μπορεί μέσω της αφήγησης να μεταμορφώσει και να δώσει νόημα στα όσα τραυματικά έγιναν στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974. Το μεγάλο επίτευγμα του μυθιστορήματος Συμβάν 74 είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Κ. Μαργαρίτης καταφέρνει να μιλήσει σε αυτό το βιβλίο: με τρόπο συγκινητικό αν και εγκυκλοπαιδικό, εμπεριστατωμένο αν και υποκειμενικό, συμπεριληπτικό αν και μονόπλευρο. Αντί της ‘μυθικής μεθόδου’ για την οποία μίλησε ο Eliot, ο Μαργαρίτης φαίνεται να επιλέγει την οδό του Kertesz, σύμφωνα με τον οποίο ζούμε σε ένα σκοτεινό, ασύνδετο χάος που το συγκρατεί μονάχα η λογοτεχνία, την οδό του J. Roth, που συνειδητοποίησε τα όρια του ιστορικού μυθιστορήματος, και προπάντων την οδό του W. G. Sebald, ίσως του πιο γνωστού λογοτεχνικού συνθέτη φαινομενικά ανοίκειων στοιχείων. Το μυθιστόρημα, όπως αναφέρει ο αφηγητής στο Συμβάν 74, εκκρεμεί σαν ‘μια ιστορία χωρίς μύθο’. Με έναν δικό του ιδιαίτερο λόγο (μια προσπάθεια ‘εκκλησιοποίησης’ της αφήγησης, όπως ο ίδιος δηλώνει σε συνέντευξή του), καθώς και μέσα από τις πολλές συνθέσεις και συνδέσμους που δημιουργεί, ο Κ. Μαργαρίτης μας καλεί να ακολουθήσουμε τον αφηγητή του σε ένα πυκνό, γεμάτο εκπλήξεις, αφηγηματικό κολάζ. Το Συμβάν 74 είναι σίγουρα ένα απαιτητικό βιβλίο, μια σύνθεση που ενεργοποιεί την επιμονή του αναγνώστη, ο οποίος ανταμείβεται ακόμη κι όταν βιώνει στιγμές αμηχανίας ή υπερπληροφόρησης. Πρόκειται για ένα βιβλίο που κοιτάζει συνάμα μπροστά και πίσω, εντός και εκτός Κύπρου, αντισταθμίζοντας το ιστορικό αφήγημα με μια γενναιόδωρη ανοιχτοσύνη.

Κατάλογος επικρατέστερων έργων (αλφαβητικά) :

Συμβάν 74, Μαργαρίτης Κυριάκος (Εκδόσεις Ίκαρος)

Και πολλά επικράνθη, Περικλέους-Παπαδοπούλου Ευρυδίκης (Εκδόσεις Νεφέλη)

ΔΙΗΓΗΜΑ/ ΝΟΥΒΕΛΑ

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του Κρατικού Βραβείου Διήγημα/Νουβέλα για εκδόσεις 2024 στον Ανδρέα Μαλόρη για το έργο του «Σχεδόν τα πάντα: διηγήματα» (Εκδόσεις Το Ροδακιό).

Σκεπτικό βράβευσης: Συνεχίζοντας την πολύχρονη καταβύθισή του στον μικρόκοσμο της σύντομης αφήγησης, ο διηγηματογράφος Ανδρέας Μαλόρης επιλέγει με οικονομία, απλότητα και χιούμορ μνήμες προσωπικές αλλά και συλλογικές που μέσα από την παντοδυναμία της λογοτεχνικής συμπύκνωσης αποκτούν καθολικές και υπαρξιακές διαστάσεις. Η εμπειρία της παιδικής ηλικίας και το ταξίδι προς την ενηλικίωση διαστέλλονται ποικιλοτρόπως και καταφέρνουν, παρά την έντονη εντοπιότητά τους, να ξεφύγουν από το βίωμα και το ιστορικό αφήγημα, προσκαλώντας τον αναγνώστη να ανακαλύψει το ανοίκειο μέσα στο οικείο, να βιώσει δηλαδή «σχεδόν τα πάντα», μέσα στο σύμπαν ενός μικρού οικισμού στην Αχέλεια της Πάφου, του Μωρόκαμπου. Έμψυχα και άψυχα στοιχεία, λεπτομέρειες ασυνήθιστες και γοητευτικές, φωτίζονται στιγμιαία και συγκινητικά, με φόντο και καταλύτη συμβάντα της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. Σημαντική είναι, επίσης, η συνδρομή της φωτογραφίας στην αφήγηση. Το βιβλίο φέρνει στο προσκήνιο την Κύπρο μιας εποχής όπου η αθωότητα αναμετριέται με την τραγικότητα και το πραγματικό με το μυθοπλαστικό. Το παρελθόν παρουσιάζεται με ζωντάνια και αληθοφάνεια, φαντάζοντας ταυτόχρονα εξωπραγματικό. Μικρές εκρήξεις λέξεων, σκέψεων και γεγονότων, μα κυρίως μια τρυφερή προσπάθεια χαρτογράφησης της παιδικής ψυχής που συνεχίζει το παιχνίδι της, ακόμη και υπό τη στενή πολιορκία μιας επαναλαμβανόμενης, επικείμενης κατάρρευσης. Η συλλογή διηγημάτων Σχεδόν τα πάντα αποτελεί μια λογοτεχνική πρόταση που πραγματικά ανακουφίζει μέσα από τη λεπτότητα, ειλικρίνεια και ακρίβειά της, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πως στη μικρή λογοτεχνική φόρμα η κάθε λέξη έχει τη σημασία της και πως η πραγματική ανάγνωση ξεκινά μετά την ανάγνωση.

Κατάλογος επικρατέστερων έργων (αλφαβητικά):

Ηρεμίας 21: νουβέλα, Ζυμαρά Χαρά (Το Ροδακιό)

Του κανενός, Ιωάννου Ερατώ (Ο Μωβ Σκίουρος)

Σχεδόν τα πάντα: διηγήματα, Μαλόρης Ανδρέας (Το Ροδακιό)

Οι ερχόμενοι: 45 tableaux vivants, Νικολάου Ρωξάνη (Εκδόσεις Τεχνοδρόμιον)

Άλας: νουβέλα, Παμπορίδης Παύλος (Εκδόσεις Αρμίδα)

Ανάπηρος ορίζοντας: νουβέλα, Στυλιανού Κυριάκος (Εκδόσεις Αρμίδα)

Μελετη (μονογραφια)/Δοκιμιο:

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του Κρατικού Βραβείου Μελέτης (Μονογραφίας)/Δοκιμίου για τη Λογοτεχνία για εκδόσεις 2024 στον Παντελή Βουτουρή για το έργο του «Κάπου στην Κύπρο, στον νομό Πρεβέζης: εισαγωγή στην ποιητική του Κώστα Μόντη» (Εκδόσεις Ερατώ).

Σκεπτικό βράβευσης: Η μονογραφία του σημαντικού νεοελληνιστή Παντελή Βουτουρή με τίτλο «κάπου στην Κύπρο, στον νομό Πρεβέζης». Εισαγωγή στην ποιητική του Κώστα Μόντη (Αθήνα, Ερατώ, 2024· στο εξώφυλλο: έργο του Αντρέα Λαδόμματου) διέπεται από εντυπωσιακή πρωτοτυπία, καθώς προσθέτει πολλές νέες ψηφίδες στο εργοβιογραφικό πορτρέτο του σημαντικού αυτού ποιητή και πεζογράφου της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ταυτόχρονα, ο Π. Βουτουρής καταφέρνει να ακεραιώσει την ποιητική του Κ. Μόντη και να αναδείξει με μαεστρία το ιδιαίτερο ύφος του και τις τεχνικές του (π.χ. τη μετάβαση από τις «στιγμές» στα συνθετότερα ποιήματά του, αλλά και τις τρεις αλληλεξαρτώμενες μεταβάσεις: την προσωπική, τη συλλογική και την οικουμενική). Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, θα προσθέταμε ότι στη μονογραφία αυτή, η οποία απαρτίζεται από τρία μέρη που εξετάζουν τη λογοτεχνική πορεία του Κ. Μόντη σε συνδυασμό με προσωπικά του βιώματα, με διάφορα ιστορικά γεγονότα που τον σημάδεψαν, με τις «συνομιλίες» του με ομοτέχνους του και με επικέντρωση στα τρία «Γράμματα στη μητέρα», προτείνεται ένα σχήμα που λειτουργεί παραδειγματικά για την εκπόνηση και άλλων ανάλογων ή και παρόμοιων επιστημονικών μελετών.

Κατάλογος επικρατέστερων έργων (αλφαβητικά):

Κάπου στην Κύπρο, στον νομό Πρεβέζης: εισαγωγή στην ποιητική του Κώστα Μόντη, Βουτουρής Παντελής (Εκδόσεις Ερατώ)

Μια ανέφικτη ανάσταση: σχόλιο στη μεταμόρφωση του Φραντς Κάφκα, Θωμά Παναγιώτης (Εκδόσεις Αρμός)

“…πήραν τη φωνή μας τα πουλιά…”, Μιχαηλίδου Μαρία (Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ

Η Επιιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απονομή του Κρατικού Βραβείου Νέου Λογοτέχνη για εκδόσεις 2024 στον Αλέξανδρο Χρονίδη για το έργο του «Επί των ποταμών Βαβυλώνος» (Εκδόσεις Αλμύρα).

Σκεπτικό: Πρόκειται για ένα βιβλίο με χαρακτηριστικά σύγχρονης προφορικής ποίησης (spoken word). Χρησιμοποιώντας άμεσο και επαναστατικό λόγο, η συγκεκριμένη σύνθεση ποιημάτων παρουσιάζεται στον αναγνώστη σαν μια σύγχρονη Βαβυλώνα, μέσα από μια διαδρομή που χρωματίζεται από προσωπικά, κοινωνικά, πολιτικά και ακτιβιστικά στοιχεία. Η τολμηρή κριτική προς το πολιτικό σύστημα, η αντίσταση στην παρακμή και αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου, σημαντικά στοιχεία της προφορικής ποίησης, χρησιμοποιούνται από τον Αλέξανδρο Χρονίδη σε σχέση με τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα. Το βιβλίο έχει φωνή, είναι χειμαρρώδες, αχαλίνωτο και δυναμικό και κυρίως παρουσιάζει στοιχεία μιας προσωπικής ποιητικής ταυτότητας που με λίγη αφαίρεση και συμπύκνωση του λόγου θα φανούν ακόμη πιο έντονα στο μέλλον.

Γενικότερα, στην ποιητική σοδειά του 2024 παρατηρούνται αξιοπρόσεκτες συλλογές από μια οργισμένη ποιητική γενιά που σχολιάζει τα κοινωνικά συμβάντα με οξυδερκή τρόπο. Ο Α. Χρονίδης προσθέτει μια (αυτο)ειρωνική ματιά πάνω στην ιδεολογική χρήση της γλώσσας, βάζει τον αναγνώστη μπροστά σε έναν καθρέφτη αυτογνωσίας και τον προκαλεί να αναθεωρήσει την αποχαύνωση και μεμψιμοιρία του και να τοποθετηθεί..

Κατάλογος επικρατέστερων έργων (αλφαβητικά) :

Όρθιες στέκονται μόνο οι μαριονέτες, Θεμιστοκλέους Σταύρος (Εκδόσεις Ρώμη)

Αμφιλύκη, Παναγή Γαβριέλλα (Μετρονόμος)

Κασσάνδρα II: ποίηση, Πέτρου Σταύρος Ξ. (Ελευθερουδάκης)

Επί των ποταμών Βαβυλώνος, Χρονίδης Αλέξανδρος (Εκδόσεις Αλμύρα)

Την Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας 2024 αποτέλεσαν οι: Κυριάκος Ιωάννου (πρόεδρος), Μαρία Α. Ιωάννου, Κωνσταντίνος Μπούρας, Michaela Prinzinger και Χρίστος Χατζηγιάννης.

Λογοτεχνία για Μικρά Παιδιά

Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι το βραβείο στην κατηγορία Λογοτεχνία για Μικρά Παιδιά θα απονεμηθεί στη Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή για το έργο της «Ζεστή Σοκολάτα» (Εκδόσεις Τελεία).

Σκεπτικό βράβευσης: Η Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή με το βιβλίο της Ζεστή σοκολάτα (εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος, Εκδόσεις «Τελεία») θερμαίνει την καρδιά της αναγνώστριας, του αναγνώστη (παιδιού ή και ενηλίκου) με μια ηρωίδα που ξεκινά τον δρόμο της σε κλίμακα μινόρε, αλλά βιώνει στη διαδρομή της την ιδιότητα της καλοσύνης και των μικρών, σχεδόν αφανών εκδηλώσεών της, να απλώνεται, να μεταδίδεται, να γίνεται περισσότερη όταν τη μοιράζεσαι. Από τις πιο σημαντικές εκπροσώπους του είδους της μικρής ιστορίας, η Μιχαηλίδου-Καδή ξέρει τι να πει και τι να υπονοήσει. Αποφεύγει την ανάλυση, ενώ θα σταθεί στη σημαίνουσα λεπτομέρεια. Αφηγείται μια πράξη που μιλάει από μόνη της, περιγράφει μια υποβλητική έκφραση ή κίνηση, αποτυπώνει ένα καίριο στοιχείο στην εικονοπλασία, χωρίς να φορτώνει τον λόγο με περιττές επεξηγήσεις. Βρίσκει την ποίηση στη ρουτίνα και τη μαγεία στον ρεαλισμό. Τα δε σύμβολα, όπως η ίδια η Ζεστή σοκολάτα, αναδύονται αβίαστα μέσα από την ύλη της καθημερινότητας. Η μικρή ιστορία Ζεστή σοκολάτα προσαρμόζεται με άριστο τρόπο στην αισθητική του εικονοβιβλίου. Η διακριτική, σχεδόν ανάλαφρη, λεκτική αφήγηση δένει άρρηκτα με την εμπνευσμένη εικονογράφηση. Συνθέτουν έτσι ένα κείμενο που σέβεται την παιδική αντίληψη και την ικανότητά της να μπαίνει και να κολυμπάει στα βαθιά.

Κατάλογος επικρατέστερων έργων (αλφαβητικά) :

Το σπίτι μου, Ηρακλέους Δέσποινα (Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο)

Πφ! Με δρόμους, πανιά και φτερά, Λοϊζίδου Μαρία (Ψυχογιός)

Ζεστή σοκολάτα, Μιχαηλίδου-Καδή Μαρίνα (Εκδόσεις Τελεία)

Μια φωλιά για μένα, Παπαδημητράκη Βαλεντίνα (Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο)

Πού λες εσύ;, Ταπάκη Μαριλένα (αυτοέκδοση)

Λογοτεχνία για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους

Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι το βραβείο στην κατηγορία Λογοτεχνία για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους θα απονεμηθεί στην Άννα Κουππάνου για το έργο της «Όταν μας άφησε η θάλασσα: μια ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα από Κύπρο του 1974» (Εκδόσεις Πατάκη).

Σκεπτικό: Το Όταν μας άφησε η θάλασσα της Άννας Κουππάνου (εκδόσεις Πατάκη) βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα: το ταξίδι τετρακοσίων κοριτσιών και αγοριών από την Κύπρο και τη φιλοξενία τους σε ιδρύματα και οικογένειες στην Ελλάδα. Διαφαίνονται η έρευνα και η στοχαστική εμβάθυνση της συγγραφέως πάνω σε αυτή την υπομελετημένη πτυχής της κυπριακής ιστορίας. Το αδρό περίγραμμα της ιστορίας μοιάζει απλό: Η Κατερίνα, ένα από τα παιδιά που ταξιδεύουν για την Ελλάδα για να φιλοξενηθούν σε συνθήκες που φαντάζουν ασφαλέστερες, υπόσχεται στη μητέρα της ότι δεν θα χωριστεί από τον δίδυμο αδελφό της. Ταξιδεύουν, χάνονται, ξαναβρίσκονται μεταξύ τους και με τους γονείς τους. Πρόκειται μόνο για την κορυφή του παγόβουνου μιας συγκλονιστικής αφήγησης χωρισμού και επανένωσης που έχει τη δύναμη να μιλήσει στην καρδιά και τη σκέψη παιδιών και μεγάλων. Μέσα από την αντιληπτική σκοπιά της μικρής Κατερίνας φιλτράρονται οι τραυματικές εμπειρίες του πολέμου και το πάντα επίκαιρο ιστορικό και πολιτικό υλικό του πραξικοπήματος, της εισβολής και της διπλής προσφυγικής εμπειρίας των τετρακοσίων παιδιών: πρώτα μέσα στην ίδια την πατρίδα τους και έπειτα στην Ελλάδα. Η πολυεπίπεδη και εξαιρετικά πλούσια τεχνική αφηγηματική σκευή δένει οργανικά με τον χαρακτήρα και τον τρόπο σκέψης της μικρής Κατερίνας, πρωταγωνίστριας και αφηγήτριας του βιβλίου. Το Όταν μας άφησε η θάλασσα αποτελεί μια ιδιαίτερα ώριμη συνεισφορά της Άννας Κουππάνου στην ιστορική μνήμη, την πατριδογνωσία και την τέχνη της μυθοπλασίας.

Κατάλογος επικρατέστερων έργων (αλφαβητικά) :

Στον δρόμο για το σπίτι, Αντωνίου Άντρη (Ψυχογιός)

Πόσα μέτρα είναι ο κόσμος μας; Η ζωή, το έργο και ο κόσμος του Αδαμάντιου Διαμαντή, Αντωνίου Σάντη (Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο)

Όταν μας άφησε η θάλασσα: μια ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα από Κύπρο του 1974, Κουππάνου Άννα (Εκδόσεις Πατάκη)

Τα κατάφερα!, Περικλέους Έλενα (Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο)

Ο έκτος γρίφος, Χαραλάμπους Δήμητρα (Εκδόσεις Τελεία)

Την Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για Παιδιά και Εφήβους 2024 αποτέλεσαν οι: Κατερίνα Καρατάσου (πρόεδρο), Ιωάννα Αργυρού, Αγγέλα Καϊμακλιώτη, Μένη Κανατσούλη και Λουίζα Μαλλούρη.

Βραβείο Εικονογράφησης Λογοτεχνικού Βιβλίου για Παιδιά και Εφήβους

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του Βραβείου Εικονογράφησης για εκδόσεις 2024 στην Χρύσω Χαραλάμπους για την εικονογράφηση του έργου «Η Σελήνη στο Παρίσι» της Αρετής Κατσαντώνη (Εκδόσεις Φουρφούρι).

Σκεπτικό: Στο βιβλίο «Η Σελήνη στο Παρίσι», η εικονογράφος Χρύσω Χαραλάμπους έχει δημιουργήσει φανταστικές εικόνες που αποτυπώνουν το ταξίδι μίας μύγας, της Σελήνης στο Παρίσι, την πόλη του φωτός. Μία μέρα, ακολουθώντας ένα μικρό αγόρι βρέθηκε σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το Παρίσι. Αυτό το αναπάντεχο ταξίδι της Σελήνης δίνει μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην εικονογράφηση του βιβλίου. Σύμφωνα με την εξέλιξη της ιστορίας η Χρύσω Χαραλάμπους αποτυπώνει την κάθε εικόνα με το ύφος του κειμένου. Χρησιμοποιεί εναλλακτικούς συνδυασμούς χρωμάτων στις σκηνές δράσης και δημιουργεί εικόνες που εντυπωσιάζουν και διεγείρουν την προσοχή των παιδιών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερο στιλ, αποδίδοντας τις σκηνές δράσης με πολλές αποχρώσεις, δημιουργώντας εικόνες με συναισθήματα χαράς και ευχαρίστησης. Οι συνθέσεις της είναι πολύ καλά δομημένες, οι ανθρώπινες φιγούρες σε συνδυασμό με τα άλλα στοιχεία είναι τοποθετημένα στην κατάλληλη θέση και στις ορθές αναλογίες. Μία από τις πιο ελκυστικές εικόνες με υπέροχους συνδυασμούς χρωμάτων είναι η επίσκεψη της Σελήνης στον περίφημο Πύργο του Άιφελ, η οποία πλαισιώνεται στον χώρο ενός διπλωμένου τετρασέλιδου. Πέρα από την αισθητική τους αξία, οι εικόνες της Χρύσως Χαραλάμπους είναι πολύ σημαντικές στην ανάπτυξη των παιδιών επειδή τα ενθαρρύνουν να γίνουν ταξιδιώτες και να γνωρίσουν κόσμο με διαφορετική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό.

Κατάλογος επικρατέστερων έργων (αλφαβητικά) :

Το βιβλίο των φόβων και πώς να τους εξαφανίσετε/ Ελευθερίου Σάντρα (εικονογρ.)

Η γιαγιά μου ερωτεύτηκε/ Ελευθερίου Σάντρα (εικονογρ.)

Πού λες εσύ;/ Πιερή Ελίζα (εικονογρ.)

Η Σελήνη στο Παρίσι/ Χαραλάμπους Χρύσω (εικονογρ.)

Φίλοι δεμένοι με κλωστή/ Χαραλάμπους Χρύσω (εικονογρ.)

Την Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Εικονογράφησης Βιβλίου για Παιδιά και Εφήβους 2024 αποτέλεσαν οι: Κωνσταντίνος Γεωργίου (πρόεδρος), Τερέζα Λαμπριανού, Κώστας Μάντζαλος, Δημήτρης Κοκκινόλαμπος και Ζωή Πίντσιες Κυριάκου.

Στις περιπτώσεις που μέλη των Κριτικών Επιτροπών είχαν σχέση με υποψήφιο έργο απείχαν από την ψηφοφορία.