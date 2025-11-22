Τρεις σημαντικές εκδηλώσεις που εξερευνούν το μέλλον του ευρωπαϊκού θεάτρου μέσα από τα θέματα της αλήθειας, του εθνικισμού και της βιωσιμότητας έλαβαν χώρα στη Ρίγα της Λετονίας από τις 5 μέχρι τις 9 Νοεμβρίου.

300 Ευρωπαίοι ηγέτες του θεάτρου συγκεντρώθηκαν στο Θέατρο Dailes για το ETC International Theatre Conference, το STAGES Forum και το Latvian Theatre Showcase.

Με τίτλο «Stage for Truth. Whose Truth?», το συνέδριο έφερε μαζί καλλιτέχνες και προσωπικότητες πολιτικής από τη Λετονία και την ευρύτερη Ευρώπη για να προβληματιστούν σχετικά με τον ρόλο του θεάτρου σε ταραχώδεις εποχές.

Μεταξύ αυτών ήταν οι Χοσέ Μανουέλ Φερνάντεθ-Αρόγιο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Ανιέζε Λάτσε (Υπουργός Πολιτισμού της Λετονίας), Τόμας Πιλντεγκόβιτς (Υπουργείο Εξωτερικών της Λετονίας), Βίεστουρς Κάιρις (καλλιτεχνικός διευθυντής, Θέατρο Dailes), Σάντα Ρεμέρε (New Theatre Institute of Latvia), Μίλο Ράου (Wiener Festwochen), Ιρένε Παβέζι και Τζένιφερ Λάουρου (Artistic Freedom Initiative), Λότα Λέκβαλ (Folkteatern Göteborg), Πασκάλ Χίλεν (κοινωνιολόγος), Ρίτσαρντ Σένετ (κοινωνιολόγος) και Ντάτα Ταβάντζε (σκηνοθέτης, Γεωργία).

Στη Σύνοδο των Θεάτρων της Ευρώπης στη Λετονία, τον ΘΟΚ εκπροσώπησαν η Νικολέτα Κλεοβούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η Μαρίνα Μαλένη, Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης, η οποία με 52 ψήφους από τις 52 χώρες που ήταν παρούσες στη σύνοδο, επανεκλέγηκε ως μέλος του Δ.Σ. του ETC.

© Gints Ivuskans

Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στο ρόλο του θεάτρου μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον αυξανόμενων εντάσεων, εθνικισμού, περικοπών στην πολιτιστική χρηματοδότηση, βιωσιμότητα και μετασχηματισμό των θεάτρων, θέτοντας ως κύρια θέματα προς συζήτηση:

Πού βρίσκεται το όριο μεταξύ καλλιτεχνικής ελευθερίας και «εθνικού συμφέροντος»;

Μπορεί το θέατρο να αποτελεί εργαλείο ανθεκτικότητας και κοινωνικής συνοχής ή παραμένει ένα «ελιτιστικό» είδος τέχνης;

Πώς οι θεατρικοί οργανισμοί διαχειρίζονται την ελευθερία έκφρασης υπό πολιτικές ή χρηματοδοτικές πιέσεις.

Πρόσθετα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου, παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες σχετικές με την βιωσιμότητα και τον μετασχηματισμό των θεάτρων όπως το πρόγραμμα Stages καθώς και το ETC Theatre Green Book που στοχεύουν στη μετάβαση σε πιο οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνα θέατρα. Ο ΘΟΚ είναι ανάμεσα στις χώρες που έλαβαν Green Theatre Book Certificate σε ειδική τελετή στις 7 Νοεμβρίου 2025. Με βάση τη συμπερίληψή στις ομάδες της δεύτερης ομάδας εστίασης, ο Οργανισμός βρίσκεται υπό καθοδήγηση των ειδικών προκειμένου να πετύχει τους στόχους BASIC, INTERMEDIATE και ADVANCED στους τρεις πυλώνες εργασιών κάθε θεάτρου, όπως ορίζονται από το Green Book:

Productions (Παραγωγές)

Οperations (Δραστηριότητες)

Buildings (Κτίρια)

Ο ΘΟΚ έχει πετύχει το Basic σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των τριών πυλώνων και σε αρκετές κατηγορίες βρίσκεται ήδη στην βαθμίδα Intermediate.

© Gints Ivuskans

Το Δίκτυο έχει δεσμεύσει όλα τα μέλη του να εργαστούν σθεναρά για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των ρύπων προς το μηδέν μέχρι το 2030 και της καλλιέργειας πράσινης συνείδησης με τη θέσπιση διαδικασιών.

Παράλληλα με την κύρια θεματική της Συνόδου, πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συναντήσεις και πρωτοβουλίες που περιλάμβαναν: