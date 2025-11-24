Με δύο σημαντικές αλλαγές για τη διοργάνωση του 2026 ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής προτάσεων από θεατρικά σχήματα και καλλιτέχνες για συμμετοχή στην 29η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος.

Η προκήρυξη του φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τα τέλη Ιουνίου έως τις αρχές Αυγούστου 2026, αφορά οργανισμούς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου ανακοίνωσαν ότι το μέγιστο ποσό για κάθε κυπριακή παραγωγή αυξάνεται από €40.000 σε €50.000 για την παρουσίαση τριών παραστάσεων. Παράλληλα, παρέχεται μεγαλύτερη καλλιτεχνική ευελιξία, καθώς οι υποβληθείσες προτάσεις μπορούν να αφορούν παραγωγές αρχαίου ελληνικού δράματος, οι οποίες είτε ακολουθούν είτε βασίζονται στο πρωτότυπο κείμενο των τραγικών (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης) και κωμικών (Αριστοφάνης, Μένανδρος) ποιητών της αρχαιότητας.

Οι νέες τροποποιήσεις αναδεικνύουν τη συνεχή προσπάθεια του Φεστιβάλ να ενισχύει τη δημιουργικότητα, να διευρύνει τη συμμετοχή και να προβάλλει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, διατηρώντας ταυτόχρονα τον κύριο στόχο του: την παρουσίαση παραστάσεων που αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του αρχαίου ελληνικού δράματος.

Τα θεατρικά σχήματα ή καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση συμμετοχής στο φεστιβάλ, πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους επί του αντίστοιχου εντύπου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026.

Η υποβολή πρότασης για συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2026 σημαίνει αυτόματα αποδοχή όλων των όρων, προϋποθέσεων και υποχρεώσεων, όπως έχουν δημοσιοποιηθεί από τους διοργανωτές, στα αντίστοιχα έντυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο +357 2267 4920 (10:00 – 16:00 εργάσιμες ημέρες) ή μέσω email: info@ccoiti.org.cy