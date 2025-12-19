Θετικά κινήθηκε η ζήτηση για τη συλλογή έργων κυπριακής, ελληνικής, και ευρωπαϊκής τέχνης του 19ου και 20ου αιώνα στο Winter Sale της Cypria Auctions στη Λευκωσία.

Όλα σχεδόν τα κορυφαία έργα πωλήθηκαν πάνω από τις τιμές εκκίνησης επιβεβαιώνοντας μια επιλεκτική, σταθερή αγοραστική δυναμική. Ρεκόρ σημείωσαν έργα του Χριστόφορου Σάββα σε χαρτί, ενώ την ίδια στιγμή, τρία σπάνια υφαντά της Ανατολικής Μεσογείου πωλήθηκαν σε διεθνείς αγορές.

Κορυφαία στιγμή της δημοπρασίας αποτέλεσε ο πίνακας του Μιχαήλ Κάσιαλου «Η Διτζιμή τζαι οι Σούσες», ο οποίος πωλήθηκε έναντι €47.660, επιβεβαιώνοντας το σταθερό ενδιαφέρον των συλλεκτών για τη ναΐφ εικαστική του γλώσσα. Το κεραμικό έργο του καλλιτέχνη Bird House (44 × 26 × 16 εκ.) σημείωσε εξαιρετική επίδοση, με τελική τιμή €8.152.

Δύο έργα του Χριστόφορου Σάββα, εμβληματικής μορφής του κυπριακού μοντερνισμού, κατέγραψαν τιμές- ρεκόρ για έργα σε χαρτί. Το «Study for Nude» (περ. 1958, γκουάς και γραφίτης) πωλήθηκε έναντι €13.796, ενώ το «Figure II» (περ. 1956–58, γκουάς και γραφίτης) κατέληξε επίσης στα €13.796, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ζήτηση για τα έργα του καλλιτέχνη αλλά κι ένα επενδυτικό ενδιαφέρον για έργα του Σάββα σε χαρτί.

Μελέτη σε γυμνό, Χριστόφορος Σάββα, περ. 1958, γκουάς και γραφίτης

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η επανεμφάνιση του Περικλή Πανταζή, με το έργο «Λιβάδι δίπλα στη Θάλασσα» να πωλείται έναντι €14.570, σηματοδοτώντας ανανεωμένο συλλεκτικό ενδιαφέρον μετά από μια ηπιότερη περίοδο στην αγορά έργων του καλλιτέχνη. Το έργο του Θεόφιλου, «Αγία Βαρβάρα» (1898, αυγοτέμπερα), ξεχώρισε επίσης, επιτυγχάνοντας τιμή €11.535, σημαντικά υψηλότερη της τιμής εκκίνησης.

Το πορτρέτο της Ρόζας Μπότσαρη, κόρης του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη, φιλοτεχνημένο σε πορσελάνη Ludwigsburg στα μέσα του 19ου αιώνα πωλήθηκε έναντι €4.250 επιβεβαιώνοντας την σταθερή αγοραστική δυναμική για έργα της φιλελληνικής εικονογραφίες της περιόδου.

Πορτρέτο της Ρόζας Μπότσαρη.

Πωλήθηκαν τρία σπάνια υφαντά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πώληση τριών σπάνιων και ιστορικά σημαντικών υφαντών της Ανατολικής Μεσογείου, αποδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνείς συλλέκτες για υφάσματα υψηλής μουσειακής αξίας.

Το σύνολο των υφαντών περιλάμβανε ένα οθωμανικό μεταξωτό καμουχά του τέλους του 16ου αιώνα, ένα κέντημα από την Ήπειρο (τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα) και ένα σκυριανό κεντημένο κάλυμμα μαξιλαριού του 18ου αιώνα με το εμβληματικό μοτίβο του «μεγάλου κόκορα».

Οθωμανικό μεταξωτό kemha (καμουχάς), τέλη 16ου αιώνα.

Το οθωμανικό μεταξωτό καμουχάς ξεχώρισε, επιτυγχάνοντας τιμή €4.840, αντανακλώντας την εξαιρετική ποιότητα, τη σπανιότητα και την υψηλή τεχνική του. Το έργο είχε αναδειχθεί πριν από τη δημοπρασία από το HALI, το κορυφαίο διεθνές περιοδικό για ιστορικά και παλαιά υφάσματα, το οποίο το χαρακτήρισε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της υψηλής αισθητικής των αυτοκρατορικών οθωμανικών εργαστηρίων.

Το ηπειρώτικο κέντημα πωλήθηκε έναντι €1.457, ενώ το σκυριανό κάλυμμα με τον «μεγάλο κόκορα» — σύμβολο γονιμότητας και ανεξαρτησίας στη λαϊκή τέχνη της Σκύρου — πωλήθηκε στην τιμή των €3.054.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη θέση των υφαντών της Ανατολικής Μεσογείου ως έργων τέχνης αλλά και ως φορέων πολιτισμικής μνήμης, δεξιοτεχνίας και διαχρονικής αισθητικής αξίας.

Το Winter Sale της Cypria Auctions επιβεβαίωσε τον ρόλο του οίκου ως σημείου αναφοράς για τη συνάντηση της κυπριακής, ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης, με έμφαση στην επιλεκτικότητα, την ποιότητα και την ιστορική συνέπεια.

Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει την τιμή κατακύρωσης συν όλα τα άλλα κόστη που σχετίζονται με την πώληση.