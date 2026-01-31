Η ίδρυση και η ουσιαστική λειτουργία ενός κρατικού μουσείου τέχνης αποτελεί βασικό στόχο του Υφυπουργείου και προσωπική της προτεραιότητα διαβεβαίωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου στον χαιρετισμό της κατά τα εγκαίνια της έκθεσης «Αγροποιητική: χώματα/σώματα».

Τα εγκαίνια της μεγαλύτερης και πλέον εμβληματικής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο «Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης» στο κτήριο της ΣΠΕΛ. Η έκθεση διοργανώνεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία, σε επιμέλεια της Έλενας Πάρπα.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι το μελλοντικό μουσείο θα έχει την ευθύνη της συλλογής, της φροντίδας, της διαφύλαξης και της προβολής της Κρατικής Συλλογής Τέχνης, καθιστώντας την προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Σημείωσε επίσης ότι το η Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού έχει καταρτίσει τον στρατηγικό σχεδιασμό για το εγχείρημα.

Όπως ανέφερε, η έκθεση «Αγροποιητική: χώματα/σώματα» αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη της λειτουργίας του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης σε ένα από τα κτήρια που θα το στεγάσουν, σηματοδοτώντας –κατά την ίδια– ένα πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του σχετικού οράματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη, την οποία η Λ. Κασσιανίδου χαρακτήρισε έναν από τους πλέον ζωντανούς και δυναμικούς τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας του τόπου. Όπως τόνισε, οι Κύπριοι καλλιτέχνες αρθρώνουν έναν εικαστικό λόγο που συνομιλεί με την ιστορία, επεξεργάζεται το παρόν και ανοίγεται με αυτοπεποίθηση προς τον ευρωπαϊκό και διεθνή πολιτιστικό χώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργία του «Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης της Κύπρου», σύμφωνα με την Υφυπουργό, αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται όχι μόνο με την ανάδειξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και με την παιδεία, την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική διπλωματία. Όραμα του Υφυπουργείου είναι το μουσείο να λειτουργήσει ως ζωντανός οργανισμός πολιτισμού, ως χώρος συνάντησης δημιουργών και κοινού και ως εργαστήριο ιδεών και καλλιτεχνικών πειραματισμών.

Η έκθεση πλαισιώνεται από πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα δράσεων, ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει ενεργά σε μια κορυφαία πολιτιστική εμπειρία. Όπως σημειώθηκε, στόχος είναι η επαφή των νεότερων γενιών με σημαντικούς Κύπριους καλλιτέχνες όλων των περιόδων, αλλά και με σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.