Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η υπόθεση των καθυστερήσεων στην αξιολόγηση των προτάσεων του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» για το 2026, καθώς το ΑΚΕΛ παρεμβαίνει δημόσια, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη αργοπορία» εκ μέρους του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στους οργανισμούς και τους δημιουργούς, υπογραμμίζοντας ότι οι καθυστερήσεις στην ανακοίνωση των επιχορηγήσεων καθιστούν αδύνατο τον σοβαρό σχεδιασμό δράσεων, τη σύναψη συνεργασιών και την έγκαιρη δέσμευση χώρων, ενώ αναφέρεται ακόμη και σε ακυρώσεις δράσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις επιπτώσεις σε άλλους τομείς πολιτιστικής πολιτικής, με το κόμμα να σημειώνει ότι η αργοπορία στη λήψη αποφάσεων «καθιστά προβληματική ή ακυρώνει» σημαντικές δράσεις και στερεί από την Κύπρο δυνατότητες διεθνούς πολιτιστικής παρουσίας.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα σημειώνει ότι στην προκήρυξη του Προγράμματος αναφερόταν ρητά πως η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωνόταν έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου –όπως επισημαίνει– οι Επιτροπές Αξιολόγησης «φέρεται να μην έχουν συσταθεί ακόμη», γεγονός που ανατρέπει τόσο τα χρονοδιαγράμματα του ίδιου του Υφυπουργείου όσο και τον προγραμματισμό των πολιτιστικών φορέων.

Αιχμές για διοικητική σύγχυση

Στην ανακοίνωση διατυπώνεται και ευθεία πολιτική αιχμή, καθώς το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι η εικόνα επιτείνεται από το γεγονός ότι η Υφυπουργός «αδυνατεί να θέσει τέρμα στη διοικητική σύγχυση» που επικρατεί στο Υφυπουργείο μετά τον διορισμό του νέου Γενικού Διευθυντή.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για «εκκωφαντική σιωπή» της Υφυπουργού απέναντι στις δημόσιες διαμαρτυρίες φορέων, αλλά και στη σχετική επιστολή του κόμματος.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το ζήτημα των καθυστερήσεων έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στον πολιτιστικό χώρο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη ανακοίνωση του Φεστιβάλ Φέγγαρος για προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων του έως ότου υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις χορηγίες του 2026.

Το ελάχιστο που ζητούν οι φορείς, σημειώνει το ΑΚΕΛ, είναι σαφές χρονοδιάγραμμα, επίσημη ενημέρωση και διασφάλιση ότι η διαδικασία θα προχωρήσει με διαφάνεια και σεβασμό στους όρους της προκήρυξης. Καλεί, δε, το Υφυπουργείο να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβή στη σύσταση των Επιτροπών και στην ταχεία εξέταση των προτάσεων, ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο παράτασης του χρόνου υλοποίησης των δράσεων, όπου αυτό απαιτείται.

Με την αντιπολίτευση να τοποθετείται πλέον επίσημα, το ζήτημα των καθυστερήσεων στο «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» εισέρχεται στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η επιστολή προς την Υφυπουργό

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από επιστολή που απέστειλε το ΑΚΕΛ στην Υφυπουργό Πολιτισμού, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2026.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε καταγγελίες φορέων και καλλιτεχνών για την καθυστέρηση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή «ακυρώνει τους όρους προκήρυξης», τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι κανονικά οι επιχορηγήσεις θα έπρεπε να αποφασίζονται τουλάχιστον στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς.

Το κόμμα ζητά ενημέρωση για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Υφυπουργός ώστε η διαδικασία να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν, αλλά και για το πώς προγραμματίζει να αντιμετωπίσει «τις χρόνιες αυτές καθυστερήσεις», ώστε οι διαδικασίες να πραγματοποιούνται εγκαίρως και εντός των αναγκαίων χρονοδιαγραμμάτων.