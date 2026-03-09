Στην προκήρυξη τριών σχεδίων χρηματοδότησης για το 2026 προχώρησε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, τα οποία απευθύνονται σε πολιτιστικούς και θεατρικούς οργανισμούς, καθώς και σε φορείς που επιδιώκουν την ενίσχυση της προβολής και της διεθνούς δικτύωσής τους.

Τα σχέδια έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας grants4arts.cy, η οποία χρησιμοποιείται για όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης του Υφυπουργείου.

Η προκήρυξη των νέων προγραμμάτων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πολιτιστικός χώρος αναμένει τις εξελίξεις σχετικά με τα υπόλοιπα χορηγικά προγράμματα και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δράσεων για το 2026.

Λειτουργικές δαπάνες για πολιτιστικούς οργανισμούς

Το πρώτο σχέδιο αφορά τη Χρηματοδότηση Πολιτιστικών Οργανισμών για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών για το έτος 2026 και απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού.

Στόχος του είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας οργανισμών που αναδεικνύουν, προωθούν και προβάλλουν τη σύγχρονη κυπριακή πολιτιστική δημιουργία. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, στελεχωμένη από λειτουργούς του Τμήματος.

Το Σχέδιο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 14:00.

Λειτουργικές δαπάνες για θεατρικούς οργανισμούς

Παράλληλα, προκηρύχθηκε το Σχέδιο Χρηματοδότησης Θεατρικών Οργανισμών για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών, το οποίο απευθύνεται ειδικά σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του θεάτρου.

Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η κάλυψη σημαντικού μέρους των ετήσιων λειτουργικών εξόδων των οργανισμών αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους και στη συνέχιση της θεατρικής δραστηριότητας.

Το Σχέδιο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν επίσης από τριμελή επιτροπή λειτουργών του Τμήματος, ενώ η προθεσμία υποβολής είναι επίσης η Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 14:00.

Ενίσχυση προβολής και διεθνούς δικτύωσης

Το τρίτο σχέδιο αφορά την Ενίσχυση Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Δαπανών Προβολής, Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη φορέων για την ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας και προβολής, καθώς και για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και συνεργασίας τους.

Το Σχέδιο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στο συγκεκριμένο σχέδιο είναι η Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 14:00.

Η διαδικασία υποβολής

Για όλα τα σχέδια, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας grants4arts.cy, ενώ για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, τα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στα σχετικά έγγραφα των σχεδίων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού οι πίνακες με τα αποτελέσματα εφαρμογής των σχεδίων.