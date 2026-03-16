Ο σκηνοθέτης, παραγωγός και creative director Πάρις Ερωτοκρίτου αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Nicosia For Art Ltd, η οποία διαχειρίζεται το Δημοτικό Θέατρο της πρωτεύουσας.

Παίρνει τη θέση του Γιώργου Γρ. Παπαγεωργίου μετά τον διορισμό του ως Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιλογή του βασίστηκε στο σαφές και δυναμικό όραμά του για το μέλλον του οργανισμού, καθώς και στην πολυετή εμπειρία του στον χώρο των παραστατικών τεχνών στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Στη νέα του θέση, ο Πάρις Ερωτοκρίτου θα έχει την ευθύνη της συνολικής χάραξης και υλοποίησης της στρατηγικής του οργανισμού, καθώς και τον συντονισμό όλων των βασικών πτυχών της λειτουργίας του, από τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό μέχρι την περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα των δράσεών του.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στη σύνδεση του οργανισμού με την κοινωνία και την πόλη της Λευκωσίας, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινοτικές δράσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διεύρυνση του κοινού και στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας.

Η Nicosia For Art εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η παρουσία του θα συμβάλει ουσιαστικά στη συνέχιση της δυναμικής πορείας του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, διευρύνοντας παράλληλα τους δημιουργικούς ορίζοντες των δύο θεσμών.

Ποιος είναι ο Πάρις Ερωτοκρίτου

Ο Πάρις Ερωτοκρίτου είναι βραβευμένος σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου, παραγωγός και καλλιτεχνικός διευθυντής με διεθνή εμπειρία και εκτεταμένη δικτύωση στον χώρο των παραστατικών τεχνών. Είναι αριστούχος απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σκηνοθεσίας της Βασιλικής Ακαδημίας Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (RADA), απόφοιτος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής Αθηνών (Θεοδοσιάδη), καθώς και της Νομικής Σχολής του King’s College London.

Έχει εργαστεί σε σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το Barbican, το Royal Shakespeare Company, το Bush Theatre και το National Youth Theatre UK, ενώ έχει συνεργαστεί με διεθνώς αναγνωρισμένους δημιουργούς όπως ο Declan Donnellan, η Nadia Latif και ο Kerry Michael.

Παράλληλα, διαθέτει επιχειρηματική εμπειρία ως συνιδρυτής της ψηφιακής εφαρμογής για το θέατρο Stagedoor.

Το 2010 ίδρυσε τη θεατρική εταιρεία Fresh Target Theatre Ensemble, της οποίας οι παραγωγές άφησαν έντονο αποτύπωμα στα θεατρικά πράγματα της Κύπρου, με έργα όπως Νίτσα, Άμλετ, A Slight Risk, Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να ξέρετε για τον Derrida και Η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Έχει επίσης συνεργαστεί με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) σε παραγωγές όπως Πυρκαγιές, Ριχάρδος Γ΄ και Λυσσασμένη Γάτα.

Το 2015 ίδρυσε στη Λευκωσία το Θέατρο Σπούτνικ, το οποίο συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών και θεατών, μέσα από το ποιοτικό ρεπερτόριό του, την υποστήριξη νέων δημιουργών και ομάδων, την ανάδειξη της κυπριακής δραματουργίας και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων.

Ως σκηνοθέτης έχει παρουσιάσει έργα σε μεγάλες σκηνές και φεστιβάλ της Κύπρου, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, το Φεστιβάλ Λευκωσίας και το Θέατρο Ριάλτο, ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις όπως το Holland Festival, το Craiova International Shakespeare Festival, το Brighton Festival και το Taiwan National Theatre.

Το 2025 ίδρυσε επίσης το φεστιβάλ «Σαίξπηρ στο Βουνό», το μοναδικό φεστιβάλ αφιερωμένο στον Σαίξπηρ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, το οποίο φιλοξένησε διεθνείς προσκεκλημένους και συνεργασίες.