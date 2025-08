Έργα κορυφαίων σουρρεαλιστών από τη συλλογή της Πολίν Καρπίδα βγαίνουν τον Σεπτέμβριο στο σφυρί από τον οίκο Sotheby’s, σε μια από τις κορυφαίες δημοπρασίες στο είδος της στην Ευρώπη.

Η γνωστή Αγγλίδα συλλέκτρια, σύζυγος του Έλληνα εφοπλιστή και μεγιστάνα Κωνσταντίνου Καρπίδα, έχει συχνά συγκριθεί με προηγούμενες «μεγάλες» συλλέκτριες» όπως η Πέγκι Γκουγκενχάιμ και η Ντομινίκ ντε Μενίλ.

Η εντυπωσιακή συλλογή αναμένεται να σπάσει ρεκόρ στη δημοπρασία των Sotheby’s του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο. Η συλλογή περιλαμβάνει περίπου 250 έργα από το εκκεντρικό σπίτι της στο Λονδίνο, μεταξύ των οποίων και σουρεαλιστικά αριστουργήματα δημιουργών όπως ο Ρενέ Μαγκρίτ, η Λεονόρα Κάρινγκτον και οι Λαλάν. Η συλλογή αναμένεται να αποφέρει πάνω από 60 εκατ. λίρες (€69 εκατ.), η υψηλότερη εκτίμηση που έχει δοθεί ποτέ για μεμονωμένη συλλογή σε Sotheby’s της Ευρώπης.

Εκτός από έργα σουρεαλιστών περιλαμβάνει και σχεδιαστικά κομμάτια φτιαγμένα για την ίδια από διεθνούς φήμης σχεδιαστές όπως οι Φρανσουά Ξαβιέ και Κλοντ Λαλάν, Ματία Μπονέτι και Αντρέ Ντιμπρέιγ. τα οποία είχαν ιδιαίτερη προσωπική σύνδεση με την ίδια.

Η Πολίν Καρπίδα.

Η συλλογή ξεπερνά το πλαίσιο των έργων τέχνης, αποτελεί ένα παράθυρο στη συλλεκτική αισθητική και προσωπικότητα της Καρπίδα. Η ίδια δήλωσε ότι πάντα θεωρούσε τον εαυτό της ως προσωρινή κηδεμόνα των έργων. «Νιώθω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για τα έργα που κοσμούν το σπίτι μου στο Λονδίνο να βρουν τους επόμενους κηδεμόνες τους» σημείωσε σε ανακοίνωση. «Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση το τέλος, καθώς θα συνεχίσω να ζω ανάμεσα στην τέχνη, να διαβάζω βιβλία, να συλλέγω νέα έργα και να υποστηρίζω καλλιτέχνες» ανέφερε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Sotheby’s πωλεί έργα από τη συλλογή της. Τον Οκτώβριο του 2023, η Sotheby’s του Παρισιού πραγματοποίησε δύο ημέρες δημοπρασιών αφιερωμένες σε έργα από το σπίτι της στην Ύδρα. Το συνολικό ποσό των €35,6 εκατ ευρώ ξεπέρασε την αρχική εκτίμηση των €11,8 – €17,1 εκατ. Το αποτέλεσμα σηματοδότησε την υψηλότερη αξία πώλησης από έναν μόνο ιδιοκτήτη σε όλη τη Γαλλία εκείνη τη χρονιά.

Λεονόρα Κάρινγκτον, «Η ώρα του Αγγέλου» (1949)

Η 81 ετών σήμερα Πολίν Καρπίδα είναι επίσης γνωστή για την μακρά υποστήριξή της σε νεότερους Βρετανούς καλλιτέχνες, όπως ο Ντάμιεν Χιρστ και η (τουρκοκυπριακής καταγωγής) Τρέισι Έμιν και έχει προσφέρει έργα και δωρεές σε ιδρύματα όπως η Tate στο Λονδίνο και το Κέντρο Εκπαίδευσης στο New Museum της Νέας Υόρκης.

Η συλλογή αναδεικνύει τη βαθιά σχέση της με τον σουρεαλισμό, καθώς και την αφοσίωσή της στο να προωθεί και να ζει με την τέχνη, μια πορεία που διαρκεί πλέον πάνω από μισό αιώνα.

Μεγαλωμένη στο Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, η Πολίν Πάρι γοητεύτηκε από την Ελλάδα και μετακόμισε στην Αθήνα τη δεκαετία του ‘60 για να ανοίξει μπουτίκ με το όνομα «My Fair Lady». Εκεί γνώρισε τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Καρπίδα, μεγιστάνα της ναυτιλίας, που την εισήγαγε στον κόσμο της τέχνης. Της σύστησε επίσης τον θρυλικό Ελληνοαμερικανό έμπορο τέχνης Αλέξανδρο Ιόλα, που θεωρείται ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Άντι Γουόρχολ. Ο Κ. Καρπίδας απεβίωσε πριν από 20 χρόνια.

Το ζεύγος Πολίν και Κωνσταντίνος Καρπίδας. © François-Marie Banier/ Αρχείο οικογένειας Καρπίδα



Η επιρροή του Ιόλα είναι εμφανής σ’ αυτή τη σειρά έργων που θα βγουν προς πώληση. Ως ένας από τους σημαντικότερους εμπόρους σουρεαλιστικών έργων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εισήγαγε την Καρπίδα στον Μαγκρίτ, τον Σαλβαδόρ Νταλί, τον Μαξ Ερνστ και άλλες προσωπικότητες του κινήματος. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του 1980, η Πολίν συλλέγει ακατάπαυστα, αγοράζοντας συχνά έργα απευθείας από μεμονωμένους ιδιοκτήτες και από πλειστηριασμούς περιουσιών καλλιτεχνών.

Μεταξύ άλλων, αγόρασε έργα από τις συλλογές των Αντρέ Μπρετόν, Πολ Ελιάρ και Γουίλιαμ Κόπλεϊ. Επιπλέον, τα έργα που κατέχει καταγράφουν την επιρροή του κινήματος μέσω σύγχρονων έργων καλλιτεχνών όπως ο Γουόρχολ και ο Τζεφ Κουνς, καθώς και τα σχέδια των Λαλάν.

Το σαλόνι του σπιτιού της Πωλίν Καρπίδα στο Λονίδνο.

Σουρεαλιστικά highlights

Ανάμεσα στα highlights της δημοπρασίας βρίσκεται το έργο του Μαγκρίτ «La Statue volante» (1940–41), ένας αινιγματικός πίνακας από την τελευταία δεκαετία της καριέρας του καλλιτέχνη, ο οποίος επανέρχεται στο εμβληματικό θέμα της Αφροδίτης της Μήλου.

Τα κύματα στη σύνθεση παραπέμπουν στα θαλασσινά τοπία του Αρμένιου ζωγράφου Βαρτάν Μαχοκιάν. Η Καρπίδα αγόρασε τον πίνακα πριν από 40 χρόνια, το 1985 και η προέλευσή του μπορεί να αναχθεί απευθείας στον Ιόλα, ο οποίος τον παρουσίασε σε ιστορική έκθεση το 1959 στην γκαλερί του στη Νέα Υόρκη, η οποία εκτόξευσε τη φήμη του Μαγκρίτ στις ΗΠΑ (η μεγάλη αναδρομική έκθεση στο MoMA θα ακολουθούσε λίγα χρόνια αργότερα, το 1965). Με εκτιμώμενη αξία που ξεπερνά τα €10 εκατ. είναι το πιο ακριβό έργο που προσφέρεται.

Άλλα 10 έργα του Μαγκρίτ θα προσφερθούν συμπεριλαμβανομένου του «La Race blanche» από το 1937 κι ενός γλυπτού του 1960, με τίτλο «Tête», το οποίο βρισκόταν ανάμεσα σε βιβλία σε ράφι στο σπίτι της Καρπίδα. Η τελευταία το απέκτησε το 1987 από τον οίκο Sotheby’s, στο πλαίσιο πώλησης έργων από το στούντιο της χήρας του καλλιτέχνη.

Ρενέ Μαγκρίτ, «Tête» (1960).

Το «Portrait de Gala Galerina» (1941) του Σαλβαδόρ Νταλί είναι ένα σπάνιο και γαλήνιο σχέδιο της μούσας και συζύγου του Γκάλα, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της εξορίας του σε καιρό πολέμου και κάποτε ανήκε στον Βρετανό ποιητή και γνωστό προστάτη του σουρεαλισμού Έντουαρντ Τζέιμς. Το έργο της Λεονόρα Κάρινγκτον «Η ώρα του Αγγέλου» (1949), που ζωγραφίστηκε στο Μεξικό και εκτιμάται ότι αξίζει έως και €1 εκατ., συνδυάζει την καθολική εικονογραφία με τη μεσοαμερικανική και ιρλανδική μυθολογία, αντανακλώντας τις προσωπικές και πνευματικές επιρροές της καλλιτέχνιδας.

Προσωπικές σχέσεις

Η Καρπίδα ανέπτυξε στενές σχέσεις με πολλούς από τους καλλιτέχνες των οποίων τα έργα συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων του Φρανσουά- Ξαβιέ και της Κλοντ Λαλάν των οποίων περισσότερα από 60 έργα θα βγουν επίσης στο σφυρί. Δημιούργησε σχέση εμπιστοσύνης με τους καλλιτέχνες μετά από επίσκεψη στο εργαστήριό τους έξω από το Παρίσι, πριν γίνουν διάσημοι και από τότε υποστηρίζει το έργο τους.

Στο σφυρί θα βγουν πολλά έργα που δεν έχουν ξαναδεί το φως της δημοσιότητας και δημιουργήθηκαν ειδικά για την Καρπίδα, όπως τα «Σκαμπό Κροκοδείλου» (1999) της Κλοντ Λαλάν, η προέλευση των οποίων είναι εξίσου σουρεαλιστική με τα ίδια τα έργα.

«Crocodile stools» της Κλοντ Λαλάν (1999).

Η πώληση δεν θα ήταν πλήρης χωρίς μερικά έργα του Γουόρχολ, ο οποίος έγινε αγαπημένος φίλος της Καρπίδα μετά την γνωριμία τους το 1978. Ανέλαβε να ζωγραφίσει και πορτρέτο της Καρπίδα στο χαρακτηριστικό του στυλ τεσσάρων πινάκων. Μεταξύ των κορυφαίων έργων είναι δύο από τη σειρά «Art from Art» του καλλιτέχνη και τα δύο εμπνευσμένα από τον Μινχ: «Madonna και Self-Portrait with Skeleton’s Arm (After Munch)», με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 1,5- 2 εκατ. λιρών και «Η Κραυγή (After Munch)», το οποίο αναμένεται να πουληθεί για 2 έως 3 εκατ. λίρες.

artnet.com