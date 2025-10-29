Με τιμώμενη χώρα την Κύπρο άνοιξε στις 25 Οκτωβρίου η 68η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Βελιγραδίου, η μεγαλύτερη του είδους της στα Βαλκάνια.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού τέλεσε τα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου της Κύπρου στην έκθεση, στην οποία συμμετέχουν φέτος 14 ξένες χώρες.

Στον χαιρετισμό της η Λίνα Κασσιανίδου τόνισε τη σημασία που έχει για την Κύπρο η επιλογή από τους διοργανωτές να αποτελεί φέτος την τιμώμενη χώρα της Έκθεσης, καθώς έτσι δίδεται μια μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσει στοιχεία του πολιτισμού και της συγγραφικής της δημιουργίας μέσα από το έργο των συγγραφέων και των εκδοτών της, σε ένα ευρύ κοινό από όλο τον κόσμο.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι πέραν των 36 βιβλίων 27 Κυπρίων συγγραφέων έχουν μεταφραστεί στα σερβικά, κάτι που αποτελεί απτή απόδειξη της ολοένα αναπτυσσόμενης λογοτεχνικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. «Μέσα από την παρουσία της Κύπρου στην Έκθεση μπορούμε να δημιουργήσουμε πολιτιστικές γέφυρες και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες για παραγωγικό διάλογο και συνεργασίες που θα οδηγήσουν σε ακόμη περισσότερες μεταφράσεις έργων Κυπρίων και Σέρβων συγγραφέων» επεσήμανε.

Στα εγκαίνια, εναρκτήρια ομιλία με θέμα «Η δύναμη του λόγου» εκφώνησε ο ποιητής και συγγραφέας Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε ότι η γλώσσα είναι θεμελιακό στοιχείο ταυτότητας «ιδιαίτερα για εμάς από την Κύπρο, που ένα μεγάλο μέρος της πατρίδας μας τελεί ακόμα υπό κατοχή, με τραγική συνέπεια να αλλοιώνεται συστηματικά ο χαρακτήρας του τόπου».

«Δεν ξέρω πόση δύναμη μπορεί να διαθέτει η αντίσταση μέσω των λέξεων, ωστόσο παραμένει χρέος του λογοτέχνη να επανευρίσκει τρόπο εμψύχωσης των λέξεων, που να ανταποκρίνεται σε μια εξωτερική και εσωτερική αισθητική» πρόσθεσε ο ίδιος. «Το να γίνεται σωτήρας των λέξεων και μέσω αυτών διασώστης του δίκαιου και της αλήθειας, είναι κάτι που δικαιώνει και την ίδια την πνευματική του διάταξη– το σύνταγμα, θα λέγαμε, της ψυχής του».

Η συμμετοχή της Κύπρου στη φετινή διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό και της προώθησης των Κυπρίων συγγραφέων και εκδοτών στη διεθνή σκηνή. Στο περίπτερο της Κύπρου παρουσιάζονται έργα Κυπρίων συγγραφέων από συγγραφείς και μεταφραστές κυπριακών έργων, αναγνώσεις αποσπασμάτων καθώς και συζητήσεις για τη σύγχρονη κυπριακή λογοτεχνία και εκδοτική παραγωγή μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου.

Στις διάφορες δράσεις συμμετέχουν ο νεοελληνιστής Παντελής Βουτουρής, ο οποίος θα μιλήσει για τον ποιητή Κώστα Μόντη, καθώς και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Κύπρου Ηλίας Επιφανίου, με ομιλία για την εκδοτική παραγωγή στην Κύπρο. Οι συγγραφείς Στέλλα Βοσκαρίδου, Αντώνης Γεωργίου, Μαρία Ιωάννου, Ευτυχία Παναγιώτου, Σταύρος Χριστοδούλου, πέραν των προσωπικών παρουσιάσεων των έργων τους, συμμετέχουν στη Δράση «Μεταξύ λογοτεχνίας, ήχου και εικόνας».

Στην έκθεση συμμετέχουν, επίσης, οι συνεργάτες Αλεξάντρα Μιλάνοβιτς, Ταμάρα Βούκοβιτς, Ζόρκα Σλιβάντσανιν και Ντέγιαν Άνιτσιτς (Karpos Publications).