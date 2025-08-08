Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία φιλοξενεί ασυνόδευτους ανήλικους, κυρίως συριακής καταγωγής. Αυτό πέραν από το γεγονός ότι απορρέει από διεθνείς συμβάσεις και υποχρεώσεις, αποτελεί και ανθρωπιστική στάση έναντι των ανθρώπων αυτών. Αυτή είναι η μια παράμετρος του ζητήματος, που είναι σημαντική και τη θεωρούμε και πεμπτουσία σε ό,τι αφορά το θέμα τούτο. Όπως και ευρύτερα το μεταναστευτικό.

Η ΑΛΛΗ παράμετρος αφορά την εν γένει συμπεριφορά των ασυνόδευτων αυτών ανήλικων. Και αναφερόμαστε σε εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις στην Κύπρο. Όσοι, δηλαδή, θεωρούνται κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Είναι ταραχοποιοί και παρά τις πολλές υποδείξεις και παρατηρήσεις δεν αλλάζουν συμπεριφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», για την ομάδα αυτή των ανήλικων φαίνεται να έχει βρεθεί η «χρυσή τομή» και οι πρώτοι πέντε ασυνόδευτοι ανήλικοι αναχώρησαν οικειοθελώς από την Κύπρο για την χώρα τους. Σημειώνεται δε ότι αυτή τη στιγμή, γύρω στους τριάντα ανήλικους από τη Συρία που βρίσκονται σε δομές του Υφυπουργείου Πρόνοιας στη Λάρνακα και την Πάφο, βρίσκονται σε κατάλογο με τα πρόσωπα που δημιουργούν συνεχώς προβλήματα. Αυτό λίγο-πολύ είναι γνωστό στις τοπικές κοινωνίες, που βιώνουν τη συμπεριφορά τους. Διαπιστωμένα εμπλέκονται, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, σε ποινικές υποθέσεις, είτε γιατί διέπραξαν ποινικά αδικήματα όπως κλοπές ή ληστείες, είτε γιατί διενεργούν επεισόδια εντός των δομών που διαμένουν.

ΛΟΓΩ, συνεπώς, της εμπλοκής τους σε αξιόποινες πράξεις, οι οποίες ειρήσθω εν παρόδω στρέφονται και κατά του κράτους, το οποίο τους φιλοξενεί, το αρμόδιο υπουργείο, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης από κοινού με τα Υφυπουργεία Μετανάστευσης και Κοινωνικής Πρόνοιας, προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες ώστε τα άτομα αυτά να επιστρέψουν στη Συρία. Ήδη δε, προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει επαφές και με το καθεστώς της Συρίας.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η πλειοψηφία των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν δημιουργεί προβλήματα, το κράτος έχει υποχρέωση να προστατεύσει κι αυτούς αλλά και τους Κύπριους πολίτες από τους παρανομούντες.

ΜΕ την ευκαιρία θα πρέπει να αναφέρουμε πως όλοι όσοι διαμένουν στη χώρα μας, είτε φιλοξενούνται είτε είναι εργαζόμενοι, οφείλουν να τηρούν τους νόμους του κράτους μας. Όπως αυτό είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και Κύπριοι, οι οποίοι είτε επισκέπτονται άλλες χώρες είτε εργάζονται σε αυτές. Είναι υποχρέωση και ένδειξη σεβασμού στο λαό και στο κράτος, που επισκέπτονται και διαμένουν.

ΕΜΕΙΣ προσαρμοζόμαστε στους νόμους των χωρών αυτών κι όχι αυτοί στους δικούς μας. Αυτό πρέπει να ισχύει και με όσους ζουν στην Κύπρο ή απλά την επισκέπτονται για μικρή ή μεγάλη περίοδο τη χώρα μας.