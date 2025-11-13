Οι σχέσεις της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας ποτέ δεν υπήρξαν καλές και ειλικρινείς. Ειλικρινείς μάλλον υπήρξαν και μάλιστα στο συντριπτικά μεγάλο μέρος της σύγχρονης Ιστορίας: τις περιόδους που ήταν κακές. Και μόνο τότε.

Οι περίοδοι ανοχής ή και προσποίησης ήταν τέτοιες ένεκα κοινών συμφερόντων. Βραχύβιες πάντα. Αντίθετα οι περίοδοι τριβών και συγκρούσεων ήταν μεγάλες σε διάρκεια. Mε εκδικητικές διπλωματικές συμπεριφορές όπως η κίνηση των Σαουδαράβων να μπλοκάρουν την εκλογή της Τουρκίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όταν η τελευταία καταδίκασε έντονα την ανατροπή του υποστηριζόμενου από την ίδια ισλαμιστή Προέδρου της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρσι από τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ο οποίος υποστηριζόταν από τη Σαουδική Αραβία αλλά και με ιστορίες μακάβριες όπως η δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη και ο τεμαχισμός του, οι σχέσεις των δύο χωρών είναι συγκρουσιακές αν και δεν εκφεύγουν των εσχάτων πλαισίων συνήθως.

Αυτό που ισχύει σήμερα είναι βέβαια ένας σκληρός, υπόγειος ανταγωνισμός για τον έλεγχο του νέου καθεστώτος της Δαμασκού, με την Άγκυρα να υπόσχεται και να παρέχει προστασία στον μεταβατικό Πρόεδρο αλ-Σάρα και το Ριάντ επόσης να υπόσχεται αλλά και να παρέχει πολλά δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση της Συρίας. Η σχέση αυτή των δύο χωρών δεν αποκλείεται, όπως συνέβη και αμέτρητες φορές στο παρελθόν, να μπει ξαφνικά σε μια νέα φάση κρίσης ή φανερής αντιπαλότητας.

Προς το παρόν, όμως, διάγουν άλλη μια περίοδο λυκοφιλίας.

Η καθοριστική όπως εκτιμάται συνάντηση του Πρίγκιπα και Διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, γνωστού διεθνώς ως “MBS”, την ερχόμενη Τρίτη με τον Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθείται στενά από την Ιερουσαλήμ αφού για πρώτη φορά η Σαουδική Αραβία δείχνει να ευνοεί την παρουσία τουρκικών «ειρηνευτικών» στρατευμάτων στη Γάζα.

Και εάν αυτό ακούγεται – και είναι – σχήμα οξύμωρο, ειδικά με δεδομένο ότι μόλις προ πενταετίας ο MBS είχε αποκαλέσει «Τρίγωνο του Κακού» τη σχέση Τουρκίας – ισλαμιστών και Ιράν, η εξήγηση είναι πως το Ριάντ πιστεύει ότι το τέλμα στην εφαρμογή του Σχεδίου Τραμπ θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά του πολύ περισσότερο από την… εποχιακή στήριξη του αιτήματος της Τουρκίας το οποίο προσκρούει στην κάθετη απόρριψη κάθε συζήτησης ενός τέτοιου ενδεχόμενου από το Ισραήλ. Ακόμα, η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει ότι μόνο η Τουρκία μπορεί να ελέγξει τη Χαμάς.

Το Ισραήλ βεβαίως αντιλαμβάνεται πολύ καλά τι στα αλήθεια επιδιώκει η Άγκυρα και είναι αποφασισμένο να την κρατήσει εκτός Γάζας. Ωστόσο η Τουρκία, προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις να το πετύχει, και, εάν τεθεί, στο Συμβούλιο Ασφαλείας τότε, οι ΗΠΑ προβλέπεται να μην ασκήσουν να ασκήσουν βέτο. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πρόβλημα για το Ισραήλ αλλά και για τις άλλες χώρες της περιοχής, της Κύπρου περιλαμβανομένης, οι οποίες δεν θα ήθελαν να δουν την επιρροή της Τουρκίας να αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Την Τρίτη η εικόνα θα είναι καλύτερη.