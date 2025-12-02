ΕΚΤΟΣ SAFE έμεινε η Τουρκία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται από τις Βρυξέλλες. Μαζί με την Άγκυρα, το Λονδίνο και τη Σεούλ, μένουν εκτός αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος.

ΟΠΩΣ αναμενόταν, το αίτημα της κατοχικής Τουρκίας προσέκρουσε στο βέτο της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος καθώς επίσης και στις ενστάσεις της Γαλλίας. Ως εκ τούτου, όπως συναφώς έχει μεταδοθεί από τις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατέθεσε τελικά ποτέ το τουρκικό αίτημα, το οποίο, όπως έχει γίνει γνωστό, στάλθηκε τον περασμένο Ιούλιο στην έδρα της Ε.Ε.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για να συμμετάσχει η Άγκυρα, της οποίας εταιρείες, που ασχολούνται με την αμυντική βιομηχανία, συνεργάζονται με ευρωπαϊκές. Ωστόσο, τούτο προφανώς και δεν ικανοποιεί την Άγκυρα. Κι αυτό επειδή τούτο μπορεί να γίνει μόνο με διμερείς αμυντικές συνεργασίες. Συνεργασίες που δεν αποδίδουν στο 100%, αλλά- η συμμετοχή- θα ανέρχεται μέχρι και το 35% ενός έργου που χρηματοδοτείται από το SAFE. Με βάση τους κανονισμούς σε αυτό το ποσοστό μπορούν να εμπλέκονται τρίτες χώρες, όπως είναι η Τουρκία.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η κατοχική δύναμη για προφανείς λόγους δεν μπορεί να συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο αφορά την άμυνα της Ευρώπης, στο οποίο μετέχει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Από την στιγμή κατά την οποία η Τουρκία κατέχει εδάφη της Κύπρου, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και είναι θετικό πως ενώ πολλοί εταίροι μας, κυρίως η Γερμανία, ήθελαν τη συμμετοχή της Τουρκίας αυτό, ευτυχώς, δεν επιτεύχθηκε. Και τούτο συνιστά, κατά την άποψη μας, μια εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη.

ΤΗΝ ίδια ώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος-μέλος, έχει καταθέσει τη λίστα της, η οποία εγκρίθηκε την περασμένη Πέμπτη από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για εξοπλισμούς στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, που ανέρχονται σχεδόν στα €1,2 δισεκατομμύρια. Όπως συναφώς αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί στη ρήτρα συμφωνίας η συμμετοχή τουλάχιστον 15% κυπριακών εταιρειών, όσον αφορά την ενδεχόμενη αγορά εξοπλισμών από τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ με ιδιαίτερη ικανοποίηση αυτό που αποφασίσθηκε με τις κυπριακές εταιρείες καθώς η κυβέρνησης τις βάζει στην εξίσωση και στο κάδρο, ώστε στο βαθμό που μπορούν, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της χώρας μας στο SAFE είναι σημαντική υπό την έννοια ότι προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στις αμυντικές βιομηχανίες, με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης.