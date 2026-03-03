Οι βρετανικές βάσεις -όχι για πρώτη φορά- βάζουν στο κάδρο των περιφερειακών συγκρούσεων την Κύπρο. Αναλαμβάνουν δράσεις που προφανώς ξεπερνούν το πλαίσιο λειτουργίας τους και ενεργούν αγνοώντας την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο Ακρωτηρίου, έγινε μερικές ώρες μετά που ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του είπε ότι η χώρα του έχει παραχωρήσει στις ΗΠΑ, άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις κατά των αποθηκών των ιρανικών πυραύλων. Ακολούθησαν κι άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτών προηγήθηκε και η δήλωση του υπουργού Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ότι δυο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από την Τεχεράνη ήταν συστημένοι να χτυπήσουν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Κατευθύνονταν, είπε, προς την Κύπρο. Αυτή την αναφορά το Λονδίνο την πήρε αργότερα πίσω, ενώ υπήρξε και επικοινωνία της Λευκωσίας στο ψηλότερο επίπεδο.

Προφανώς εάν δεν υπήρχαν οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα υπήρχε θέμα, ούτε και θα στοχοποιείτο η Κύπρος. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, που εμπλέκουν την Κύπρο επειδή λειτουργούν οι στρατιωτικές βάσεις των Βρετανών, που έχουν ενεργό ρόλο στα τεκταινόμενα στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2024 ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε αργότερα από τους Ισραηλινούς, απείλησε την Κύπρο.Σημειώνεται δε ότι η κατοχική πλευρά, διά του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, έδωσε συνέχεια στις απειλές Νασράλα εντάσσοντας στο αφήγημα και την Ελλάδα.

Είναι πρόβλημα οι βάσεις. Η παρουσία τους θέτει σε κίνδυνο τη χώρα μας, τους πολίτες. Εάν το Λονδίνο θέλει να βοηθήσει τους Τραμπ και Νετανιάχου, να το πράξει, είναι επιλογή του. Αλλά όχι από την Κύπρο. Η όποια βοήθεια μπορεί μόνο να γίνεται από το έδαφος της Βρετανίας.

Οι σχέσεις ΗΠΑ – Βρετανίας δεν μας αφορούν, ούτε και ο τρόπος που αναπτύσσονται και λειτουργούν. Είναι γνωστό, ότι το Λονδίνο διαχρονικά λειτουργεί ως οικιακή βοηθός του Λευκού Οίκου. Με όλο το σεβασμό προς τις οικιακές βοηθούς. Γι’ αυτή τη στάση και τη συμπεριφορά των βρετανικών κυβερνήσεων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η ξεδοντιασμένη βρετανική αυτοκρατορία λειτουργεί μονίμως ως ουρά των Αμερικανών. Αλλά αυτό δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο καμία άλλη χώρα.

Την ίδια ώρα, φαίνεται από τις εξελίξεις, ότι το Λονδίνο άλλα διαβεβαίωνε τη Λευκωσία, και διαφορετικά έπραξε σε σχέση με τη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεών του στο νησί. Πρόκειται προφανώς για μια συμπεριφορά, που ενοχλεί. Αλλά η ενόχληση δεν είναι αρκετή. Ούτε και τα διαβήματα. Πρέπει να θεωρείται εχθρική ενέργεια το γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός λειτούργησε παραπλανητικά. Κι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθεί αμέσως. Η Λευκωσία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να εγείρει θέμα παρουσίας βάσεων. Και υπάρχει το εργαλείο της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, για τον Μαυρίκιο, που επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Δεν θα πρέπει να αφήσουμε να πέσει το θέμα τούτο στα μαλακά, γιατί τούτο αφήνει τους Βρετανούς να λειτουργούν ανενόχλητα και χωρίς όρια. Ο τέως Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, που είχε διαχειριστεί το θέμα του Μαυρικίου, σε γραπτή δήλωσή του επισήμανε πως οι εξελίξεις επιτάσσουν όπως τεθεί το συντομότερο στο προσκήνιο τo θέμα βάσεων. Κι αυτό πρέπει να γίνει.

Να σταλεί, λοιπόν, το μήνυμα προς το Λονδίνο από τώρα και να ανοίξει το θέμα μόλις τελειώσει η κρίση στην περιοχή. Η συνέχιση της παρουσίας των βάσεων συνιστά απειλή για την ασφάλειά μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογούνται όσοι στέλνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Κύπρο.