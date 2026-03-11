Η ΑΤΥΠΗ τριμερής Ελλάδος, Γαλλίας και Κύπρου στην Πάφο, την περασμένη Δευτέρα, αποτελεί μια σημαντική συνάντηση, η οποία στέλνει σαφέστατα μηνύματα. Μηνύματα, που αφορούν τόσο την παρούσα φάση, τον εν εξελίξει πόλεμο ( ΗΠΑ-Ισραήλ κατά Ιράν), όσο και σε σχέση με το Κυπριακό. Αλλά και αναφορικά και με την ευρωπαϊκή άμυνα.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του Γάλλου Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν και του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κυριάκου Μητσοτάκη, εκφράζει την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση, τη στήριξη στην Κύπρο. Αποτελεί συνέχεια της απόφασης των δυο αυτών κυβερνήσεων, να στείλουν δυνάμεις για ενίσχυση της προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τυχόν κτυπήματα.

ΤΑ μηνύματα και από τους τρεις, Χριστοδουλίδη, Μητσοτάκη και Μακρόν ήταν σαφέστατα και είχαν πολλαπλούς αποδέκτες. Και προς τους όσους τρίτους θεωρούν πως η Κύπρος είναι μόνη, αλλά και προς τις Βρυξέλλες, για το τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη.

Ο ΓΑΛΛΟΣ Πρόεδρος διαμήνυσε με ξεκάθαρο τρόπο πως όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη ενώ ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, επισήμανε πως από την αρχή της κρίσης έθεσε ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Κύπρου. Η ασφάλεια της Κύπρου, είπε, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστοδουλίδης έκανε ένα ακόμη βήμα, σημειώνοντας πως η πράξη αλληλεγγύης στέλνει «ένα ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα».

ΚΙ αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυνατότητες, οι οποίες εάν αξιοποιηθούν στο έπακρο θα λειτουργήσουν πρωτίστως υπέρ των κρατών-μελών. Για την ασφάλεια και την ευημερία τους.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ που διανύουμε είναι κρίσιμη, περίεργη και άκρως επικίνδυνη για όλους. Η περιοχή μας, που διαχρονικά αντιμετωπίζει εντάσεις και πολέμους, βιώνει στις ημέρες μας μεγάλες δυσκολίες και προκλήσεις. Οι στρατιωτικές εντάσεις προκαλούν αποσταθεροποίηση. Γι αυτό και χρειάζονται ψύχραιμες και καλά σχεδιασμένες κινήσεις. Χρειάζεται πρωτίστως συλλογικότητα. Κι αυτό ήταν το μήνυμα των τριών ηγετών από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Ένα μήνυμα, που αποτελεί την υποχρέωση όλων όσων στηρίζουν τη σταθερότητα και την ειρήνη, την ενίσχυση και αναβάθμιση της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ε.Ε.

ΑΥΤΗ η πορεία, αυτή η επιλογή είναι μονόδρομος. Γι αυτό και πρέπει να αγκαλιασθεί από όλους. Για το καλό όλων.