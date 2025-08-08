Εξήντα χιλιάδες νεκροί, εκ των οποίων οι 18.500 παιδιά είναι o τραγικός και μακάβριος απολογισμός της ατέλειωτης ανθρωποθυσίας, στην οποία το κράτος του Ισραήλ υπέβαλε και υποβάλλει τον παλαιστινιακό πληθυσμό στη Γάζα. Με την ταυτόχρονα κλιμακούμενη επιχείρηση επιβολής λιμού, η οποία όχι μόνο κατά πολλές χώρες και περιφερειακούς και διεθνούς οργανισμούς, αλλά και κατά τον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, συνιστά γενοκτονία.

Είναι παρήγορο το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες σημαντικές και ισχυρές χώρες, όπως η Γαλλία, η Βρετανία και ο Καναδάς, αντιδρούν έμπρακτα σε αυτή τη φρικαλεότητα, προσβλητική του ανθρωπίνου πολισμού, με εξαγγελία πρόθεσης αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.

Προφανώς ήταν θεμιτή η αντίδραση του κράτους του Ισραήλ, στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Και προς τούτο υπήρξε κατανόηση από τη διεθνή κοινότητα. Είναι ωστόσο προφανές ότι δεν υπήρξε καμμιά αναλογικότητα που να δικαιολογεί, κατ’ ελάχιστον, τη θηριωδία στην οποία εξελίχθηκε η απηνής ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα με θύματα αμάχους. Με αδιάκριτη εξόντωση παιδιών, γυναικών, γερόντων και τον εξαναγκασμό σε θάνατο δια της πείνας. Οι αποκρουστικές και φρικαλέες εικόνες των σκελετωμένων, λιμοκτονούντων παιδιών στη μαρτυρική Γάζα, γυρίζουν το ρολόι του χρόνου στις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας της ανθρωπότητας.

Ενώπιον αυτής της βαρβαρότητας ένα είναι το καθήκον κάθε πολιτισμένης κοινωνίας και κάθε πολιτισμένου ανθρώπου. Να υψώσουν φωνή διαμαρτυρίας, να αντιδράσουν έμπρακτα και να απαιτήσουν τον άμεσο τερματισμό της επιχείρησης εξόντωσης ενός ολόκληρου λαού.

Οι «περισπούδαστες» και «βαθυστόχαστες» αναλύσεις, εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα, για ιεράρχηση της στήριξης του Ισραήλ με το οποίο θα πρέπει να οικοδομούμε στρατηγική συνεργασία και για αντιπαράθεση με τη Τουρκία, η οποία στηρίζει τους παλαιστίνιους, αποτελεί έναν αδίστακτο κυνισμό, που προσβάλλει κάθε έννοια ανθρωπισμού και στοιχειώδους αξιοπρέπειας. Η δε αξιοθρήνητη και ντροπιαστική δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης (!) της Ελλάδας Γιώργου Φλωρίδη ότι όσοι υποστηρίζουν τους παλαιστίνιους συντάσσονται με την Τουρκία, συνιστά μνημείο πρόκλησης και αναισχυντίας.

Κανένας νομίζω δεν διαφωνεί με την ύπαρξη καλών σχέσεων με το Ισραήλ και της Κύπρου και της Ελλάδας. Αυτό όμως δεν πρέπει και δεν μπορεί να σημαίνει ανοχή, απάθεια και αλαλία μπροστά σε ένα διεθνές έγκλημα, σε μια φρικιαστική παραφροσύνη, που συντελείται σε μια γειτονική μας περιοχή.

Επιτακτική υποχρέωση, ανθρωπιστικό καθήκον των κυβερνήσεων των δυο χωρών, να τοποθετηθούμε με σαφήνεια και χωρίς μισόλογα και δισταγμούς απέναντι στο συνεχιζόμενο έγκλημα.

Απέναντι στη βαρβαρότητα, που θυμίζει τις ναζιστικές θηριωδίες, δεν χωρούν μικρόψυχοι πολιτικοί υπολογισμοί.

Είναι θέμα ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ τόσο απλά.

Σημ: Η απάνθρωπη και αποκρουστική μεταχείριση των Ισραηλινών αιχμαλώτων από την Χαμάς που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, δεν νομιμοποιεί την συνέχιση εξόντωσης ενός ολοκλήρου λαού. Αντίθετα το Ισραήλ οφείλει να ενεργήσει για την άμεση απελευθέρωση των ομήρων, ανταποκρινόμενο σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και εγκαταλείποντας την άτεγκτη στάση του.

*Πρώην Προέδρου Βουλής των Αντιπροσώπων