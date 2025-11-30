Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η πόλη της Λεμεσού ενόψει του ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Απόλλωνα που διεξάγεται στο γήπεδο Άλφα Μέγα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Περισσότεροι από 300 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία, με την Αστυνομία να χαρακτηρίζει την αναμέτρηση «ιδιαίτερα δύσκολη» και «υψηλού κινδύνου», μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα λίγο μετά την μεσάνυχτα της Πέμπτης έξω από σωματείο του Απόλλωνα στο κέντρο της Λεμεσού.

Από νωρίς το απόγευμα διεξάγονται αυστηροί έλεγχοι στις εισόδους του γηπέδου, ενώ κατά τη διάρκειά τους οι Αρχές προχώρησαν ήδη σε μία σύλληψη, όταν εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών στην κατοχή φιλάθλου. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την αποτροπή νέων έκτροπων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα.

Υπενυμίζεται ότι αίτημα της Αστυνομίας μετά τα επεισόδια στο οίκημα του Απόλλωνα ήταν όπως ο αγώνας διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο η ΚΟΠ αρνήθηκε.

Δείτε εικόνες έξω από το γήπεδο: