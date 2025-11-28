Λίγα μόλις 24ωρα πριν από το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα σε ΑΕΛ και Απόλλωνα, η ατμόσφαιρα στη Λεμεσό μυρίζει μπαρούτι. Η χθεσινή νύχτα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης έξω από το σωματείο του Απόλλωνα, με μολότοφ, άγριες συμπλοκές και εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα, ενώ πολίτες που βρίσκονταν στο κτίριο για ψυχαγωγία εγκλωβίστηκαν έντρομοι έως ότου φτάσει στην περιοχή η Αστυνομία.

Τα επεισόδια, τα οποία σύμφωνα με τις Αρχές φαίνεται να ήταν προσχεδιασμένα, ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο ανάμεσα στους οργανωμένους οπαδούς των δύο ομάδων και προκαλούν νέο συναγερμό στην Αστυνομία, ενόψει του ντέρμπι, το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται υψηλότατου κινδύνου.

Σπασμένα τζάμια, ζημιές σε 12 οχήματα, αντικείμενα στο έδαφος, σκουπίδια και φωτιά σε σκυβαλοδοχείο ήταν αυτά που αντίκρισαν με το πρώτο φως της ημέρας τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, που μετέβησαν για επιτόπιες εξετάσεις έξω από το σωματείο του Απόλλωνα, το οποίο λίγο πριν τα μεσάνυχτα είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης.

Έξω από το σωματείο εκτυλίχθηκαν μάχες σώμα με σώμα, με τους οπαδούς και των δύο ομάδων να συγκρούονται χρησιμοποιώντας ό,τι είχαν στη διάθεσή τους. Όλα αυτά τη στιγμή που στον πρώτο όροφο του σωματείου βρίσκονταν πολίτες που είχαν μεταβεί για να παίξουν τόμπολα.

Όπως ανέφερε στο philenews ο διαχειριστής του υποστατικού, τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν στον δρόμο και μπροστά από το υποστατικό. Μεγάλη ομάδα κουκουλοφόρων αφίχθη από τη νότια πλευρά της οδού Μεσολογγίου και τότε έγινε αντιληπτοί από τους οπαδούς του Απόλλωνα που βρίσκονταν εντός του χώρου. Αμέσως έπεσαν οι πρώτες μολότοφ, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια, έχοντας στην κατοχή τους ρόπαλα και διάφορα άλλα αντικείμενα και φορώντας κουκούλες.

«Εντός του πρώτου ορόφου βρίσκονταν θαμώνες του σωματείου, άνθρωποι που ήρθαν να παίξουν τόμπολα κάποιοι εκ των οποίων, έφυγαν χωρίς αυτοκίνητα και με αρκετές ζημιές», ανέφερε ο διαχειριστής. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κουκουλοφόροι ήταν αρκετοί, ενώ ο κόσμος στον πρώτο όροφο, μόλις αντιλήφθηκε τα επεισόδια, παρέμεινε εντός του σωματείου για να προστατευτεί. «Οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν και έμειναν μέσα μέχρι να καταλαγιάσει η κατάσταση και να φτάσει η Αστυνομία».

Ερωτηθείς για τυχόν τραυματισμούς, δήλωσε ότι 2-3 άτομα δέχθηκαν χτυπήματα με ρόπαλα και πέτρες. Καταδίκασε τα όσα διαδραματίστηκαν έξω από το σωματείο, χαρακτηρίζοντας λυπηρό το επίπεδο της αγριότητας. Τόνισε επίσης, ότι πιστεύει πως τα χθεσινά αποτελούν προμήνυμα για το ντέρμπι της Κυριακής, αναφέροντας ότι το σωματείο από τις αρχές της εβδομάδας είχε εισηγηθεί να ληφθούν μέτρα από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στα μεσάνυχτα, κουκουλοφόροι μετέβησαν έξω από το σωματείο του Απόλλωνα στην οδό Μεσολογγίου. Εκεί έριξαν κροτίδες και μολότοφ και συνεπλάκησαν με οπαδούς του Απόλλωνα, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφαλίστηκε τους ανέμεναν εντός του υποστατικού. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τη σκηνή. Με την άφιξή τους, οι κουκουλοφόροι καταδιώχθηκαν αλλά κατάφεραν να διαφύγουν. Κατά τη διαφυγή τους φέρονται να άναψαν φωτιά σε σκυβαλοδοχείο και προκάλεσαν ζημιές σε 12 σταθμευμένα οχήματα.

Η σκηνή παρέμεινε υπό φρούρηση μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, ώστε να διενεργηθούν επιτόπιες εξετάσεις και έρευνες από τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού. Παράλληλα, παραλήφθηκαν για μελέτη διάφορα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες ή τα οχήματά τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κυκλοφορούν ήδη διάφορα βίντεο με τη δράση των κουκουλοφόρων, στα οποία καταγράφονται τα όσα διαδραματίστηκαν.