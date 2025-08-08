Στο κελί μέχρι τις 12 Αυγούστου θα παραμείνουν οι επτά αλλοδαποί από τη Συρία που συνελήφθησαν για τη συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Ζακακίου, στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή περίπου 50 ατόμων.

Οι επτά παρουσιάστηκαν το πρωί της Παρασκευής ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου τους επιδόθηκε κατηγορητήριο και η υπόθεση καταχωρήθηκε. Το Δικαστήριο αποφάσισε όπως παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι και την Τρίτη, 12 Αυγούστου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, πίσω από τη συμπλοκή φαίνεται να βρίσκονται προσωπικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ ομάδας Σύρων.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ προσώπων στην περιοχή Ζακακίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, τα οποία, φτάνοντας στο σημείο, διαπίστωσαν την εμπλοκή περίπου 50 ατόμων. Με την άφιξη της Αστυνομίας, οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να διαφύγουν.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν επτά πρόσωπα για αυτόφωρα αδικήματα, όπως συμπλοκή και πρόκληση ανησυχίας. Επιπλέον, στην κατοχή δύο εξ αυτών εντοπίστηκαν ξύλινα ρόπαλα, τα οποία κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.