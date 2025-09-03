Επίσημα στατιστικά με αφορμή υποθέσεις άσκησης βίας ή αντίστασης σε βάρος μελών της Αστυνομίας, φανερώνουν πως τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί πέραν των 250 περιστατικών ετησίως.

Με αφορμή έξι υποθέσεις που περιλάμβαναν επιθέσεις ελεγχόμενων προσώπων κατά μελών της αστυνομικής Δύναμης μέσα σε μια περίοδο πέντε ημερών περί τα τέλη Αυγούστου, ο «Φ» ζήτησε επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία για τα προηγούμενα έτη που σχετίζονται με πανομοιότυπα περιστατικά.

Βάσει των στατιστικών που μας διαβίβασε η Αστυνομία, το 2023 υπήρξαν 274 υποθέσεις επίθεσης / αντίστασης κατά αστυνομικών, ο αντίστοιχος αριθμός για το 2024 ήταν 288, ενώ μέχρι και τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτος καταγράφηκαν 147 τέτοιες υποθέσεις.

Συνοψίζουμε τα περιστατικά:

>> 2023: 274 υποθέσεις

>> 2024: 288 υποθέσεις

>> 2025 (μέχρι 31/07): 147 υποθέσεις

Όπως σημειώσαμε, οι πιο πάνω αριθμοί δεν περιλαμβάνουν μόνο αδικήματα επίθεσης σε βάρος αστυνομικών, αλλά και περιπτώσεις αντίστασης σε στελέχη του αστυνομικού Σώματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Αυτό που προκύπτει αβίαστα είναι πως τις χρονιές 2023 και 2024 τα περιστατικά τέτοιας φύσεως ξεπερνούσαν αισθητά τα 250 (274 και 288, αντιστοίχως), ενώ έστω κι αν δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για την τρέχουσα χρονιά, εντούτοις ο αριθμός των 147 υποθέσεων μέχρι και τους επτά πρώτους μήνες δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

Πενθήμερο-φωτιά

Να σημειωθεί ότι το θέμα επιθέσεων κατά μελών της Αστυνομίας ή της αντίστασης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των τελευταίων τέθηκε αρκετές φορές στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης από συνδικαλιστικά σώματα αστυνομικών (ΣΑΚ και «ΙΣΟΤΗΤΑ»).

Τελευταίως το ζήτημα είχε επανέλθει στο προσκήνιο (βλ. δημοσίευση «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» και σχετικές τοποθετήσεις) με αφορμή έξι τέτοια περιστατικά που καταγράφηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 20/8 και 25/8.

Καταγράφουμε συνοπτικά τα περιστατικά που έγιναν γνωστά μέσω πηγών πληροφόρησης από την Αστυνομία και αποδίδουν τη σχετική εικόνα:

>> 20/8 – Σε έλεγχο της Αστυνομίας σε περιοχή της Λακατάμιας όπου συχνάζουν νεαροί κατά τις πρωινές ώρες, 24χρονος κτύπησε με κλεμμένη μοτοσικλέτα αστυνομικό και μετά συγκρούστηκε με περιπολικό. Ο νεαρός συνελήφθη για 10 αδικήματα, με τον αστυνομικό να τραυματίζεται στον καρπό του χεριού.

>> 22/8 – 33χρονος αλλοδαπός κλώτσησε γυναίκα αστυνομικό στο πρόσωπο ενώ ήταν τραυματίας σε φορείο.

>> 23/8 – 28χρονος που συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών στη Λάρνακα φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε αστυνομικό ελαφρά στο πόδι κατά την έρευνα σε οικία όπου βρέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και χάπια έκσταση.

>> 23/8 – Μεθυσμένος οδηγός κατά τον έλεγχο αλκοόλης κτύπησε αστυνομικό και διέφυγε με τη συσκευή του αλκοτέστ. Το μέλος της Δύναμης δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

>> 24/8 – Μετά από καταδίωξη οχήματος ύποπτων προσώπων στη Λεμεσού, ο οδηγός του αυτοκινήτου το οδήγησε προς το μέρος αστυνομικών που κινούνταν πεζοί.

>> 25/8 – Πρόσωπο επιτέθηκε και κτύπησε αστυνομικό σε οικία στην Αραδίππου όπου τα όργανα της τάξης είχαν μεταβεί μετά από καταγγελία για δυνατή μουσική.

Ποινικές υποθέσεις

Να σημειωθεί ότι οι ποινικές υποθέσεις που καταχωρίσθηκαν στα Δικαστήρια και έχουν ως παραπονούμενα μέλη της Αστυνομίας, είναι μικρότερος. Αυτό προκύπτει από απάντηση που έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, σε ερώτημα της βουλευτού, Αλεξάνδρας Ατταλίδου. Αναλυτικά οι ποινικές υποθέσεις με παραπονούμενους αστυνομικούς ανά έτος: 2019 – 135, 2020 – 142, 2021 – 123,, 2022 – 132, 2023 – 150, 2024 – 148.