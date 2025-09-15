Υπό πενθήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 29χρονος Ελληνοκύπριος, οι οποίος συνελήφθη χθες ως ύποπτος για την υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρησμού 4 οχημάτων εταιρείας ενοικιάσεων στον παραλιακό δρόμο της Πύλας στις 14 Αυγούστου. Πρόκειται για την έβδομη κατά σειρά σύλληψη για την υπόθεση, για την οποία παραπέμφθηκαν την Παρασκευή σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας 5 πρόσωπα από τη Συρία, ανάμεσα τους και 44χρονος κατάδικος.

Ο 29χρονος φέρεται να συνδέθηκε με την υπόθεση μέσω της ανάλυσης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Συγκεκριμένα βρέθηκε αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων του στο κινητό, που εντοπίστηκε στο κελί του 44χρονου κατάδικου, λίγο πριν την διάπραξη της εγκληματικής ενέργειες στην Πύλα. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το ΤΑΕ Λάρνακας, διερευνά και πληροφορία που φέρει τον κατάδικο και τον 29χρονο ως τους ηθικούς αυτουργούς εμπρησμού οχήματος που διαπράχθηκε στη Λάρνακα τον Ιούνιο. Σημειώνεται πως για εκείνη την υπόθεση κατηγορούμενος είναι ένας από τους 17χρονους, που είναι υπόδικοι για την υπόθεση της Πύλας.

Η σύλληψη του Ελληνοκύπριου, βάζει, πάντως, νέα δεδομένα στην υπόθεση, αφού πρόκειται για πρόσωπο πολύ καλά γνωστό στις Αρχές. Είχε καταδικαστεί για πολύκροτη υπόθεση ναρκωτικών και ακολούθως μπήκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Στην πορεία δύο πρόσωπα από το προσωπικό του περιβάλλον είχαν δολοφονηθεί. Σημειώνεται πως ο 29χρονος κρίθηκε, ακολούθως, ως αναξιόπιστος μάρτυρας.

Εν τω μεταξύ, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αποφάσισε, σε ξεχωριστή διαδικασία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, όπως παραμείνουν υπό κράτηση και οι πέντε Σύροι, ανάμεσα τους και δύο ανήλικοι. Το δικαστήριο είχε επιφυλάξει την απόφαση του για σήμερα, αφού την περασμένη Παρασκευή κάποιοι εκ των συνήγορων υπεράσπισης των κατηγορουμένων έφεραν ένσταση στην κράτηση τους. Οι πέντε θα παρουσιαστούν στις 29 Οκτωβρίου ενώπιον του Κακουργιοδικείου για να απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή στις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Κατηγορούμενοι είναι ο 44χρονος κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που έδωσε εντολές για την εγκληματική ενέργεια, 17χρονος που κατηγορείται πως πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας, 23χρονος που πιστεύεται πως πυρπόλησε τα οχήματα της εταιρείας, 17χρονος που φέρεται να οδηγούσε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε και 27χρονος για τον οποίο υπάρχουν μαρτυρίες πως το παρέδωσε στους δράστες. Στο κατηγορητήριο δεν περιλήφθηκε ο 18χρονος από τη Ρουμανία, ο οποίος παραδέχθηκε την κλοπή του πράσινου αυτοκινήτου που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Ο νεαρός κατηγορήθηκε για άλλες υποθέσεις που αφορούν σε κλοπές οχημάτων στη Λεμεσό και την Πάφο.

Οι 4 αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και κλεπταποδοχή. Ο ένας από τους 17χρονους, εξάλλου, αντιμετωπίζει μόνο την κατηγορία της κλεπταποδοχής.

Σημειώνεται πως οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας, με στόχο να διαφανεί εάν υπάρχει σύνδεση του εγκληματικού δικτύου και με άλλες εγκληματικές ενέργειες που διαρπάχθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στη Λάρνακα.

Παραπέμπεται, εξάλλου, σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ο 23χρονος Σύρος που είναι υπόδικος για την υπόθεση της Πύλας, για τα όπλα και τη μεγάλη ποσότητα μεθαμφεταμίνης (πάνω από 2 κιλά), που εντοπίστηκαν σε λυόμενο υποστατικό στη Δένεια την περασμένη Δευτέρα.

Επιπρόσθετα, οι Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας διερευνούν ενδεχόμενη εμπλοκή κάποιων εκ των κατηγορουμένων σε εμπρησμό αυτοκινήτου ηλικιωμένου στο Δασάκι Άχνας, αφού φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε το ίδιο πράσινο αυτοκίνητο.