Tέσσερα οχήματα, ανάμεσα στα οποία και ένα της Εθνικής Φρουράς, ενεπλάκησαν σε τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε το πρωί στον παλιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού, στο ύψος της Αχέλειας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες τα τέσσερα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν αποτελούν αντικείμενο των συνεχιζόμενων ερευνών της Τροχαίας. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Πάφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η κατάσταση τους δεν είναι σοβαρή και δεν εμπνέει ανησυχίες.

Οι έρευνες συνεχίζονται.