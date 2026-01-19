Πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι είχε υπολογιστεί είναι η λεία των διαρηκτών σε κοσμηματοπωλείο στην Αγία Νάπα. Αν και αρχικά εκτιμήθηκε πως άρπαξαν χρυσαφικά €200.000, τελικά διαπιστώθηκε πως είχαν πολύ ακριβά γούστα και έβαλαν στο μάτι χρυσαφικά με διαμάντια η αξία των οποίων ξεπερνά το €1 εκατομμύριο.

Η Αστυνομία τέθηκε σε κινητοποίηση όταν στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο κοσμηματοπωλείου στην Αγία Νάπα, πως ήχησε ο συναγερμός του υποστατικού. ήχησε ο συναγερμός κοσμηματοπωλείου.

Όπως διαπιστώθηκε οι δράστες, που υπάρχουν στοιχεία πως ήταν τρεις, λειτούργησαν αστραπιαία και άρπαξαν τη λεία τους, όπως φαίνεται σε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, μέσα σε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Πέτυχαν είσοδο από τη συρόμενη πόρτα και ακολούθως έσπασαν τη γυάλινη προθήκη.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας Αμμοχώστου, που διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλεξαν τεκμήρια. Εξάλλου, στο Παραλίμνι ιδιοκτήτες κατοικίας από τη Ρωσία, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, διαπίστωσαν πως άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι τους, μεταξύ 17 και 18 Ιανουαρίου και άρπαξαν χρηματικό ποσό €100.000. Εξετάσεις στη σκηνή διενήργησαν μέλη της Αστυνομίας Αμμοχώστου, που δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης στις κύριες εισόδους.

Αυτό που διερευνάται είναι το κατά πόσον οι δράστες πέτυχαν είσοδο στο σπίτι από το γκαράζ. Αναζητούνται, επίσης μαρτυρίες από περιοίκους, καθώς και κλειστά κυκλώματα που ενδεχομένως να κατέγραψαν τις κινήσεις των δραστών.