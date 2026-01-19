Δύο σοβαρές υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής διερευνώνται στην Επαρχία Αμμοχώστου, με συνολική λεία που φτάνει τις 300.000 ευρώ.

Στην πρώτη περίπτωση, καταγγέλθηκε διάρρηξη κατοικίας στην Επαρχία Αμμοχώστου, από την οποία κλάπηκε χρηματικό ποσό ύψους 100.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες είναι Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας, η διάρρηξη φαίνεται να διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 17 και 18 Ιανουαρίου 2026, ενώ οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν από την κατοικία τους. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στις κύριες εισόδους της οικίας, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι οι δράστες ενδεχομένως να εξασφάλισαν πρόσβαση μέσω του γκαράζ.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή μετά την επιστροφή των ιδιοκτητών, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Δύναμης, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλεξαν τεκμήρια, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις τόσο από τους ιδιοκτήτες όσο και από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στον τρόπο εισόδου των δραστών, αλλά και στη διακίνηση του μεγάλου χρηματικού ποσού που φυλασσόταν στην κατοικία, με τις ακριβείς συνθήκες της διάρρηξης να παραμένουν υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, σημειώθηκε διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Αγίας Νάπας. Ο συναγερμός του καταστήματος ήχησε λίγο μετά τις 4, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί ο διευθυντής, ο οποίος προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι δράστες εξασφάλισαν είσοδο στο κατάστημα παραβιάζοντας τα ρολά ασφαλείας και σπάζοντας τα γυάλινα τζάμια της πρόσοψης. Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, εκτιμάται ότι η διάρρηξη διαπράχθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλεξαν τεκμήρια, ενώ οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στη συλλογή και αξιολόγηση υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από το κοσμηματοπωλείο κλάπηκε περιουσία συνολικής αξίας περίπου 200.000 ευρώ.