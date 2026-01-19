Καταζητούνται τα πιο κάτω πρόσωπα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τη συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών, που διαπράχθηκαν στις 17 Ιανουαρίου, 2026, στη Λάρνακα.
- Allam J.J Abualsoud, 26 ετών, από Παλαιστίνη
- Mohammad N.N Almadi, 25 ετών, από Παλαιστίνη
- Anas A.S Alabit, 25 ετών, από Παλαιστίνη
- Wesam Y.J. Joha, 31 ετών, από Παλαιστίνη
- Abulweimer Ahmed N.A, 35 ετών, από Παλαιστίνη
- Kareem Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 19 ετών, από Ιορδανία
- Ahmad Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 26 ετών, από Ιορδανία
- Yazan Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 25 ετών, από Ιορδανία
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.