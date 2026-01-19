Καταζητούνται τα πιο κάτω πρόσωπα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τη συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών, που διαπράχθηκαν στις 17 Ιανουαρίου, 2026, στη Λάρνακα.

Allam J.J Abualsoud, 26 ετών, από Παλαιστίνη Mohammad N.N Almadi, 25 ετών, από Παλαιστίνη Anas A.S Alabit, 25 ετών, από Παλαιστίνη Wesam Y.J. Joha, 31 ετών, από Παλαιστίνη Abulweimer Ahmed N.A, 35 ετών, από Παλαιστίνη Kareem Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 19 ετών, από Ιορδανία Ahmad Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 26 ετών, από Ιορδανία Yazan Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 25 ετών, από Ιορδανία

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.