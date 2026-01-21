Καμουφλαρισμένο μέσα σε επιτραπέζιο παιχνίδι εντοπίστηκε το ένα πακέτο ναρκωτικών, το οποίο περιείχε ποσότητα κοκαΐνης πέραν του ενός κιλού, ενώ το δεύτερο είχε διαφορετικό παραλήπτη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα δέματα ήταν της εταιρείας Box Now και επρόκειτο να αποσταλούν από την Ελλάδα στην Κύπρο.

Ο 28χρονος ύποπτος, που παρέλαβε το δέμα χθες το απόγευμα, οδηγήθηκε σήμερα Τετάρτη (21/1) ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για περίοδο οκτώ ημερών, με τον δικηγόρο του να μην φέρει ένσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στις 15 Ιανουαρίου λήφθηκε ενημέρωση από τις Ελληνικές Αρχές ότι στο Αεροδρόμιο Αθηνών εντοπίστηκαν δύο δέματα της εταιρείας Box Now με τελικό προορισμό τη Λεμεσό, τα οποία περιείχαν ναρκωτικές ουσίες. Ακολούθως, ζητήθηκε να κοινοποιηθεί τυχόν πρόθεση των κυπριακών Αρχών για διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης από την Ελλάδα στην Κύπρο.

Το πρώτο δέμα περιείχε επιτραπέζιο παιχνίδι, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχε κρυμμένη αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 1.092 γραμμαρίων. Ως αποστολέας αναγραφόταν όνομα γυναίκας, ενώ παραλήπτης ήταν άνδρας, με σημείο παράδοσης θυρίδα Box Now στην περιοχή της Ομονοίας. Το δεύτερο δέμα, το οποίο επίσης περιείχε κοκαΐνη, είχε διαφορετικό αποστολέα και παραλήπτη, καθώς και διαφορετικό σημείο παράδοσης.

Στη συνέχεια, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε τα επίμαχα δέματα να παραδοθούν σε μέλος της ΥΚΑΝ και ακολούθως αντικαταστάθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες με ομοιώματα.

Στις 19 Ιανουαρίου, το δέμα τοποθετήθηκε στη θυρίδα του σημείου παράδοσης και στάλθηκε σχετικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του φερόμενου ως παραλήπτη. Στις 20 Ιανουαρίου το απόγευμα, ο 28χρονος ύποπτος μετέβη πεζός στο σημείο, έβαλε τον σχετικό κωδικό, άνοιξε τη θυρίδα και παρέλαβε το δέμα, το οποίο ωστόσο περιείχε τα ομοιώματα των ναρκωτικών.

Αμέσως μετά, μέλη της ΥΚΑΝ, που είχαν θέσει τον ύποπτο υπό παρακολούθηση, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί οτιδήποτε. Ανακρινόμενος γραπτώς στα γραφεία της ΥΚΑΝ Λεμεσού, ο 28χρονος αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών, ασκώντας το δικαίωμα της σιωπής.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν ακόμη 27 καταθέσεις, ενώ θα γίνουν εξετάσεις για εντοπισμό κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, σε σχέση με τις κινήσεις του υπόπτου πριν και κατά τη μετάβασή του στο σημείο παραλαβής του δέματος, καθώς και για τον εντοπισμό ενδεχόμενων συνεργών του.

Παράλληλα, θα γίνουν έρευνες μέσω της Ιντερπόλ αναφορικά με τους αποστολείς των ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες συνεχίζονται και για το δεύτερο δέμα κοκαΐνης, το οποίο φαίνεται να εισήχθη με τον ίδιο τρόπο.

Σε βάρος του 28χρονου διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της παράνομης εισαγωγής κοκαΐνης βάρους 1 κιλού και 92 γραμμαρίων, της παράνομης κατοχής, καθώς και της παράνομης κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.