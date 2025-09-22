Η κυβέρνηση ενεργοποίησε σήμερα νέα πλατφόρμα για την ψηφιακή τιμολόγηση φαρμάκων, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής, αναθεώρησης και έγκρισης τιμών και την επιτάχυνση της έκδοσης τιμοκαταλόγων, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός.

Η πλατφόρμα αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις φαρμακευτικές εταιρείες, στην ταχύτερη επεξεργασία αιτήσεων και στην καλύτερη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από το Υπουργείο, ενώ καταργεί την προσκόμιση εγγράφων σε έντυπη μορφή. Όπως ανέφερε ο κ. Δαμιανός, η τιμολόγηση «είναι μια σύνθετη διαδικασία, μια διαδικασία που απαιτεί ακρίβεια, ταχύτητα και καθορισμό μίας «δίκαιης» τιμής για κάθε φαρμακευτικό προϊόν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η νέα εφαρμογή ψηφιοποιεί «πλήρως τη διαδικασία τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων, από την υποβολή και την αναθεώρηση, έως την έγκριση και την ετοιμασία των τιμοκαταλόγων». Για τις εταιρείες, υπογράμμισε, αυτό σημαίνει «ταχύτερη επεξεργασία αιτήσεων, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και μειωμένο διοικητικό φόρτο», ενώ για το Υπουργείο επιτρέπει «ακριβέστερη παρακολούθηση, μεγαλύτερη συνέπεια και καλύτερη λήψη αποφάσεων».

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι με το νέο σύστημα «καταργείται η προσκόμιση εγγράφων σε έντυπη μορφή και η επικοινωνία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας, αντί μέσω επιστολών ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου». Πρόσθεσε πως η πλατφόρμα «θα επιτρέψει πιο ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου και των φαρμακευτικών εταιρειών, συμβάλλοντας στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και στην αύξηση της εμπιστοσύνης στη διαδικασία τιμολόγησης».

Οι ομάδες υποστήριξης του Υπουργείου θα ενημερώσουν για τη χρήση της νέας εφαρμογής και θα συνεργαστούν με τις εταιρείες ώστε να εξασφαλιστεί ομαλή μετάβαση. Όπως επεσήμανε ο κ. Δαμιανός, «Αυτό είναι ένα ζωντανό σύστημα και θα συνεχίσουμε να το βελτιώνουμε με βάση την εμπειρία μας, αλλά και τα δικά σας σχόλια».

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα περιλαμβάνεται στο σχέδιο για «εξασφάλιση δίκαιης και έγκαιρης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτά, υψηλής ποιότητας φάρμακα», αναφέρει το Υπουργείο