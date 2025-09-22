Νέα μελέτη του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal), που δημοσιεύεται στο Nature Medicine, εκτιμά ότι πάνω από 60.000 άνθρωποι στην Ευρώπη πέθαναν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών το καλοκαίρι του 2024. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για την επιτάχυνση της θέρμανσης στην Ευρώπη που θερμαίνεται σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο και προτείνουν την εφαρμογή συστήματος έγκαιρων προειδοποιήσεων για την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων.

Σύμφωνα με την έρευνα, «Η Ευρώπη βίωσε ένα εξαιρετικά θανατηφόρο καλοκαίρι το 2024 με περισσότερους από 60.000 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τελευταίων τριών καλοκαιριών σε περισσότερους από 181.000». Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία θνησιμότητας σε περιοχές 32 ευρωπαϊκών χωρών (περίπου 539 εκατ. πληθυσμό) και προέκυψε εκτίμηση 62.775 θανάτων για το καλοκαίρι του 2024.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Tomas Janos, επισημαίνει ότι υπάρχουν «αρκετές πηγές αβεβαιότητας» και γι’ αυτό τα μεγέθη δεν είναι απόλυτα: οι υπολογισμοί δίνουν ένα εύρος μεταξύ 35.000 και 85.000 θανάτων, «αυτοί οι αριθμοί δεν είναι «τελικοί και ακριβείς», όπως τονίζεται.

Η Ιταλία καταγράφει τους περισσότερους απόλυτους θανάτους λόγω ζέστης (περίπου 19.000), ενώ Ισπανία και Γερμανία αναφέρουν πάνω από 6.000. Όταν τοποθετηθεί σε ανά εκατομμύριο πληθυσμού, η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό (574 θάνατοι/εκατ.), ακολουθούμενη από Βουλγαρία και Σερβία. Οι συνέπειες της ζέστης ξεπερνούν τις άμεσες μορφές (θερμοπληξία, αφυδάτωση) επιδεινώνουν καρδιακά, εγκεφαλικά και αναπνευστικά προβλήματα.

Η μελέτη αξιολόγησε επίσης ένα εργαλείο μετεωρολογικών προβλέψεων που θα μπορούσε να εκδίδει ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από επικίνδυνα κύματα ζέστης. Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν αυτή την προσέγγιση «μια ανεξερεύνητη ευκαιρία να σωθούν ζωές μεταξύ των πιο ευάλωτων πληθυσμών».

Τέλος, γίνεται αναφορά σε πρώτη, γρήγορη ανάλυση για το καλοκαίρι του 2025 που προέκυψε πρόσφατα: η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή εκτιμάται ότι ευθύνεται για περίπου 16.500 θανάτους μέσα σε ευρωπαϊκές πόλεις, έναν δείκτη που δείχνει ότι το πρόβλημα παραμένει οξύ και αυξανόμενο.