Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Κάθε Νέα Χρονιά είναι σαν μια φρέσκια αρχή. Ελπίζουμε ότι το νέο έτος θα μας φέρει περισσότερη τύχη, υγεία και χαρά. Είναι μια καλή στιγμή να κάνουμε μια παύση, να κοιτάξουμε πίσω στη χρονιά που πέρασε και να σκεφτούμε τι πήγε καλά, τι μας δυσκόλεψε και τι μάθαμε από όλα αυτά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να αποφασίσουμε τι θέλουμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Οι αποφάσεις που παίρνουμε αυτή την περίοδο συχνά επηρεάζουν την πορεία μας για ολόκληρη τη χρονιά.

Όταν το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, δεν αλλάζει απλώς ο χρόνος. Είναι σαν να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μας. Οι αποφάσεις και οι στόχοι για τη Νέα Χρονιά είναι μια συνήθεια που υπάρχει σε όλο τον κόσμο και μας βοηθά να σκεφτούμε τι θέλουμε να κρατήσουμε από το παρελθόν και τι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας και τί καινούργιο θα αρχίσουμε. Παρόλο που πολλοί λένε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν κρατούν, η αλήθεια είναι πως όταν βάζουμε έναν στόχο συνειδητά, δίνουμε στον εαυτό μας μια πραγματική ευκαιρία για αλλαγή. Είναι η υπόσχεσή στον εαυτό μας ότι φέτος θα είμαστε καλύτεροι. Και παρόλο που όλοι ξέρουμε ότι πολλές από αυτές τις υποσχέσεις «σβήνουν» μέχρι το Φεβρουάριο, υπάρχει ακόμη κάτι μαγικό στο να τις δίνεις. Είναι σημάδι ότι πιστεύουμε ακόμα στον εαυτό μας.

Η ιδέα των αποφάσεων για τη Νέα Χρονιά δεν είναι καινούργια. Από την αρχαιότητα, άνθρωποι όπως οι Βαβυλώνιοι έδιναν υποσχέσεις για να διορθώσουν εκκρεμότητες και λάθη, όπου έκαναν υποσχέσεις στους θεούς για να αποπληρώσουν χρέη και να επιστρέψουν δανεισμένα αντικείμενα. Σήμερα, αυτές οι αποφάσεις έχουν γίνει πιο προσωπικές. Οι περισσότεροι βάζουμε στόχους που αφορούν την υγεία μας, τις σχέσεις μας, τη δουλειά μας, τα οικονομικά ή απλώς το να νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μας.

Οι κλασικοί στόχοι είναι πάντα οι ίδιοι: διατροφή, γυμναστική, διακοπές, εξοικονομώ χρήματα, μαθαίνω κάτι καινούριο, βρίσκω χρόνο για τον εαυτό μου, ταξιδεύω, ηρεμώ περισσότερο. Αλλά σιγά-σιγά, πολλοί προσθέτουν και πιο «ουσιαστικά» πράγματα όπως: θα σταματήσω να αγχώνομαι για μικροπράγματα, θα τολμήσω να πω «όχι» περισσότερο, θα δείχνω περισσότερη αγάπη στην οικογένειά μου, θα απολαμβάνω τη στιγμή αντί να τρέχω συνέχεια, και άλλα πολλα.

Γιατί μας βοηθούν οι αποφάσεις της Νέας Χρονιάς

Η αλλαγή του χρόνου μάς κάνει να νιώθουμε ότι έχουμε μια καθαρή αρχή. Είναι σαν να αφήνουμε πίσω μας ό,τι δεν μας εξυπηρετεί πια και να ξεκινάμε από την αρχή. Μας βοηθά να σκεφτούμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε πραγματικά και τι μας λείπει. Αυτή η σκέψη μάς φέρνει πιο κοντά στον εαυτό μας και μας βοηθά να κάνουμε πιο συνειδητές επιλογές.

Ρεαλιστικοί στόχοι που μπορούμε να πετύχουμε

Πολλές φορές βάζουμε στόχους που είναι ανέφικτοι ή ασαφείς και τελικά απογοητευόμαστε. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι στόχοι μας να είναι ρεαλιστικοί και ξεκάθαροι. Αντί για μεγάλες αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη, είναι καλύτερα να ξεκινάμε με μικρά βήματα. Κάθε μικρή επιτυχία μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.

Απόφαση χωρίς πράξη δεν φέρνει αποτέλεσμα

Οι στόχοι δεν αρκεί να μένουν στο μυαλό μας ή πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί. Χρειάζονται εφαρμογή με ένα απλό σχέδιο και καθημερινές μικρές πράξεις. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε όλα μαζί. Μικρές, σταθερές συνήθειες μπορούν να φέρουν μεγάλη αλλαγή με τον χρόνο. Βήμα-βήμα!

Θα υπάρχουν προκλήσεις στη πορεία

Στην πορεία πάντα θα υπάρχουν προκλήσεις. Είναι φυσιολογικό να σκεφτούμε αρνητικά ή να κάνουμε πισωγυρίσματα. Το σημαντικό είναι να μη τα παρατάμε. Κάθε πρόκληση μπορεί να μας μάθει κάτι και να μας κάνει πιο δυνατούς, αν της δώσουμε χρόνο και χώρο.

Πώς να μην τις παρατήσουμε μέχρι το Φεβρουάριο;

Το μυστικό δεν είναι να βάλουμε μεγάλους, τρομερούς στόχους. Αντί να πεις «Θα γυμνάζομαι κάθε μέρα», πες «Θα περπατάω 20 λεπτά τρεις φορές τη βδομάδα». Ή αντί για «Θα διαβάσω 50 βιβλία», πες «Θα διαβάζω 10 σελίδες κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ».

Να έχεις υπόψη σου ότι χρειάζεται:

60 έως 100 ημέρες για να δημιουργήσεις μια νέα συνήθεια

για να δημιουργήσεις μια νέα συνήθεια 12 έως 20 μήνες για να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου

για να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου 3 έως 5 χρόνια για να αλλάξεις την ταυτότητά σου

Μικρά βήματα: Σπάσε τον στόχο σε μικρά κομμάτια. Αν θες να μάθεις Ιταλικά, η πρώτη κίνηση είναι να κατεβάσεις μια εφαρμογή ή να βρεις ένα βίντεο στο YouTube. Μετά, ίσως ένα ή δυο μαθήματα τη βδομάδα.

Σπάσε τον στόχο σε μικρά κομμάτια. Αν θες να μάθεις Ιταλικά, η πρώτη κίνηση είναι να κατεβάσεις μια εφαρμογή ή να βρεις ένα βίντεο στο YouTube. Μετά, ίσως ένα ή δυο μαθήματα τη βδομάδα. Μην είσαι τόσο σκληρός με τον εαυτό σου: Αν κάποια μέρα δεν τα καταφέρεις, δεν πειράζει. Αύριο είναι καινούρια μέρα. Η πρόοδος δεν είναι ευθεία γραμμή.

Αν κάποια μέρα δεν τα καταφέρεις, δεν πειράζει. Αύριο είναι καινούρια μέρα. Η πρόοδος δεν είναι ευθεία γραμμή. Βρες ένα «σύμμαχο»: Πες τους στόχους σου σε έναν φίλο ή σε ένα μέλος της οικογένειας. Ή βρες κάποιον με τον ίδιο στόχο. Θα δίνετε κίνητρο ο ένας στον άλλον και η διαδρομή θα είναι πιο ευχάριστη.

Πες τους στόχους σου σε έναν φίλο ή σε ένα μέλος της οικογένειας. Ή βρες κάποιον με τον ίδιο στόχο. Θα δίνετε κίνητρο ο ένας στον άλλον και η διαδρομή θα είναι πιο ευχάριστη. Γιόρτασε τις μικρές νίκες: Έχασες το πρώτο κιλό; Πήγες τέσσερις φορές γυμναστήριο τον Γενάρη ενώ είχες στόχο τρεις; Κάνε πάρτι! Η επιβράβευση σου δίνει κίνητρο να συνεχίσεις.

Έχασες το πρώτο κιλό; Πήγες τέσσερις φορές γυμναστήριο τον Γενάρη ενώ είχες στόχο τρεις; Κάνε πάρτι! Η επιβράβευση σου δίνει κίνητρο να συνεχίσεις. Ξαναδές τους στόχους σου: Κάθε μήνα, ρίξε μια ματιά. Μήπως άλλαξαν οι προτεραιότητές σου; Μπορείς, αν θέλεις, να τους προσαρμόσεις. Δεν είναι χαραγμένοι σε πέτρα.

Πέρα από τις κλασικές προθέσεις:

Σκέψου και πιο «ζουμερούς» στόχους που αφορούν την καθημερινότητα:

Να επικοινωνείς περισσότερο με τους φίλους σου.

Να μαγειρεύεις ένα καινούριο φαγητό κάθε μήνα.

Να βγαίνεις περισσότερο στην φύση.

Να μειώνεις την ώρα που κοιτάς την οθόνη.

Να δοκιμάζεις ένα χόμπι που σε τραβάει χρόνια αλλά δεν τολμούσες.

Κλείνοντας

Οι αποφάσεις για τη Νέα Χρονιά δεν είναι απλώς μια συνήθεια. Είναι ένας τρόπος να πούμε στον εαυτό μας ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο και ότι μπορούμε να εξελιχθούμε. Είμαστε ένα έργο σε εξέλιξη. Με λίγη υπομονή, ρεαλισμό, αγάπη και καλοσύνη προς τον εαυτό μας, μπορούμε να κάνουμε τη Νέα Χρονιά μια πραγματική ευκαιρία για θετική αλλαγή. Ακόμα και αν δεν πετύχουμε όλα μέχρι το τέλος, το ταξίδι προς αυτά μας κάνει πλουσιότερους. Οπότε, φέτος, αντί για μεγάλες και αόριστες υποσχέσεις, βάλε μερικούς απλούς, ρεαλιστικούς στόχους που πραγματικά σου ταιριάζουν.

Ας τον υποδεχτούμε με ελπίδα, αγάπη και πίστη στις δυνατότητές μας. Να μας ζήσει! Ας τον καλωσορίσουμε με αισιοδοξία, υπομονή και με χαμόγελο στην καρδιά. Καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ήρεμες σκέψεις!

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει πως να διαχειρίζεσαι οποιεσδήποτε προκλήσεις της ζωής και να βγάζεις στην επιφάνεια τα θετικά σου χαρακτηριστικά για να μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή σου αγέρωχα και περήφανα. Πρώτα μαθαίνουμε και μετά αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξασκούμε αυτούς τους καινούργιους τρόπους. Όταν αυξήσουμε τον δείκτη της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης (EQ) μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).

