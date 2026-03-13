Οι επιλογές που κάνουμε στη διατροφή μας επηρεάζουν πολλές λειτουργίες του οργανισμού, όπως την καρδιαγγειακή υγεία, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αλλά και την ενέργεια που διαθέτουμε μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, φαίνεται πως διαδραματίζουν ρόλο και στην ποιότητα και την ευκολία του βραδινού ύπνου.

Αν και τόσο η διατροφή όσο και ο ύπνος αποτελούν σύνθετες διαδικασίες, υπάρχουν ορισμένα τρόφιμα που φαίνεται να συμβάλλουν σε πιο εύκολο και ποιοτικό ύπνο. Σύμφωνα με ειδικούς του αμερικανικού οργανισμού Sleep Foundation, ορισμένες διατροφικές επιλογές μπορεί να βοηθήσουν τον οργανισμό να χαλαρώσει πριν από την κατάκλιση.

Ακτινίδιο

Πλούσιο σε βιταμίνη C, κάλιο και φυλλικό οξύ, το ακτινίδιο φαίνεται να διαθέτει ιδιότητες που ευνοούν τον ύπνο. Σε μελέτη διαπιστώθηκε ότι άτομα που κατανάλωσαν δύο ακτινίδια περίπου μία ώρα πριν από τον ύπνο αποκοιμήθηκαν πιο γρήγορα και είχαν μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερη ποιότητα ύπνου. Παρότι οι ακριβείς μηχανισμοί δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα μπορεί να συνδέεται με τις αντιοξειδωτικές ουσίες, την αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων φυλλικού οξέος ή και την υψηλή περιεκτικότητα σε σεροτονίνη.

Βύσσινο

Τanto ο καρπός όσο και ο χυμός βύσσινου φαίνεται να έχουν θετική επίδραση στον ύπνο. Σε σχετική μελέτη, άτομα που κατανάλωναν δύο ποτήρια χυμού βύσσινου καθημερινά κοιμόντουσαν περισσότερο και καλύτερα. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι τα βύσσινα περιέχουν υψηλά επίπεδα μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό και συμβάλλει στον φυσιολογικό ύπνο. Επιπλέον, διαθέτουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες που μπορεί να ευνοούν την ξεκούραση του οργανισμού.

Γάλα

Η συνήθεια ενός ποτηριού γάλακτος πριν από τον ύπνο δεν είναι τυχαία. Ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και το ίδιο το γάλα, περιέχουν μελατονίνη, η οποία σχετίζεται με τη ρύθμιση του ύπνου. Μάλιστα, όταν οι αγελάδες αρμέγονται το βράδυ, το γάλα που παράγεται έχει ακόμη υψηλότερη συγκέντρωση μελατονίνης. Παλαιότερες μικρές μελέτες έχουν δείξει ότι και το βυνοποιημένο γάλα μπορεί να μειώσει τις νυχτερινές αφυπνίσεις. Τα οφέλη αυτά πιθανόν να σχετίζονται και με τις βιταμίνες Β και D που περιέχει.

Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, περιέχουν βιταμίνη D και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν στη ρύθμιση της σεροτονίνης και βοηθούν στη χαλάρωση του οργανισμού πριν τον ύπνο. Σε μελέτη διάρκειας αρκετών μηνών διαπιστώθηκε ότι άτομα που κατανάλωναν σολομό τρεις φορές την εβδομάδα παρουσίασαν καλύτερη ποιότητα ύπνου, αλλά και βελτιωμένη απόδοση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ξηροί καρποί

Τρόφιμα όπως αμύγδαλα, καρύδια, κάσιους και φιστίκια Αιγίνης αποτελούν επίσης καλές πηγές μελατονίνης, αλλά και σημαντικών μετάλλων όπως μαγνήσιο και ψευδάργυρος. Σε κλινική δοκιμή με συμπληρώματα διαπιστώθηκε ότι ο συνδυασμός μελατονίνης, μαγνησίου και ψευδαργύρου βοήθησε ηλικιωμένους με αϋπνία να βελτιώσουν τον ύπνο τους.

Ρύζι

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες στην Ιαπωνία έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν ρύζι σε τακτική βάση ανέφεραν καλύτερη ποιότητα ύπνου σε σύγκριση με όσους προτιμούσαν περισσότερο ψωμί ή ζυμαρικά. Αν και η μελέτη καταγράφει μόνο συσχέτιση και όχι αιτιότητα, τα ευρήματα συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες που δείχνουν ότι τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη περίπου τέσσερις ώρες πριν τον ύπνο μπορεί να διευκολύνουν την κατάκλιση.

