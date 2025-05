Το Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (ΚΒ) έχει αποκτήσει τη διαπίστευση ERASMUS+ KA121-SCH για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η διαπίστευση αυτή πιστοποιεί ότι ο σχολικός μας οργανισμός έχει την πρόθεση να συμμετάσχει σε ποιοτικές διασυνοριακές κινητικότητες στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του προγράμματος Erasmus+ (2021-2027).

Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, έχουν τεθεί ως στόχοι:

•Η ανάπτυξη διαπολιτισμικών επαφών, η γνωριμία με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και η εκτίμηση της αξίας της μέσω της συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού.

•Η επιμόρφωση του προσωπικού της σχολικής μονάδας στις Νέες Τεχνολογίες.

•Η βελτιστοποίηση της κατανόησης και χρήσης της αγγλικής γλώσσας.

•Η ανάπτυξη ενσυναίσθησης και η απόκτηση από μέρους των παιδιών τέτοιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, να αναγνωρίζουν τη σημασία της και να επιτρέπουν την πλήρη συμμετοχή όλων των ατόμων στην κοινωνία.

•Η ενσωμάτωση, συμπερίληψη και κοινωνική ένταξη παιδιών από ευάλωτες ομάδες.

•Η προώθηση της θετικής συμπεριφοράς των παιδιών και την επίλυση συγκρούσεων ανάμεσά τους.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών του σχολείου μας σε σχολεία στη Σλοβακία και την Πορτογαλία, ενώ τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στη Λετονία. Οι μαθητές/τριές μας φιλοξενούνται από οικογένειες μαθητών/τριών του σχολείου υποδοχής και συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες που οργανώνονται από το σχολείο φιλοξενίας.

Επιπλέον, τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σεμινάρια που οργανώνονται στο εξωτερικό, σε θέματα σχετικά με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Κύπρος, 5-9 Μαΐου 2025

Τη βδομάδα 5-9 Μαΐου 2025, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην Κύπρο και στο σχολείο μας 7 εκπαιδευτικούς και 15 μαθητές από τα σχολεία ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou της Σλοβακίας και Liepājas Centra sākumskola της Λετονίας. Για την επίτευξη των στόχων της συνάντησης, οργανώθηκαν διάφορες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές έλαβαν μέρος σε δύο εργαστήρια σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητές τους στην εκπαίδευση, που προσφέρθηκαν από εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Τα θέματα των εργαστηρίων ήταν: «Introduction to Film Education and Stop Motion Animation» και «Programming with Micro Devices». Επιπλέον, συμμετείχαν σε μαθήματα Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Αγγλικών, ενώ οι μαθητές παρακολούθησαν και μαθήματα στις τάξεις των παιδιών που τα φιλοξενούσαν. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης επίσκεψη στη Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης όπου οι επισκέπτες εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μάθημα και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για τον τρόπο λειτουργίας της Μονάδας.

Η διευθύντρια του σχολείου μας παρουσίασε στις διευθύντριες των δύο σχολείων και στους υπόλοιπους επισκέπτες εκπαιδευτικούς το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, τον τρόπο λειτουργίας και το έργο που γίνεται στη σχολική μας μονάδα. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας και τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων.

Η Μέρα της Ευρώπης, που εορτάζεται στις 9 Μαΐου, συνέπεσε με τη συνάντηση μας στην Κύπρο. Αποφασίστηκε να τη γιορτάσουμε μαζί με τους φιλοξενούμενούς μας διοργανώνοντας ημερίδα, η οποία περιλάμβανε δραστηριότητες σε σταθμούς και έλαβαν μέρος οι μαθητές της Στ΄ τάξης μαζί με τα φιλοξενούμενα παιδιά. Τα παιδιά χόρεψαν κυπριακούς χορούς, ενώ οι επισκέπτες μας μας παρουσίασαν χορούς από τη χώρα τους. Έφτιαξαν παραδοσιακές συνταγές από την Κύπρο, τη Σλοβακία και τη Λετονία. Ζωγράφισαν σε φανέλες και βαρέλια εικόνες για την Ευρώπη, την Ειρήνη και τη Συνεργασία. Επικοινώνησαν στα αγγλικά συμμετέχοντας σε δραστηριότητα Storytelling, ενώ γνώρισαν καλύτερα την Ευρώπη παίζοντας παιχνίδι γνώσεων στο Kahoot.

Το πρόγραμμα ήταν πλούσιο και σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοί μας μαζί με δικά μας παιδιά είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Κέντρο Χειροτεχνίας όπου ήρθαν σε επαφή με την παραδοσιακή τέχνη και τα επαγγέλματα της Κύπρου και παρατήρησαν τη διαδικασία δημιουργίας διάφορων χειροτεχνημάτων από έμπειρους τεχνίτες. Για να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας, περιλάβαμε στο πρόγραμμα ξεναγήσεις στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, στον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου, στο Μουσείο «Θάλασσα» στην Αγία Νάπα και στο Πάρκο Γλυπτικής στην ίδια περιοχή.

Επιπλέον των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν χρόνο στη διάθεσή τους για να απολαύσουν τη θάλασσα και τον ήλιο της Κύπρου. Οι οικογένειες που φιλοξενούσαν τα παιδιά, οργάνωσαν την Κυριακή, πριν την έναρξη της συνάντησης, μίνι κρουαζιέρα στην περιοχή Αγίας Νάπας – Πρωταρά, την οποία χάρηκαν ιδιαίτερα όλοι οι συμμετέχοντες. Κολύμπησαν στα καταγάλανα νερά του Πρωταρά και διασκέδασαν στο υδροπάρκο της περιοχής.

Η βδομάδα ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση για επίδοση των πιστοποιητικών παρακολούθησης και τον αποχαιρετισμό των επισκεπτών μας με την υπόσχεση ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Αναμφίβολα, ήταν μια ξεχωριστή βδομάδα για την κοινότητα (παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς) του Δημοτικού Σχολείου Δασούπολης (ΚΒ). Η δεύτερη χρονιά συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA1 συνεχίζεται με επίσκεψη εκπαιδευτικών και μαθητών στο σχολείο της Λετονίας, ενώ δύο εκπαιδευτικοί μας θα συμμετάσχουν σε σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τους στόχους που έχουμε θέσει. Τέλος, στην προσπάθειά μας για ενίσχυση των συνεργασιών μας, αρχές Ιουνίου, θα υποδεχτούμε στο σχολείο μας μία ομάδα εκπαιδευτικών και μαθητών από σχολείο της Γερμανίας. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας της σχολικής μας μονάδας και όλων των σχετιζόμενων με αυτή, συνεχίζεται…