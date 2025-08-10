Το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών θα βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο και τον περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο, αποτελεί αδίκημα που επισύρει αυστηρές ποινές.

Απευθύνεται έκκληση προς το κοινό για ιδιαίτερη προσοχή κατά τις υπαίθριες δραστηριότητες, με αποφυγή κάθε ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή εστία πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα το Τμήμα Δασών στον αριθμό 1407 ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 112.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 μέ 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 βαθμούς στα δυτικά παράλια και στους 34 στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος και θερμός. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.