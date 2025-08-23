Σοβαρές καταγγελίες υπέβαλε η Ανδριάνα Νικολάου, μητέρα του αδικοχαμένου Θανάση Νικολάου, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Μάριο Χαρτσιώτη, για συγκεκριμένα άτομα περί διασποράς ψευδών ειδήσεων, προσβολής μνήμης τεθνεώτος, απειλές, καθώς και για προσπάθεια διασάλευσης της κοινής ειρήνης. Οι καταγγελίες προωθήθηκαν από τον Υπουργό στον Αρχηγό Αστυνομίας για τις δέουσες ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο ξεχωριστές επιστολές που απέστειλε η κ. Νικολάου με ημερομηνίες 8 και 22 Ιουλίου 2025, μέσω των οποίων καταγγέλλει πρώην υπαστυνόμο και τρεις ιδιώτες, για διάπραξη ποινικών αδικημάτων κατά παράβαση των Άρθρων 50(1), 121, 122 και 202Α(1) του Ποινικού Κώδικα Κεφ.154.

Η κ. Νικολάου υποστηρίζει πως οι καταγγελλόμενοι, μέσα από συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρεμβάσεις σε ΜΜΕ, διαδίδουν ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς, που πλήττουν τόσο την ίδια και την οικογένειά της, όσο και τη μνήμη του γιου της Θανάση, ο οποίος, όπως έχει αποφανθεί η Δικαιοσύνη, έχασε τη ζωή του κατόπιν εγκληματικής ενέργειας και όχι αυτοκτονίας.

Οι επίμαχες δηλώσεις, σύμφωνα με την κ. Νικολάου, υπονομεύουν το τελεσίδικο πόρισμα της Θανατικής Ανακρίτριας, το οποίο επικυρώθηκε από την Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και τα ευρήματα των Ποινικών Ανακριτών Παπά και Αθανασίου. Τα πορίσματα αυτά προσδιόρισαν την αιτία θανάτου του Θανάση ως δολοφονία δια στραγγαλισμού, μετά και από την εκταφή των οστών και τις σχετικές ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Η Ανδριάνα Νικολάου κατηγορεί τα καταγγελλόμενα πρόσωπα πως παρουσιάζουν ψευδώς τον θάνατο του γιου της ως αυτοκτονία, ισχυριζόμενοι ότι ο Θανάσης είχε τάσεις αυτοκτονίας λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ φέρονται να διαδίδουν ανυπόστατες ιστορίες που την εμπλέκουν και την προσβάλλουν προσωπικά.

Όπως υποστηρίζει η ίδια, οι επιθέσεις εις βάρος της κλιμακώθηκαν αμέσως μετά την αποστολή αρνητικής επιστολής από τον Γενικό Εισαγγελέα (υπογεγραμμένη από τον Βοηθό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη), με την οποία αποφασίστηκε να μην προχωρήσουν ποινικές διώξεις για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πόρισμα των ποινικών ανακριτών.

Η Ανδριάνα Νικολάου θεωρεί ότι οι δηλώσεις αυτές στοχεύουν στην υπονόμευση της προσπάθειας της οικογένειας για απονομή Δικαιοσύνης, ειδικά ενόψει της πρόθεσής τους να καταχωρήσουν ιδιωτικές ποινικές διώξεις για παραμέληση καθήκοντος.

Η αντίδραση του Υπουργού Δικαιοσύνης και επόμενα βήματα

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, παρέλαβε τις καταγγελίες και τις προώθησε αρμοδίως στον Αρχηγό Αστυνομίας για διερεύνηση στις 31 Ιουλίου και 6 Αυγούστου 2025, αντίστοιχα. Η κ. Νικολάου δηλώνει έτοιμη να καταθέσει σχετικό αποδεικτικό υλικό, περιλαμβανομένων δημοσιεύσεων, αναρτήσεων και αποσπασμάτων από ΜΜΕ, που όπως αναφέρει τεκμηριώνουν τα καταγγελλόμενα ποινικά αδικήματα.