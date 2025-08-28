Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λήφθηκαν στο Δικαστήριο Λάρνακας για την προσαγωγή του 44χρονου κατάδικου από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη σοβαρή υπόθεση της απόπειρας φόνου σε βάρος φρουρού ασφαλείας και του εμπρησμού 4 αυτοκινήτων εταιρείας ενοικιάσεως στον παραλιακό δρόμο της Πύλας στις 14 Αυγούστου. Ένοπλοι αστυνομικοί της ΜΜΑΔ τοποθετήθηκαν, για λόγους ασφαλείας, στην αίθουσα του δικαστηρίου. Σε μια διαδικασία εξπρές ο ύποπτος που φέρεται να είχε πολύ κομβικό ρόλο στην υπόθεση προφυλακίστηκε για 8 ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση ένας 18χρονος από τη Ρουμανία και ένας 27χρονος από τη Συρία, που πιστεύεται πως είναι κρίκοι μιας πολυμελούς εγκληματικής αλυσίδας, που καταλήγει στις Κεντρικές Φυλακές.

Σημειώνεται πως στο κελί του κατάδικου διενεργήθηκε έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και παραλήφθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπρόσθετα στο κελί του, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, εντοπίστηκε κόλλα που διερευνάται κατά πόσον είναι εμποτισμένη με ναρκωτικές ουσίες.

Ο ύποπτος που αντιμετωπίζει βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία για φόνο και απόπειρα φόνου, φέρεται να επικοινώνησε από τις φυλακές με τον 27χρονο συμπατριώτη του και να του ζήτησε να βρει ένα όχημα. Αυτός φέρεται να ανέθεσε τη δουλειά σε 18χρονο Ρουμάνο. Πλέον οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας αναζητούν τους δράστες της εγκληματικής ενέργειας καθώς και το κλεμμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.

Πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση θεωρείται ο 27χρονος Σύρος, που συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στην Αναβαργό της Πάφου. Κι αυτό επειδή φέρεται ως αυτός που μεσολάβησε ώστε να παραδοθεί κλεμμένο αυτοκίνητο στους δράστες, χωρίς να έχει αποκλειστεί και πιο ενεργή εμπλοκή του στην εγκληματική ενέργεια της Πύλας.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε χθες, επίσης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο 8 ημερών. Στην αίθουσα του δικαστηρίου επετράπη η είσοδος μόνο σε δημοσιογράφους, ενώ κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης ο ύποπτος φρουρείτο από ένοπλα μέλη της ΜΜΑΔ. Ο νεαρός εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο και δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του. Είναι αντιμέτωπος με βαρύτατα αδικήματα για συνομωσία για φόνο, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και κλεπταποδοχή.

Η Αστυνομία άρχισε να βάζει τα πρώτα κομμάτια του στο παζλ της υπόθεσης, έπειτα από την τυχαία σύλληψη του 18χρονου Ρουμάνου στις 21 Αυγούστου στην Πάφο, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί άλλο κλοπιμαίο όχημα. Σημειώνεται πως ο ύποπτος καταζητείτο για την υπόθεση της Πύλας από τις 18 του μηνός, ωστόσο ήταν άφαντος. Ο νεαρός φέρεται να έκλεψε, μία ημέρα πριν την απόπειρα φόνου άλλο αυτοκίνητο από το Κολόσσι, το οποίο, σύμφωνα με όσα είχαν λεχθεί στο δικαστήριο, θεάθηκε από αστυνομικό να το οδηγεί σε δρόμο της Πάφου. Λίγες ώρες πριν την εγκληματική ενέργεια της Πύλας φέρεται να πώλησε το κλεμμένο όχημα στον 27χρονο.

Στις 3:30 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου το εν λόγω αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, για τη διακίνηση των δραστών. Σε αυτό, όπως κατέδειξαν οι εξετάσεις της Αστυνομίας, επέβαιναν τρία άτομα. Ο συνοδηγός φέρεται να κρατούσε πιστόλι και να πυροβόλησε στοχεύοντας τον φρουρό ασφαλείας της εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων, με τη σφαίρα να περνά από δίπλα του και να καρφώνεται σε κολώνα. Πρόσωπο που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου φέρεται, εν τω μεταξύ, να περιέλουσε με βενζίνη τέσσερα οχήματα της εταιρείας και να έθεσε σε αυτά φωτιά.

Οι κινήσεις των δραστών, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα με κουκούλες, καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Υπενθυμίζεται πως η εγκληματική ενέργεια της Πύλας πιστεύεται πως συνδέεται με τον εμπρησμό του οχήματος που οδηγούσε 42χρονος στην Αραδίππου, που διαπράχθηκε στις 15 Αυγούστου. Ο ύποπτος που εκτιει ποινή φυλάκισης για επίθεση και μαχαιροφορια εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο και δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του . Ενώπιον του δικαστηρίου ζήτησε όπως παραμείνει στις Κεντρικές Φυλακές και να μην μεταφερθεί σε αστυνομικά κρατητήρια.