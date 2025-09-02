Δεν υπάρχει κανένα τεχνικό πρόβλημα με τους ιμάντες του αεροδρομίου Πάφου οι οποίοι λειτουργούν κανονικά και συντηρούνται, όπως όλος ο εξοπλισμός των δύο αεροδρομίων, ανελλιπώς και στη βάση συγκεκριμένου προγράμματος.

Αυτό αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, Hermes Airports, με αφορμή χθεσινές καταγγελίες του Αντιδημάρχου Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου για την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο αεροδρόμιο Πάφου.

Όπως αναφέρει η , Hermes Airports, οι ιμάντες παραλαβής αποσκευών του αεροδρομίου Πάφου είναι τρεις και πρόσφατα, λόγω των έργων της Φάσης ΙΙ, έχουν ενωθεί οι δύο για να γίνει ένας μεγαλύτερος και τους χρησιμοποιεί κυρίως η εταιρεία Swissport, που διαχειρίζεται το 85% της επίγειας εξυπηρέτησης των πτήσεων στο αεροδρόμιο Πάφου.

Ο δεύτερος ιμάντας εξυπηρετεί τις εταιρείες που διαχειρίζεται η άλλη εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται οφείλονται στην υποστελέχωση της εταιρείας Swissport, κάτι για το οποίο προβαίνουμε σε διάφορες ενέργειες, ώστε να επιλυθεί σύντομα με επιπλέον προσωπικό που θα φέρει η εταιρεία από το εξωτερικό, επισημαίνει η διαχειρίστρια των αεροδρομίων.

Πέραν τούτου, προσθέτει, στα πλαίσια των έργων της Φάσης ΙΙ, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει από τον Μάρτιο του 2025, θα αυξηθούν και οι ιμάντες παραλαβής αποσκευών στο αεροδρόμιο αλλά παραμένει πάντοτε η ανάγκη για ικανοποιητική στελέχωση των διαφόρων σημείων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Η Hermes Airports έχει αποδείξει εδώ και μία 20ετία πως, μέσα από τις ενέργειες και τη στρατηγική της, έχει αναπτυχθεί η συνδεσιμότητα όλης της χώρας αλλά και της Πάφου ιδιαίτερα, κάτι που έχει πολλαπλά οφέλη για την ευημερία της τοπικής κοινωνίας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Πέραν τούτου, υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους υποστηρικτές των εκστρατειών προώθησης της τουριστικής Πάφου, επενδύοντας σημαντικά ποσά μαζί με άλλους φορείς του τουρισμού.

Γι’ αυτό μας ξενίζει η αναφορά σας ότι μας ενδιαφέρουν μόνο οι εισπράξεις, παρόλο που η κάθε υγιής εταιρεία είναι απολύτως θεμιτό να στοχεύει σε θετικές αποδόσεις, καταλήγει στην απαντητική της ανακοίνωση η Hermes.