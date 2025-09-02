Αδιαφορία και καθυστέρηση των αρμόδιων αρχών καταγγέλλει μητέρα βρέφους το οποιο φέρεται να κακοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο. Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η μητέρα του βρέφους ανέφερε ότι το παιδί έχει ακόμη κάποιες φοβίες, γεγονός που φαίνεται και μέσα από τον ύπνο του.

«Εξακολουθεί να ξυπνάει τα βράδια, σπαράζοντας, κλαίγοντας, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αιτία. Απευθυνθήκαμε σε ψυχολόγο μέσω του ΓεΣΥ. Όμως δεν μπόρεσε να μας βοηθήσει, διότι ακόμη το παιδί δεν μιλάει και δεν μπορεί να εκφραστεί», ανέφερε η μητέρα.

Μάλιστα, σημείωσε ότι έστειλε επιστολές προς το κράτος, ζητώντας να εξεταστεί το παιδί από ιατροδικαστή, ωστόσο η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι κάτι τέτοιο γίνεται μόνο στα άτομα που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση ή απεβίωσαν.

«Αποφασίσαμε να πάμε ιδιωτικά γιατί τα τραύματα του παιδιού ήταν πάρα πολλά. Σύμφωνα με την έκθεση του κ. Ματσάκη, τα τραύματα που είχε δεν προέρχονταν από απλή πτώση, αλλά η υπόθεση έπρεπε να διερευνάται ως κακοποίηση βρέφους. Η αστυνομία έκανε τις έρευνες, τις έστειλε στον Γενικό Εισαγγελέα και ο τελευταίος αποφάσισε πως η διευθύντρια θα οδηγείτο στο δικαστήριο για αμέλεια και όχι για πραγματική σωματική βλάβη όπως ζητούσαμε εμείς».

Η μητέρα τόνισε ότι η αμέλεια τιμωρείται με εξώδικο 500 ευρώ μόνο. Ως εκ τούτου, η οικογένεια έστειλε στις 7 Μαρτίου επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα, με κοινοποίηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό της Αστυνομίας, και αιτήθηκε να επανεξεταστεί το κατηγορητήριο της διευθύντριας. «Από τότε καμία ανταπόκριση. Από τις 29 Μαΐου μέχρι τις 25 Αυγούστου στείλαμε επτά επιστολές ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση», υπογράμμισε.

Ερωτηθείσα για το αν το νηπιαγωγείο λειτουργεί κανονικά και εργοδοτείται ακόμη η διευθύντρια, η μητέρα απάντησε ότι εξ όσων γνωρίζει το νηπιαγωγείο λειτουργεί κανονικά, ωστόσο δεν γνωρίζει σίγουρα αν διευθύνει το νηπιαγωγείο. Καταλήγοντας, η μητέρα του παιδιού είπε ότι επιστολές στάλθηκαν και στην ιατροδικαστική και στο Υπουργείο Υγείας και σε άλλους αρμόδιους φορείς, με μηδενική ανταπόκριση.