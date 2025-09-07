H ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης θα ωφελήσει πρωτίστως την αδελφή Κύπρο διότι αυτή τη στιγμή είναι ενεργειακά απομονωμένη, είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου στην 89η ΔΕΘ.

Σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η μεγάλη ωφελημένη από αυτό το έργο είναι η Κύπρος, γι’ αυτό και η Ελλάδα «έτρεξε να βοηθήσει» όταν ανάλαβε ο ΑΔΜΗΕ το έργο, το οποίο, όπως σημείωσε καρκινοβατούσε για πολύ χρόνο.

«Πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και προσωπικά θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου, να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει απόλυτη σύμπνοια της Κυπριακής Δημοκρατίας προκειμένου αυτό να γίνει πράξη».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε πως για να ολοκληρωθεί το έργο πρέπει πρώτα η Κυπριακή Δημοκρατία να αποδείξει «έμπρακτα» ότι το θέλει, αν και, όπως ισχυρίστηκε, τελικά αυτό θα συμβεί.

«Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν καταβολές ποσών από μέρους της Κύπρου σχετικά με τις ρυθμιστικές χρεώσεις, τεχνικά ζητήματα τα οποία θα πιστοποιήσουν ότι πράγματι ότι η Κύπρος εννοεί αυτό το οποίο λέει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι το έργο αυτό είναι εθνικά επωφελές για την Κύπρο και κατά συνέπεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί».