Απογοητευμένοι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την ΕΕ γενικότερα είναι η πλειοψηφία των Κυπρίων ευρωβουλευτών, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάση της στο εθνικό θέμα της Κύπρου. Το philenews ζήτησε από τους έξι ευρωβουλευτές να προβούν σε μια αποτίμηση της ομιλίας της Φον ντερ Λάιεν, γνωστής και ως Soteu, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την περασμένη Τετάρτη, με όλους να εκφράζουν ικανοποίηση για την εξαγγελία δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο, αλλά να καταδικάζουν το γεγονός ότι παρά την δήλωση της ότι «η ΕΕ θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό της επικράτειάς της», ουδεμία αναφορά έκανε στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, παρά μόνο στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Γάζα. Μάλιστα, οι Γιώργος Γεωργίου, Κώστας Μαυρίδης και Φειδίας Παναγιώτου τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ στο ενδεχόμενο αποπομπής της Προέδρου της Κομισιόν.

Λουκάς Φουρλάς: Η Ευρώπη δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες

Ο Λουκάς Φουρλάς ανέφερε ότι η ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν φανέρωσε μια προσπάθεια να απαντήσει στις ανησυχίες που εκφράζονται στην Ένωση, καθώς το τελευταίο διάστημα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια κριτική διάθεση προς το πρόσωπό της, κυρίως για ζητήματα διαφάνειας, διαχείρισης και ισορροπίας εξουσιών. Ωστόσο, υποστήριξε, το γεγονός ότι έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας της ζητήματα όπως η ασφάλεια, η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η υγεία και η κοινωνική συνοχή, δείχνει ότι αντιλαμβάνεται την πίεση που υπάρχει. «Η εικόνα μπορεί να αλλάξει μόνο εάν οι εξαγγελίες συνοδευτούν από πράξεις. Η Ευρώπη δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες», τόνισε. Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να σταθεί και στο πλευρό της Κύπρου. «Άκουσα την κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να λέει ότι η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό της επικράτειάς της. Ας αρχίσει από την Κύπρο λοιπόν, που είναι και κράτος μέλος της».

Σε σχέση με την εξαγγελία για τη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο, επισήμανε ότι αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το νησί μας. «Νιώθω δικαιωμένος αφου από την πρώτη κιόλας θητεία, ζητούσα επίμονα να υπάρξει μόνιμη παρουσία εναέριων και επίγειων μέσων, ώστε η Κύπρος να μην μείνει ποτέ ξανά μόνη απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι ένα βήμα ουσίας, που μας εντάσσει ενεργά στον μηχανισμό rescEU και ενισχύει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Το να γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη θα έχει μόνιμη επιχειρησιακή παρουσία στην Κύπρο είναι τεράστια ασπίδα ασφάλειας. Όσο για τις αντιδράσεις που υπήρξαν στο παρελθόν, θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη απαντά με τον πιο καθαρό τρόπο, ότι όταν υπάρχει επιμονή, τεκμηρίωση και πολιτική βούληση, η Ευρώπη μπορεί να σταθεί δίπλα στους πολίτες της».

Χατζηπαντέλα: Προβληματική η απουσία αναφοράς στο Κυπριακό

Ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα σημείωσε ότι η ομιλία της Προέδρου της Επιτροπής έδωσε αρκετή έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την ανάγκη για απλοποίηση διαδικασιών της ενιαίας αγοράς. Εξαιρετικά σημαντική για την πατρίδα μας, συμπλήρωσε, είναι η έμφαση που έδωσε η Πρόεδρος στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, για την ενίσχυση των κοινών μας δυνατοτήτων. Αυτό, τόνισε αφορά άμεσα την Κύπρο που βρίσκεται υπό κατοχή αλλά και στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Δυστυχώς, όμως, συνέχισε «παρατηρήσαμε παντελή απουσία αναφοράς στο Κυπριακό πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Αυτό είναι πολιτικά και θεσμικά προβληματικό, ιδιαίτερα όταν κλιμακώνονται οι προκλήσεις στα κατεχόμενα, με την πρόσφατη σύλληψη των 5 Ε/Κ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την πλευρά του, υπερψήφισε έκτακτη έκθεση καταδικάζοντας την Τουρκία ως νομικά υπεύθυνη για τις συλλήψεις και καλώντας για την άμεση απελευθέρωση των Ευρωπαίων πολιτών».

Από την άλλη, σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαντέλα, η ανακοίνωση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο είναι εξαιρετικά θετική και απαντά στην πραγματική ανάγκη της Ανατολικής Μεσογείου και της πατρίδας μας. «Έρχεται σε συνέχεια τροπολογίας που κατέθεσα από κοινού με τον συνάδελφο από το Renew, Gerben Jan Gerbrandy, για αύξηση κατά 20% του προϋπολογισμού του rescEU για τo 2026. Αυτή η αύξηση μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τις ανάγκες της βάσης. Ταυτόχρονα, εντάσσεται στη συνολική μου παρέμβαση στην επιτροπή ENVI, που ως σκιώδης εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2026, υπέβαλα συγκεκριμένη τροπολογία που «φωτογραφίζει» τη χώρα μας, αφού ζητά για στοχευμένα μέτρα προσαρμογής και πρόληψης σε χώρες που πλήττονται δυσανάλογα από ακραία καιρικά φαινόμενα στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Επιτροπή για τη θέση του Κοινοβουλίου στο θέμα. Το ζητούμενο, πλέον, είναι η έγκαιρη υλοποίηση της εξαγγελίας για την άφιξη μόνιμων μέσων και τη σωστή στελέχωση της βάσης», ανέφερε.

Γιώργος Γεωργίου: Μόνο επίπληξη έμεινε να μας κάνει…

Ιδιαίτερα επικριτικός με τους χειρισμούς της Προέδρου της Κομισιόν εμφανίστηκε ο Γιώργος Γεωργίου, εξηγώντας ότι με την ομιλία της επιβεβαίωσε, για ακόμη μια φορά, τη σταθερή πεποίθηση του ότι «δεν είναι σε θέση, ούτε και θέλει, να ανταποκριθεί σε μια σειρά από μακροχρόνιες εκκρεμότητες που ταλανίζουν τους ευρωπαϊκούς λαούς και σέρνουν την ΕΕ στην ανυποληψία». Ο κ. Γεωργίου υποστηρίζει ότι «αντί να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση της φτωχοποίησης των ευρωπαίων πολιτών, την έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, την αυξανόμενη ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών, την κλιματική κρίση, σφαγή στη Γάζα, την ανάγκη εκδημοκρατοποίησης της ΕΕ, για την υποδαύλιση του πολέμου στην Ουκρανία η Πρόεδρος έσπειρε ανασφάλεια και τρόμο. Προφανώς για να δικαιολογήσει τα δισεκατομμύρια που θα καρπωθούν οι πολεμικές βιομηχανίες. Ανάμεσα τους και Τουρκικές». «Μόνο επίπληξη έμεινε να μας κάνει που εναντιωνόμαστε στην επιζήμια για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα συμφωνία που έκανε, χωρίς εντολή, με τις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «γι’ αυτά και για πολλά άλλα, εμείς ως Αριστερά, προτιθέμεθα να απαντήσουμε στην Πρόεδρο της Κομισιόν με πρόταση μομφής».

Αναφορικά με τη δήλωση της Κομισιόν για δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο, τόνισε ότι «αποτελεί απάντηση στο αίτημα που καταθέτουμε, ως ΑΚΕΛ, εδώ και μια δεκαετία. Από το 2016, ζητάμε τη δημιουργία μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού για αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, στην Κύπρο. Μας αγνόησαν. Ωστόσο, συνεχίσαμε, με αποτέλεσμα μετά από τις επίμονες προσπάθειες μιας δεκαετίας και τις συνεχείς εκκλήσεις των Ευρωβουλευτών του ΑΚΕΛ, που καταθέταμε επανειλημμένα την πρόταση τόσο το 2021 όσο και πρόσφατα, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, η Φον ντερ Λάιεν αποφάσισε να εξαγγείλει τη δημιουργία Στρατηγικής Βάσης Πυρόσβεσης στην Κύπρο. Για να αντιδράσει έπρεπε, δυστυχώς, να προηγηθεί η μεγαλύτερη καταστροφική πυρκαγιά στον τόπο μας. Η εξαγγελία της Κομισιόν είναι θετική, αλλά πρέπει να υλοποιηθεί. Δεν επαναπαυόμαστε από εξαγγελίες. Αναμένουμε να δούμε τα έργα να υλοποιούνται».

Κώστας Μαυρίδης: Ξεκίνησα προσπάθεια για πρόταση παραίτησης της Προέδρου

Ο Κώστας Μαυρίδης υποστήριξε ότι η ομιλία της Προέδρου περιείχε το στοιχείο πρόληψης πρωτοβουλιών αμφισβήτησής της. Ήδη, εξήγησε, μια νέα πρόταση μομφής για παραίτησή της βρίσκεται σε εξέλιξη από την αριστερή πτέρυγα στο Ευρωκοινοβουλίου. «Τα όσα όμως εξήγησε κι ανακοίνωσε διασφαλίζουν την επικράτησή της. Προσωπικά, αναγνωρίζω ως θετικότερο την πρωτοβουλία της για την στέγαση, το οποίο για χρόνια παραθέτω αλλά εκτιμώ ότι μια ουσιαστική πρόταση μομφής θα πρέπει να αφορά την Ευρωάμυνα. Πρώτον, παραγνώρισε τις απόψεις του Ευρωκοινοβουλίου επειδή έχει δικές της επιδιώξεις (π.χ. πολιτικός προσανατολισμός της Ευρωάμυνας, το «πρόβλημα» Τουρκία κ.ά.) και δεύτερον, επέλεξε διαδικασία που απέκλεισε το δικαίωμα βέτο των κρατών-μελών στο Ευρ. Συμβούλιο για την Ευρωάμυνα». Μάλιστα, σημείωσε ότι η Επιτροπή Νομικών του Ευρωκοινοβουλίου γνωμοδότησε ότι την διαδικασία εκείνη νομικά άκυρη. «Για αυτούς τους λόγους ξεκίνησα μια προπαρασκευαστική προσπάθεια για πρόταση παραίτησής της Προέδρου της Κομισιόν, η οποία όμως να είναι πολιτικά ουσιαστική και όχι απλώς για λόγους εντυπωσιασμού».

«Στην πολιτική κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και η ανακοίνωση για δημιουργία νέας ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο, είναι επίτευγμα που πιστώνεται πρώτα στην παρούσα Κυβέρνηση, επειδή θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Κύπρο και στην περιοχή μας», ανέφερε ο κ. Μαυρίδης, σχολιάζοντας την εξαγγελία. «Φυσικά, συνέδραμαν την προσπάθεια διάφοροι εδώ και χρόνια, ανάμεσα τους κι εγώ, αλλά να διατυμπανίζει κάθε ευρωβουλευτής ότι είναι περίπου δικό του επίτευγμα, πρόκειται για λαϊκισμό με σκοπό τον εντυπωσιασμό της εσωτερικής κοινής γνώμης. Πάντως, ως πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής για την Μεσόγειο (2019-2024) είχα θέσει το θέμα και έγινε αποδεκτό την ολομέλεια της «Ένωσης για την Μεσόγειο». Η εισήγησή μου αφορά την δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην περιοχή με έδρα την Κύπρο και με σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη που θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια».

Γεάδης Γεάδη: Η επιλεκτική της ευαισθησία προκαλεί

Από την πλευρά του ο Γεάδης Γεάδη είπε ότι δεν θα εκφράσει την ικανοποίησή του παρά το γεγονός ότι «ακούσαμε και θετικές εξαγγελίες, όπως η ευρωπαϊκή βάση πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο, η αναφορά για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης και η ανακοίνωση για εφαρμογή στεγαστικής πολιτικής». «Δεν θα κρύψω την απογοήτευση μου, για την εξαγγελθείσα πρόθεση να καταργηθεί το δικαίωμα του βέτο, αναφορικά με τις εξωτερικές υποθέσεις, καθώς και για την παράλειψη για ακόμη μια φορά να αναφερθεί στην τουρκική κατοχή της Κύπρου, στους αγνοουμένους, τους εκτοπισμένους, στον εποικισμό και τα εγκλήματα πολέμου. Ακόμη και για τα πρόσφατα γεγονότα με την απαγωγή των πέντε Ελληνοκυπρίων, δεν μπόρεσε να πει μια λέξη. Η επιλεκτική της ευαισθησία προκαλεί». Παρά να διακηρύσσει μέτρα κατά του Ισραήλ και κατά των «ακραίων του Υπουργών», εισηγήθηκε, καλύτερα ας ξεκινήσει πρώτα με μέτρα κατά της Τουρκίας».

Για τον ευρωπαϊκό σταθμό πυρόσβεσης, ο κ. Γεάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξαγγελία. «Κρατούμε ωστόσο μικρό καλάθι αφού θα αναμένουμε μέχρι να υλοποιηθεί. Η πύρινη λαίλαπα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, ανέδειξε τις αδυναμίες του υφιστάμενου μηχανισμού RescEU. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση και αναβάθμιση του πλαισίου, ώστε να ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Σημειώνουμε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών – μελών. Η σημαντική αυτή εξέλιξη θα αναβαθμίσει και τον ρόλο της χώρας μας σε ένα σημαντικό παράγοντα της περιοχής. Τέλος, πρέπει επιτέλους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να αυξηθούν οι ποινές για κακόβουλες πυρκαγιές, ενώ θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη να εκταμιευτούν σημαντικά κονδύλια προς στήριξη των πυρόπληκτων. Αυτά είναι μερικά από τα βήματα που μπορούν να κατευνάσουν κάποιες από τις αντιδράσεις».

Φειδίας: Δεν μας υπολογίζει η Φον ντερ Λάιεν

«Δεν θεωρώ ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαράσσει τη σωστή πολιτική στην Ευρώπη η οποία έχει τεράστια προβλήματα τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό. Δεν θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να είμαστε υπό την ηγεσία του. Την τελευταία φορά είχα υπερψηφίσει την πρόταση μομφής εναντίον της και υπέγραψα και την επικείμενη πρόταση. Δεν είμαι καθόλου χαρούμενος», σχολίασε ο Φειδίας Παναγιώτου. Χαρακτήρισε μάλιστα προβληματικό το γεγονός ότι στην ομιλία της δεν είπε τίποτα για το Κυπριακό. «Σημαίνει ότι δεν είναι στις προτεραιότητές της, δεν μας υπολογίζει, δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα. Αυτό το έχω καταλάβει από καιρό. Η Ευρώπη, ειδικά στο εθνικό μας θέμα, είναι μόνο λόγια και όχι πράξεις. Γενικά, δεν μου αρέσει η εξωτερική της πολιτική», σημείωσε.

Σε σχέση με την ανακοίνωση για δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο, είπε «είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά και κάτι το οποίο είχα ζητήσει και εγώ στην ομιλία μου. Το πρόβλημα είναι ότι από την Ευρώπη δεν έρχεται γρήγορα η βοήθεια. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια βάση με τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε. Ανακοίνωσε το έργο, δεν είδαμε ακριβώς το πλάνο άρα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει. Πόσα λεφτά θα έρθουν, τι ακριβώς είναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και να μην μένουμε απλά στα λόγια. Είναι μια θετική εξέλιξη αλλά πρέπει να πραγματοποιηθεί και να δούμε ότι όντως βοηθά».