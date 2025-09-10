Ανταπόκριση από το Στρασβούργο

Μήνυμα ενότητας έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, γνωστή και ως SOTEU, ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Φον ντερ Λάιεν ανασκόπησε τα επιτεύγματα της Ένωσης τον τελευταίο χρόνο, ανέλυσε το όραμά της για το μέλλον της Ευρώπης και προχώρησε σε εξαγγελίες για τους επόμενους 12 μήνες. Η ομιλία της Φον ντερ Λάιεν κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας. Η Πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δυσαρεστημένο κοινοβούλιο το οποίο τον περασμένο Ιούλιο κατέθεσε πρόταση μομφής εναντίον της, χωρίς ωστόσο να υπερψηφιστεί. Μάλιστα, ομάδες της ακροδεξιάς σχεδιάζουν μια ακόμη πρόταση τον Οκτώβριο, ως ένδειξη απογοήτευσης προς το πρόσωπο της Φον ντερ Λάιεν.

Τα κύρια σημεία της ομιλίας της

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μάχη για μια ειρηνική ήπειρο. «Αυτή πρέπει να είναι η στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Να μπορούμε να αναλάβουμε μόνοι την άμυνα και ασφάλειά μας, να ελέγχουμε τις τεχνολογίες και τις ενέργειες που θα τροφοδοτούν τις οικονομίες μας, να είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο και να επιλέγουμε συνεργασίες με συμμάχους – παλιούς και νέους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο επίκεντρο βρέθηκε μια σειρά θεμάτων όπως η Ουκρανία, η άμυνα, η Γάζα, η ανταγωνιστικότητα και οι θέσεις εργασίας, οι πυρκαγιές και το μεταναστευτικό.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Σύνοδος Κορυφής για επιστροφή Ουκρανών παιδιών

«Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες Ουκρανών παιδιών των οποίων η μοίρα είναι άγνωστη. Κάθε απαγωγμένο παιδί πρέπει να επιστραφεί», είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν, ανακοινώνοντας τη διοργάνωση Συνόδου Κορυφής της Διεθνούς Συμμαχίας για την Επιστροφή των Ουκρανών Παιδιών.

«Η ελευθερία της Ουκρανίας είναι η ελευθερία της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση στη Ρωσία για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε περισσότερες κυρώσεις. Εργαζόμαστε τώρα για το 19ο πακέτο σε συντονισμό με τους εταίρους. Ειδικότερα εξετάζουμε την ταχύτερη κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων, τον σκιώδη στόλο και τις τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε περισσότερη υποστήριξη για την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Εισήγηση για δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας. Και είναι η Ρωσία που πρέπει να πληρώσει», εκφράζοντας την ανάγκη για την εξεύρεση μιας επείγουσας λύσης για χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με βάση τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Με τα χρηματικά υπόλοιπα που σχετίζονται με αυτά τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να παρέχουμε στην Ουκρανία ένα Δάνειο Αποζημιώσεων. Η Ουκρανία θα επιστρέψει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία πληρώσει για τις αποζημιώσεις. Τα χρήματα θα είναι κρίσιμα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Για παράδειγμα, χρηματοδότηση για ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ως πρώτη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας».

Άμυνα

Για την άμυνα η Πρόεδρος ανακοίνωσε:

Ποιοτική Στρατιωτική Υπεροχή : ένα νέο στρατιωτικό πρόγραμμα για την υποστήριξη των επενδύσεων στις δυνατότητες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

: ένα νέο στρατιωτικό πρόγραμμα για την υποστήριξη των επενδύσεων στις δυνατότητες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ευρώπη θα προχρηματοδοτήσει 6 δισεκατομμύρια ευρώ από το δάνειο ERA και θα εισέλθει σε Συμμαχία Drones με την Ουκρανία.

ευρώ από το δάνειο ERA και θα εισέλθει σε Συμμαχία Drones με την Ουκρανία. Eastern Flank Watch: Θα προσφέρει στην Ευρώπη ανεξάρτητες στρατηγικές δυνατότητες· επενδύοντας στην παρακολούθηση του διαστήματος σε πραγματικό χρόνο και χτίζοντας τον τοίχο των drones.

Θα προσφέρει στην Ευρώπη ανεξάρτητες στρατηγικές δυνατότητες· επενδύοντας στην παρακολούθηση του διαστήματος σε πραγματικό χρόνο και χτίζοντας τον τοίχο των drones. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Άμυνας για την παρακολούθηση της προόδου προς το 2030 όσον αφορά τους στόχους άμυνας.

Πόλεμος στη Γάζα

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει σοκάρει τη συνείδηση του κόσμου. Άνθρωποι σκοτώνονται την ώρα που ζητούν φαγητό. Μητέρες κρατούν τα άψυχα παιδιά τους. Αυτές οι εικόνες είναι απλώς καταστροφικές. Η πείνα δεν μπορεί να είναι όπλο πολέμου. Για χάρη των παιδιών, για χάρη της ανθρωπότητας, αυτό πρέπει να σταματήσει», είπε η Πρόεδρος. Γι’ αυτό το λόγο:

Η Επιτροπή θα θέσει σε αναστολή την διμερή υποστήριξη στο Ισραήλ χωρίς να επηρεάσει την κοινωνία των πολιτών ή το Yad Vashem.

Η Επιτροπή θα καταθέσει δύο επιπλέον προτάσεις στο Συμβούλιο: κυρώσεις σε εξτρεμιστές υπουργούς και βίαιους εποίκους.

Μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης σε θέματα που αφορούν το εμπόριο.

Δημιουργία μιας Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη – συμπεριλαμβανομένου ενός αφιερωμένου οργάνου για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ανταγωνιστικότητα και Θέσεις Εργασίας

Μαζικές επενδύσεις σε ψηφιακή και καθαρή τεχνολογία.

Θα συνεχιστεί η ατζέντα απλοποίησης και οι περαιτέρω συζητήσεις για στρατιωτική κινητικότητα και ψηφιακά θέματα.

Εκκίνηση ενός Πακέτου Ενίσχυσης Μπαταριών που θα διαθέσει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγής στην Ευρώπη.

Εισαγωγή κριτηρίων «made in Europe» στις δημόσιες προμήθειες.

Πρόταση Νόμου Επιτάχυνσης Βιομηχανίας για στρατηγικούς τομείς και τεχνολογίες.

Πρόταση για τον Ευρωπαϊκό Νόμο Ποιότητας Θέσεων Εργασίας για να εξασφαλιστεί ότι η σύγχρονη απασχόληση θα συμβαδίζει με την σύγχρονη οικονομία.

Πρόταση Ευρωπαϊκής Στρατηγικής κατά της Φτώχειας που θα καθορίσει το σχέδιο για την εξάλειψη της φτώχειας μέχρι το 2050, ενισχυμένο από μια ισχυρή Εγγύηση για τα Παιδιά που θα προστατεύει τα παιδιά από τη φτώχεια.

Κόστος ζωής και στέγαση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει μια σειρά πακέτων για την προσιτότητα και το κόστος ζωής.

Παρουσίαση του πρώτου Ευρωπαϊκού Σχεδίου Προσιτής Στέγασης – για να καταστεί η στέγαση πιο προσιτή, πιο βιώσιμη και καλύτερης ποιότητας.

Αναθεώρηση των κανόνων κρατικής βοήθειας για να επιτραπούν μέτρα στήριξης της στέγασης.

Πρόταση νομικής πρωτοβουλίας για τα βραχυπρόθεσμα ενοικιαστήρια για να αντιμετωπιστούν τα υπόλοιπα ζητήματα.

Διεξαγωγή του πρώτου Συνεδρίου Στέγασης της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Θα κατατεθεί πρόταση για μια νέα πρωτοβουλία «Μικρών Προσιτών Αυτοκινήτων»: Η Ευρώπη πρέπει να έχει το δικό της Ηλεκτρικό αυτοκίνητο – περιβαλλοντικό, οικονομικό και ευρωπαϊκό με ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού.



Ενέργεια

Πρόταση για νέο Πακέτο Δικτύων – για την παραγωγή περισσότερης εγχώριας ανανεώσιμης ενέργειας – με πυρηνική ενέργεια ως βασικό φορτίο και εκσυγχρονισμό και επένδυση σε υποδομές και διασυνδέσεις.

Νέα πρωτοβουλία με τίτλο «Ενεργειακοί Αυτοκινητόδρομοι» θα φέρει κυβερνήσεις μαζί για να αντιμετωπίσουν τα εκκρεμή ζητήματα και να εξαλείψουν οκτώ κρίσιμες δυσλειτουργίες στις υποδομές ενέργειας.

Τρόφιμα

Επανεξέταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Εκκίνηση καμπάνιας «Αγόρασε Ευρωπαϊκά Τρόφιμα».

Άμυνα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας

«Η δημοκρατία μας είναι υπό επίθεση. Η άνοδος της παραπληροφόρησης διαιρεί τις κοινωνίες μας. Δεν υπονομεύει μόνο την εμπιστοσύνη αλλά και τη δημοκρατία ίδια», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας – περισσότερη δυνατότητα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό παραπληροφόρησης και παραποίησης πληροφοριών.

Δημιουργία του νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας που θα φέρει μαζί την εμπειρογνωμοσύνη και τις δυνατότητες από όλα τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες.

Νέο Πρόγραμμα Ανθεκτικότητας ΜΜΕ για την υποστήριξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ.

Κοινωνικά μέσα: δημιουργία επιτροπής εμπειρογνωμόνων για να συμβουλεύσει σχετικά με τις δυνατότητες περιορισμού των κοινωνικών μέσων.

Υγεία

Πρωτοβουλία για τη Δημιουργία Παγκόσμιας Ανθεκτικότητας Υγείας

«Βρισκόμαστε στο χείλος – ή ακόμα και στην αρχή – μιας νέας παγκόσμιας κρίσης υγείας. Ως γιατρός, σοκάρομαι από την παραπληροφόρηση που απειλεί την παγκόσμια πρόοδο σε όλα, από την ιλαρά μέχρι την πολιομυελίτιδα. Και γι’ αυτό σήμερα ανακοινώνω ότι η ΕΕ θα ηγηθεί μιας νέας Πρωτοβουλίας Παγκόσμιας Ανθεκτικότητας Υγείας. Διότι ο κόσμος κοιτάζει προς την Ευρώπη – και η Ευρώπη είναι έτοιμη να ηγηθεί», είπε η Πρόεδρος.

Μετανάστευση

«Είναι εμείς στην Ευρώπη που αποφασίζουμε ποιοι έρχονται σε εμάς και υπό ποιες συνθήκες, όχι οι διακινητές και οι έμποροι ανθρώπων. Χρειαζόμαστε ένα νέο καθεστώς κυρώσεων που να στοχεύει τους διακινητές και τους έμπορους ανθρώπων. Για να παγώσουμε τα περιουσιακά τους στοιχεία. Για να περιορίσουμε την ελευθερία τους να κινούνται. Για να τους στερήσουμε τα κέρδη τους», τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Κλιματική Αλλαγή – Δασικές Πυρκαγιές

Πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο

Θα λειτουργεί ως κόμβος άμεσης επέμβασης και στήριξης τόσο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για γειτονικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

«Αυτό το καλοκαίρι όλοι είδαμε τις εικόνες από δάση και χωριά στην Ευρώπη που τυλίχθηκαν στις φλόγες. Περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης καταστράφηκαν, μια έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του Βελγίου», σημείωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής.

«Γνωρίζουμε πλέον ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή κάνει κάθε καλοκαίρι πιο θερμό, πιο σκληρό και πιο επικίνδυνο», πρόσθεσε, τονίζοντας την ανάγκη για ριζική ενίσχυση των ευρωπαϊκών δράσεων ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική κρίση, αλλά και για εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη στη φύση.