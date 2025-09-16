Δυο διαδικασίες τρέχουν παράλληλα για το στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται αντιμέτωπο με κατηγορίες οι οποίες αφορούν το νόμο περί σεξουαλικής παρενόχλησης.

Μετά την ενημέρωση που έτυχε το Υπουργείο Παιδείας από την Αστυνομία για την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα για άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον εν λόγω ανώτερου λειτουργού του υπουργείου, κίνησε άμεσα τις διαδικασίες όπως αυτός τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Ήδη έχει αποσταλεί, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, επιστολή στην ΕΔΥ από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία ενημερώνει τα μέλη της για την εξέλιξη της ποινικής δίωξης και ζητεί όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο αυτός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Την ίδια ώρα, κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, ο ίδιος ο επηρεαζόμενος λειτουργός του υπουργείου, με επιστολή του επίσης προς την ΕΔΥ, ζητεί όπως αφυπηρετήσει πρόωρα (του υπολείπεται μικρός χρόνος για να αφυπηρετήσει κανονικά).

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας θα εξετάσει και τα δύο ζητήματα και ανάλογα θα αποφασίσει. Στην περίπτωση που αποδεχθεί το αίτημα για πρόωρη αφυπηρέτηση, τότε δεν τίθεται ζήτημα διαθεσιμότητας, διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και σε άλλες περιπτώσεις δημόσιων λειτουργών. Στην περίπτωση που αυτός ελεγχόταν μόνο πειθαρχικά και ζητούσε πρόωρη αφυπηρέτηση, τότε δεν δικαιούται να αποχωρήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία.

Στην προκείμενη περίπτωση, πιθανόν να κριθεί ότι για το δημόσιο συμφέρον θα γίνει αποδεκτή η αίτησή του για να αποχωρήσει πρόωρα, ώστε να μην τεθεί σε διαθεσιμότητα, να πληρώνεται το ήμισυ του μισθού του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ή μέχρι την κανονική του αφυπηρέτηση. Εναντίον του στελέχους του Υπουργείου Παιδείας καταχωρήθηκε προχθές, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Πολίτη», ποινική υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες, η μια που αφορά σε άσεμνη επίθεση κατά ανήλικης (εφόσον η παραπονούμενη κατά τον χρόνο τέλεσης του κατ’ ισχυρισμό αδικήματος ήταν κάτω των 16 ετών) και η δεύτερη σε σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Η πρώτη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία είχε διερευνήσει δυο ξεχωριστές υποθέσεις. Αρχικά υποβλήθηκε η καταγγελία γυναίκας σύμφωνα με την οποία είχε δεχθεί άσεμνη επίθεση από τον κατηγορούμενο, ενώ ήταν ανήλικη. Η δεύτερη καταγγελία υποβλήθηκε το 2023 με την παραπονούμενη να είναι επίσης λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας. Μετά την περάτωση της διερεύνησης και της δεύτερης καταγγελίας, κρίθηκε σκόπιμο όπως καταχωρηθεί μια υπόθεση σε Επαρχιακό Δικαστήριο.