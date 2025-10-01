Υποψήφιος για είσοδο στο διπλωματικό σώμα της Κύπρου διέπρεψε στο γραπτό σκέλος των εξετάσεων (προσμετρώνται κατά ποσοστό 80%) και βρέθηκε στις κορυφαίες θέσεις της λίστας, ωστόσο, τέθηκε εκτός του καταλόγου των 20 «εκλεκτών» μετά από την τελική αξιολόγηση (συνέντευξη) που έκανε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η πιο πάνω αναφορά είναι για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε σχέση με την πλήρωση 20 μόνιμων θέσεων ακολούθων στο Υπουργείο Εξωτερικών και δη στις Εξωτερικές Υπηρεσίες (θέση πρώτου διορισμού).

Όπως είχαμε σημειώσει και σε πρόσφατο δημοσίευμά μας, αριθμός υποψηφίων που παρακάθισαν στις εξετάσεις με ένδικα μέσα επιχειρούν να ακυρώσουν την εν λόγω διοικητική πράξη (βλ. πρόσληψη 20 προσώπων), αφού βάσει των δικαστικών προσφυγών τους, ισχυρίζονται ότι έγιναν πράματα και θάματα στη διαδικασία αξιολόγησης, εγείροντας ζητήματα αναξιοκρατίας, παραγνώρισης προσόντων και παρείσφρησης αλλότριων συμφερόντων.

Πρόσωπα που είναι σε θέση να γνωρίζουν τα τεκταινόμενα επικοινώνησαν με τον «Φ» μετά το δημοσίευμά μας, καταλογίζοντας τακτικές που προκαλούν εύλογα ερωτήματα. Ανάμεσα στα όσα τέθηκαν ενώπιόν μας στη βάση ντοκουμέντων, περιλαμβάνονται και έγγραφα που φανερώνουν αντιφατικά φαινόμενα με τις επιδόσεις υποψηφίου που είχε ξεχωρίσει μετά τις γραπτές εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε γνώση μας τέθηκε περίπτωση εξεταζόμενου, ο οποίος βρέθηκε στις τρεις κορυφαίες θέσεις της λίστας μετά τον ειδικό γραπτό διαγωνισμό, κατά τη διάρκεια του οποίου οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε τέσσερα θέματα. Μάλιστα, η βαθμολογία του ήταν χαμηλότερη από τον πρώτο επιτυχόντα για μόλις 0,75 ποσοστιαίες μονάδες. Αν και οι γραπτές εξετάσεις λαμβάνουν το 80% της συνολικής βαθμολογίας, εντούτοις μετά και τη διαδικασία των τελικών συνεντεύξεων από την ΕΔΥ έγινε η μεγάλη ανατροπή. Επεσυνέβη κάτι το οποίο μαθηματικά φαντάζει ως απίθανο και έλαβε όση… βαθμολογία έπρεπε για να μείνει εκτός 20άδας.

Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο δημοσίευμα είχαμε αναδείξει την περίπτωση άλλου προσώπου που ακολούθησε αντίθετη πορεία. Σύμφωνα με τους προβληθέντες ισχυρισμούς, που ήδη καταγράψαμε, υποψήφιος, ο οποίος μετά βίας πέτυχε είσοδό του στην 40άδα, βρέθηκε μετά τη συνέντευξη στην κορυφαία 20άδα. Με άλλα λόγια, διέπρεψε στο προφορικό που λαμβάνει μόνο το 20% στην τελική αξιολόγηση.

Στη βάση καταγγελιών που έγιναν στην εφημερίδα μας, υποψήφιοι που ήθελαν να προσφύγουν δικαστικώς ζήτησαν προσβάσεις στους φακέλους τους για να διαπιστώσουν πώς βρέθηκαν εκτός της πρώτης 20άδας, αλλά η ΕΔΥ δεν ήταν σε θέση να τους δώσει αμέσως πρόσβαση.

Σύμφωνα, εξάλλου, με πληροφορίες του «Φ», από στοιχεία που διαβιβάστηκαν εν τέλει σε υποψηφίους, διαπιστώνεται πως η ΕΔΥ δεν παρατίθενται λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο έγινε η τελική αξιολόγηση των υποψηφίων.

Να σημειωθεί πως τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι που αρχικά είχαν υψηλή βαθμολογία και βρέθηκαν εκτός 20άδας χωρίς προφανή εξήγηση, έχουν προσφύγει κατά της Δημοκρατίας (μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας).

Οι προαναφερθέντες τρεις που έλαβαν ένδικα μέσα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», έχουν υποβάλει αίτημα μέσω του δικηγόρου τους για συνεκδίκαση των υποθέσεών τους από το Δικαστήριο. Αίτημα, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί τον προσεχή Οκτώβριο. Μια εκ των υποθέσεων, μάλιστα, είχε οριστεί για οδηγίες στις 15 Σεπτεμβρίου.