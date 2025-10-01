Μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει το θέμα της εύνοιας της οποίας έτυχε στην Ελλάδα ο 61χρονος Θ. Κ., ο οποίος μέσα σε μια 7ετία εισήγαγε 166 κιλά ναρκωτικών ουσιών στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι του είχε επιβληθεί πολυετής φυλάκιση.

Οι διαστάσεις αυτές γίνονται αντιληπτές μέσα από την επίσημη ενημέρωση που λάβαμε χθες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Όπως αναφέρθηκε στον «Φ» αρμοδίως, ο Θ. Κ. μετά που του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 χρόνων από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού για μεταφορά 64 κιλών κάνναβης από τη Θεσσαλονίκη στην Κύπρο μέσω του λιμανιού της Λεμεσού, ενδεχομένως να έμενε ελεύθερος -στην καλύτερη των περιπτώσεων για τον ίδιο- την 1η Μαρτίου του 2028. Κι αυτό βάσει των κανονισμών που αφορούν τις Κεντρικές Φυλακές (ένας χρόνος εκτίεται σε 9 μήνες) κι εφόσον ο κρατούμενος πληρούσε προϋποθέσεις (καλή διαγωγή κ.τ.λ.).

Όπως σημειώσαμε χθες, όμως, ο Θ. Κ. μετά τη μεταφορά του σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Ελλάδας, κατάφερε να μείνει ελεύθερος τον Οκτώβριο του 2023 στη βάση νομοθεσίας και κανονισμών που ισχύουν στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συνέχεια είναι λίγο ως πολύ γνωστή. Ο 61χρονος Θ. Κ. συνελήφθη το περασμένο Σάββατο από την ΥΚΑΝ, αφού τις προηγούμενες ημέρες εισήγαγε στην Κύπρο 102 κιλά ναρκωτικών ουσιών (97 κ. κάνναβης και 5 κ. κοκαΐνης).

Στις 28/10/20

Επιπλέον, στη βάση της ενημέρωσης που λάβαμε αρμοδίως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ξεκαθαρίστηκε και το χρονικό σημείο που έγινε η μεταφορά του κρατούμενου σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Ελλάδας.

Αυτή έγινε, σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση που μας δόθηκε, στις 28 Οκτωβρίου του 2020. Δυο χρόνια μετά τη σύλληψή του στην Κύπρο για τα 64 κιλά κάνναβης και έναν μόλις χρόνο μετά την καταδίκη του για σχετικά κακουργήματα από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού. Το αίτημά του, δηλαδή, για μεταφορά σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Ελλάδας ενέπιπτε στη χρονική περίοδο που χειριζόταν το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Δικαιοσύνης η Έμιλυ Γιολίτη (29/6/2020 – 17/6/2021).

Όπως γράψαμε και χθες επί υπουργίας Έμιλυς Γιολίτη είχε εγερθεί θέμα, το οποίο απασχόλησε τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης, με αιτήματα Ελλαδιτών κρατουμένων των Κεντρικών Φυλακών. Οι τελευταίοι εξέφραζαν έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι ελλαδικές Αρχές αρνούνταν να εγκρίνουν αιτήματα για ανθρωπιστικούς λόγους που έκαναν για να εκτίσουν ποινές σε σωφρονιστικά ιδρύματα της πατρίδας τους.

Οκτώ αιτήσεις για Ελλάδα

Εξάλλου, όπως μας αναφέρθηκε χθες από το υπουργείο Δικαιοσύνης, αυτή τη στιγμή εκκρεμούν οκτώ παρόμοιες αιτήσεις κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές που θέλουν να μεταφερθούν σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Ελλάδας. Για τις έξι απ’ αυτές αναμένεται η απάντηση των ελλαδικών Αρχών κατά πόσον εγκρίνουν τη μεταγωγή τους. Οι άλλες δυο εξετάζονται από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως μας επεξηγήθηκε, για τους κρατούμενους που θέλουν μεταφορά τους στη χώρα τους, ζητείται ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου, κατά πόσον έχουν ποινικές εκκρεμότητες στη Δημοκρατία. Αν, δηλαδή, οι αιτητές έχουν υποθέσεις που εκκρεμούν στο Δικαστήριο ή αν είναι μάρτυρες σε άλλες διαδικασίες που εκδικάζονται. Εφόσον δεν έχουν ποινικού χαρακτήρα εκκρεμότητες στην Κύπρο και η Ελλάδα έχει εγκρίνει το αίτημα μεταφοράς τους, τότε δίδεται έγκριση από το υπουργείο Δικαιοσύνης στη βάση σχετικής σύμβασης με την Ελλάδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύουν οι κανονισμοί της χώρας όπου μεταφέρεται ο κρατούμενος.

Διακριτική ευχέρεια

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης του ζητήματος άτομα που έχουν γνώση της διαδικασίας ανέφεραν πως η έγκριση ενός τέτοιου αιτήματος για μεταφορά κρατούμενου είναι στη διακριτική ευχέρεια του υπουργού Δικαιοσύνης. Ωστόσο, μας τονίστηκε πως σε περίπτωση που από την Ελλάδα υπήρχε έγκριση, τυχόν άρνηση από τον/την υπουργό Δικαιοσύνης της Κύπρου θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς. «Πρέπει να υπάρχουν λόγοι» ήταν μια χαρακτηριστική αναφορά.