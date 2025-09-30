Νέα καταγγελία για διαδικτυακή απάτη δέχθηκε την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, η Αστυνομία, η οποία αφορά σε ψευδή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δήθεν επιστροφή φόρου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ, πολίτης έλαβε χθες, 29 Σεπτεμβρίου, e-mail που εμφανιζόταν ψευδώς ως μήνυμα από το Τμήμα Φορολογίας, στο οποίο αναφερόταν ότι δικαιούται επιστροφή φόρου.

Η παραλήπτρια του μηνύματος σάρωσε τον κωδικό QR Code που περιλαμβανόταν σε αυτό και μεταφέρθηκε σε πλαστή ιστοσελίδα, όπου συμπλήρωσε τα τραπεζικά της στοιχεία, τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της τράπεζάς της, καθώς και τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας.

Λίγη ώρα αργότερα έλαβε ειδοποίηση από την τράπεζά της για χρέωση στον λογαριασμό της. Διαπιστώθηκε ότι είχαν κλαπεί 878 ευρώ. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

Με αφορμή τη νέα αυτή υπόθεση, η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και υπενθυμίζει τις ακόλουθες συστάσεις: