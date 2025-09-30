Ένα άτομο ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην περιοχή Καβό Γκρέκο μετά από επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 στις 18:55, ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», κατόπιν λήψης πληροφορίας η οποία αφορούσε σε άτομο σε κίνδυνο στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στο Κάβο Γκρέκο.

Το ΚΣΕΔ κινητοποίησε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Παραλιμνίου, την ΕΜΑΚ καθώς και πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου.

Ο διασωθέντας ανασύρθηκε από την ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για περαιτέρω νοσηλεία.

Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει ξανά στο κοινό ότι οι βουτιές στο σημείο των “θαλασσινών σπηλιών” στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθότι εγκυμονούν κινδύνους για σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με πνιγμό.