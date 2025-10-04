Η Κύπρος εφαρμόζει ήδη βασικές πτυχές της διακήρυξης για την παράνομη μετανάστευση που υιοθετήθηκε στην Κοπεγχάγη από 17 ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης, υπογραμμίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά αποτελούν προτεραιότητες για τη χώρα.

Όπως ανέφερε, η διακήρυξη συνιστά επαναβεβαίωση των κοινών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της στον τομέα της μετανάστευσης. «Αφορά θέματα που ήδη προωθούνται και θα συνεχίσουν να προωθούνται τόσο από τα κράτη-μέλη όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημείωσε.

Ο κ. Ιωαννίδης επεσήμανε ότι η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική μείωση στις μεταναστευτικές ροές, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει αριθμό-ρεκόρ στις επιστροφές παράτυπων μεταναστών. «Είναι ζητήματα στα οποία δίνουμε έμφαση και για εμάς αποτελούν ξεκάθαρη προτεραιότητα», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι στη διακήρυξη της Κοπεγχάγης, που υπογράφηκε από ηγέτες 17 ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, προβλέπεται ενίσχυση της καταπολέμησης των διακινητών, βελτίωση των συστημάτων ασύλου και επιστροφών και στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, προωθούνται καινοτόμες λύσεις και νέα νομικά πλαίσια για πιο αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων και αποδυνάμωση των εγκληματικών δικτύων.

ΚΥΠΕ