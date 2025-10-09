Η αναποτελεσματικότητα του συστήματος για διώξεις και απονομή δικαιοσύνης σε σχέση με σοβαρά ποινικά αδικήματα στον αθλητισμό αναδείχθηκε χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπή Θεσμών.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή αρμόδιο στέλεχος της Αστυνομίας και εξασφάλισε ο «Φ», από τις 20 έρευνες που παρέδωσε από το 2021 μέχρι και σήμερα η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού, δεν υπήρξε κάποια καταδίκη για σοβαρό αδίκημα. Οι όποιες καταδίκες –έξι στον αριθμό- αφορούν πλημμελήματα, όπως παράνομο στοιχηματισμό, με τους κατηγορούμενους να καλούνται να πληρώσουν μόνο πρόστιμα.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος του 2017 προβλέπει ποινές φυλάκισης (μέχρι και επτά έτη για συγκεκριμένο αδίκημα). Επιπλέον, όπως συνάγεται από τα στοιχεία, δεν υπάρχουν καταδίκες για ασυμβίβαστο και χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων, από τα οποία ταλανίζεται διαχρονικά ο κυπριακός αθλητισμός.

Τι αναφέρουν, όμως, τα στοιχεία της Αστυνομίας που κατατέθηκαν χθες στη Βουλή για τον χειρισμό των πορισμάτων των ερευνών που διενήργησε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού; Αναλυτικά:

15 πορίσματα: Εννέα αρχειοθετήθηκαν, για ένα βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση, για ένα έγινε ποινική δίωξη (επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές), ενώ τέσσερα πορίσματα έχουν διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία.

1 πόρισμα το οποίο αποτελείται από 3 υποθέσεις: Η διερεύνηση για τη μια υπόθεση αφορά ασυμβίβαστο και εκκρεμεί, ενώ για τις άλλες δύο υποθέσεις είναι σε εξέλιξη ποινική δίωξη (οι φάκελοι διαβιβάστηκαν στη Νομική Υπηρεσία).

1 πόρισμα που αποτελείται από 8 ενότητες: Για τις πέντε ενότητες οι φάκελοι έχουν αρχειοθετηθεί, για τις δύο υπάρχει σε εξέλιξη ποινική δίωξη και, τέλος, για μία ενότητα έχουν οριστεί ερευνώντες λειτουργοί κι ακολούθως ποινικός ανακριτής από τη Νομική Υπηρεσία.

1 πόρισμα που αποτελείται από 6 υποθέσεις: Δύο υποθέσεις καταχωρίσθηκαν στο Δικαστήριο και είναι υπό εκδίκαση, για άλλες δύο Δικαστήρια επέβαλαν χρηματικές ποινές, μία είναι υπό διερεύνηση και άλλη μία έχει αρχειοθετηθεί.

1 πόρισμα που αποτελείται από 2 υποθέσεις: Ασκήθηκε μία ποινική δίωξη για στοιχηματισμό και επιβλήθηκε χρηματική ποινή, ενώ η έτερη υπόθεση έχει αρχειοθετηθεί.

1 πόρισμα αφορά 2 υποθέσεις: Και οι δυο υποθέσεις βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες.

Αν και τα προαναφερθέντα στοιχεία από μόνα τους δεν είναι διαφωτιστικά, καθώς όπως επεσήμανε χθες και η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου δεν συνοδεύονται από ημερομηνίες, εντούτοις διαπιστώνεται ότι οι υποθέσεις για τις οποίες υπήρξε καταδίκη, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Εξάλλου, όπως σχολίασε και ο βουλευτής, Ανδρέας Πασιουρτίδης, τέτοιες ποινές μπορεί να αφορούν έναν γυμναστή ομάδας, ο οποίος στοιχημάτισε για παιχνίδι ενός άλλου συλλόγου.

Στα Δικαστήρια το ΑΠΟΕΛ – ΕΝΑΔ

Ο υπαξιωματικός της Αστυνομίας, Λάκης Ανδρέου, ο οποίος προΐσταται του γραφείου το οποίο εξετάζει υποθέσεις που σχετίζονται με αθλητικά γεγονότα, μετά από ερωτήματα έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία μόνο για ένα πόρισμα. Κι αυτό από τη στιγμή που οι υποθέσεις που προέκυψαν απ΄ αυτό, ήδη απασχολούν τη δικαιοσύνη.

Αναφέρθηκε σε υπόθεση που καταχωρίσθηκε στο Δικαστήριο κι αφορά δυο πρόσωπα, τα οποία όπως είπε ο κ. Ανδρέου, «πιθανόν να σχετίζονται με τη χειραγώγηση του καλαθοσφαιρικού αγώνα ΕΝΑΔ – ΑΠΟΕΛ».

Αυτό το παιχνίδι είχε διεξαχθεί στις 22/12/2021, με την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού να αποφασίζει όπως διερευνηθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Ο υπαξιωματικός της Αστυνομίας ανέφερε πως κατά τη διερεύνηση προέκυψε επιβαρυντική μαρτυρία για τους κατηγορούμενους που αξιολογήθηκε ως σημαντική.

Δεύτερη υπόθεση που απασχολεί τα Δικαστήριο αφορά το ίδιο πόρισμα, δηλαδή τη συγκεκριμένη έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού για την καλαθόσφαιρα. Όπως εξήγησε ο Λάκης Ανδρέου αφορά ασυμβίβαστο, αφού ένας παράγοντας, ενώ ήταν διαχειριστής του συλλόγου ήταν και ατζέντης καλαθοσφαιριστών.

Τέλος ανέφερε ότι ακόμη δυο υποθέσεις σε σχέση με το ίδιο πόρισμα έχουν καταχωρισθεί στο Δικαστήριο κι αφορούν παράνομο στοιχηματισμό.

Ο Στέφανος Σκορδής, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό μετά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, διορίστηκε ως νέος πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού, ανέφερε ότι 15-16 έρευνες είναι ανοιχτές.

Σε ερώτημα του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Δημήτρη Δημητρίου, διευκρίνισε ότι τα πορίσματα για δυο έρευνες έχουν παραδοθεί, αλλά εκκρεμούσε η τελική έγκρισή τους, λόγω του ότι δεν είχε νόμιμη συγκρότηση η Επιτροπή Δεοντολογίας από τον Ιούνιο, οπότε είχε παραιτηθεί ο Άνδρέας Καπαρδής από τη θέση του επικεφαλής. Ο κ. Σκορδής εξήγησε πως άλλες περίπου 14-15 έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Από 9/9 στον Εισαγγελέα ο φάκελος Κούμα

Στη συνεδρίαση, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έγιναν ερωτήματα για την υπόθεση του ενδεχόμενου (από ποινικής πλευράς) ασυμβίβαστου του τέως πρόεδρου της ΚΟΠ, Γιώργου Κούμα, εν σχέσει με τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Θυμίζουμε πως ο κ. Κούμας, όπως αποκαλύψαμε από το 2018 στη βάση ντοκουμέντων, είχε διπλή ιδιότητα, αφού εκτός από υψηλόβαθμο στέλεχος της Ομοσπονδίας ήταν και επιχειρηματίας που εμπορευόταν τηλεοπτικά δικαιώματα ποδοσφαιρικών (και όχι μόνο) ομάδων, έχοντας σ΄ αυτό το πλαίσιο συνδιαλλαγές με τη CytaVision.

Ο κ. Λάκης Ανδρέου επιβεβαίωσε πρόσφατο ρεπορτάζ του «Φ» κι ανέφερε ότι πλέον ο φάκελος της υπόθεσης είναι στη Νομική Υπηρεσία από τις 9 Σεπτεμβρίου. Εξήγησε ότι μετά την παράδοση του πορίσματος στη Νομική Υπηρεσία, δυο φορές ζητήθηκαν από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα επιπλέον ανακριτικές ενέργειες.

Διπλές έρευνες και καθυστερήσεις στο μικροσκόπιο της Βουλής

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις βουλευτών, οι οποίοι επεσήμαιναν τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους οδηγούνται υποθέσεις στο Δικαστήριο. Ήταν ξεκάθαρο από τη στάση τους, πως η όποια κριτική τους δεν στόχευε τους εκπροσώπους της Αστυνομίας.

Χαρακτηριστική ήταν μια εκ των τοποθετήσεων της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία σχολίασε πως δεν γίνεται να παραδίδονται πορίσματα και να παρέρχονται ακόμη τέσσερα χρόνια για να ξεκαθαριστεί «εάν κι εφόσον, και πότε θα προωθηθούν στα δικαστήρια».

Εξάλλου, ο Γιώργος Λουκαΐδης με ξεκάθαρο τρόπο άφησε αιχμές για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην προώθηση ποινικών υποθέσεων και τη δυνατότητα που παρέχεται σε επηρεαζόμενους να επιμολύνουν το ανακριτικό έργο.

Ο Δημήτρης Δημητρίου εξέφρασε εμμέσως τη θέση πως το όλο σύστημα παρουσιάζει πρόβλημα, αναφερόμενος συγκεκριμένα στο γεγονός ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού έχουν ερευνητικές εξουσίες και όχι ανακριτικές.

Να σημειωθεί πως οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που συγκεντρώνουν τα δυο προαναφερθέντα σώματα, για να έχουν ανακριτική αξία, θα πρέπει να γίνει νέα έρευνα από την Αστυνομία. Κι αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα δώσει οδηγίες ο Γενικός Εισαγγελέας. Με άλλα λόγια, οι έρευνες γίνονται εις διπλούν και μοιραία υπάρχει καθυστέρηση από τη στιγμή που σε κάθε στάδιο θα πρέπει οι φάκελοι υποθέσεων να διαβιβαστούν στο Γενικό Εισαγγελέα για οδηγίες και τελικές αποφάσεις.

Η κρατική γη

Βάσει των διαμειφθέντων χθες στη Βουλή η μεγάλη έρευνα που αφορά ποινικά αδικήματα σε σχέση με κρατική γη που διαχειριζόταν ο ΚΟΑ και κατέληξε σε σωματεία, τα οποία την υπεκμισθώνουν σε επιχειρηματίες, θα απασχολήσει σύντομα τις διωκτικές Αρχές.

Το θέμα είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 29/6/2025. Ο κ. Βάσος Κουτσιούντας, μιλώντας εκ μέρους του ΚΟΑ, είπε πως ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Ευθύμιος Ευθυμίου, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην έρευνα, έχει συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία, ακόμα και αεροφωτογραφίες, αλλά και δεδομένα που αποδίδουν την αξία της γης.

Πρόεδρος ο Σκορδής

Η Προεδρία ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ότι στη θέση του πρόεδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού διορίστηκε ο Στέφανος Σκορδής, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν μέλος της Επιτροπής. Αντικαθιστά τον Ανδρέα Καπαρδή, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής (16/6/25). Στη θέση του κ. Σκορδή ως μέλος διορίστηκε ο κ. Νικόλας Κωνσταντίνου, επίσης δικηγόρος. Η θητεία του παρόντος διοικητικού σχήματος της Επιτροπής εκπνέει στις 16 Ιανουαρίου 2029.